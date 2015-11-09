Porsche 911 Carrera: выход из атмосферы

Спорткар Porsche 911 Carrera сменил безнаддувные моторы на турбированные. Прежде Carrera и Carrera S были вооружены разными атмосферными «шестерками» — объемом 3,4 и 3,8 л соответственно. Теперь двигатель один — трехлитровый, с двумя турбинами. При этом двигатель сохранил «атмосферный» звук.

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Porsche 911 Carrera. Производство Германия. В продаже с декабря 2015 года. От 5 375 000 рублей.

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Изменения, которые практически любой автомобиль переживает через три-четыре года после своего рождения, мы называем рестайлингом или фейслифтингом. К Porsche 911 эти понятия неприменимы, ведь внешне машина, считай, не изменилась — неувядающие формы подтачивают лишь при смене поколения. Посему в разговоре о посвежевшем «девятьсот одиннадцатом» немцы вспоминали о мелких внешних доработках лишь в том случае, если они напрямую связаны с метаморфозами внутренними.

Самое заметное новшество в салоне — руль. Между его правой и нижней спицами расположился поворотный переключатель режимов движения («нормальный», «спорт», «спорт плюс» и «индивидуальный»). Такой же применяется на супергибриде Porsche 918. А у машин с роботом на джойстике появилась кнопка Sport Response; после нажатия на нее 911‑й на 20 секунд приходит в режим полной боевой готовности, что поможет при обгоне на ограниченной дистанции. В качестве опции предусмотрен руль уменьшенного диаметра (360 мм против штатных 375 мм).

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Глобально коробки передач 911‑го не изменились — это семиступенчатая механика или семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Однако работа с ними проведена существенная. Для «ручки» подобрали иные передаточные числа и впервые применили двухдисковое сцепление. У автоматизированной трансмиссии появился двухмассовый маховик.

Мультимедийный комплекс с семидюймовым мультисенсорным дисплеем — полностью новый. Есть функция рукописного ввода адреса, Apple CarPlay и онлайн-навигация, показывающая пробки.

Прежде Carrera и Carrera S были вооружены разными моторами — атмосферными «шестерками» объемом 3,4 и 3,8 л соответственно. Теперь двигатель один — трехлитровый, с двумя турбинами. Разница в мощности между двумя его версиями достигается перенастройкой блока управления, применением разных выпусков и турбин с разным диаметром компрессорного колеса: у «эски» он равен 51 мм, а у обычной Карреры — 49 мм.

Катастрофа? Даунсайзинг? Инженеры Porsche предпочитают термин rightsizing (оптимизация рабочего объема). Из особенностей мотора отмечу непосредственный впрыск с центральным расположением форсунки, фазорегуляторы на впуске и выпуске, два топливных насоса — по одному на каждый ряд цилиндров.

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Для повышения износостойкости алюминиевого блока применено плазменное напыление стали на стенки цилиндров. Это позволило также снизить расход масла. Если раньше за межсервисный интервал (30 000 км в Европе) владельцу приходилось доливать примерно литр, то теперь, как уверяют мотористы, потребуется не более 0,2–0,3 л. Кроме того, использована система смазки с сухим картером. Масляный поддон сделан из пластмассы: он легче прежнего на 2 кг, но не уступает в прочности.

Двигатель один, а вариантов выпуска три. Простая Carrera — обладательница овальных патрубков. У версии Carrera S, более мощной, по паре сдвоенных труб, а в качестве опции для нее предлагают спортивный выхлоп со «стволами» по центру кузова. На «эске» применены изменяющие тембр и громкость звука активные заслонки в системе выпуска, а у топовой версии еще и уменьшен объем глушителя (он потерял в массе 7 кг). То, что слышат водитель и пассажир, по-прежнему лишено какого-либо электронного допинга — только чистый голос мотора!

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В списке опций S‑версии есть полноуправляемое шасси. Сзади вместо рычагов регулировки схождения установлены электромеханические исполнительные механизмы. Они доворачивают колёса на угол до 2º, что эквивалентно повороту руля на 32º. На скорости до 50 км/ч передние и задние колёса действуют в противофазе, улучшая маневренность. На трассе они поворачиваются в одну сторону, создавая эффект увеличившейся колесной базы, что делает автомобиль более устойчивым. У системы стабилизации, которая может быть активна или полностью отключена, есть спортивный режим работы, который допускает значительную пробуксовку колес и силовые скольжения.

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Porsche 911 — один из лучших суперкаров для повседневной езды. Теперь он стал еще практичнее. Из мира экстремальных машин, не способных одолеть ничего выше поребрика на гоночной трассе, на Карреру пришла система принудительного подъема кузова. Встроенные в передние амортизаторы гидроцилиндры по команде водителя приподнимают передок на 40 мм, позволяя заехать на крутой подъем парковки или на автовоз. А еще Carrera впервые серийно оснащается подвеской PASM (Porsche Active Suspension Management) с регулировкой жесткости амортизаторов и занижением на 10 мм — теперь за нее не надо доплачивать. Более мощная Carrera S станет еще на сантиметр ближе к земле, если заказать более жесткую подвеску.

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В отличие от версии 911 Turbo, у обычной Карреры по-прежнему нет воздухозаборников в задних крыльях. Двигатель дышит через центральную решетку, сменившую три горизонтальные прорези на частокол вертикальных. По этому элементу опознать обновленную машину проще всего. Появившиеся по бокам бампера воздуховоды отнюдь не декорация: через них из моторного отсека отводится горячий воздух.

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Управляемые заслонки в воздухозаборниках переднего бампера улучшают обтекаемость кузова. Коэффициент аэродинамического сопротивления после обновления снизился с 0,30 до 0,29. Уменьшить расход бензина помогут отключаемые насос охлаждающей жидкости и компрессор кондиционера, а также режим движения накатом с разомкнутым сцеплением.

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Впервые на Porsche применили функцию автоматического торможения после аварии. Она помогает избежать повторных столкновений или снизить их тяжесть в случае, если после первого удара водитель утратил контроль над машиной. Система срабатывает, когда датчики подушек безопасности фиксируют ударную нагрузку выше критической.