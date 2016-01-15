Пересчитываем камеры самоуправляемого Nissan Leaf

Лишимся ли мы к 2020 году удовольствия управлять автомобилем? Таким вопросом задавался Максим Кадаков, тестируя автономный Nissan Leaf, снабженный 12 видеокамерами кругового обзора, на дорогах одного из новых районов Токио, разместившегося на насыпном острове Одайба.

00 Nissan Autonomus fp_zr 01_16 Лишь во время остановок на светофорах глава программы Nissan Autonomous Drive Тецуи Иджима может немного расслабиться, но руки всё равно держит у руля — чтобы схватиться за него в любой момент.

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Парадокс! Автомобили с автономным управлением придумали для того, чтобы не крутить баранку и расслабиться, а Тецуи Иджима, глава отдела разработки перспективных электронных систем фирмы Nissan, предельно сосредоточен и держит обе руки у обода руля — чтобы в любой момент схватиться за него.

Мы уже полчаса едем на автономном электромобиле Nissan Leaf по дорогам знаменитого насыпного острова Одайба, где вырос новый район Токио. Улицы здесь преимущественно прямые, полосы широкие, разметка яркая, транспорта не слишком много, но c Иджимы-сана едва не пот течет: он смотрит то на дорогу, то на приборы, то на руль. Я не выдержал: давай, дескать, «порулю».

— Нет-нет, не положено передавать машину другим водителям. И вообще, нам нельзя останавливаться — иначе электроника войдет в ступор и дальше действительно придется рулить самим.

Пожадничал? Испугался за опытную машину стоимостью миллион евро? Причина в другом: фирме Nissan разрешили испытания автономных Лифов в городе с условием, что допущенные к управлению лица будут нести полную ответственность в случае аварии — даже если рулить будет автопилот.

02 Nissan Autonomus fp_zr 01_16 Leaf постоянно сканирует движущиеся объекты впереди себя, помечая их зелеными (менее опасные) и красными (более опасные) рамками.

А почему электроника может заглючить при остановке? Потому, что тест-драйв хоть и проходит в реальных городских условиях, но не обошелся без предварительной подготовки. Самое сложное — обзавестить достоверной картографией. Даже в Японии, где изучен и сфотографирован каждый клочок земли, данных для автономного вождения не хватает — ведь машине нужно знать, сколько полос на конкретной дороге, с каких из них на перекрестке можно поворачивать налево или направо и так далее. Поэтому тестовый район тщательно исследовали, дополнили уже существующие карты и ввели в память машины выверенный маршрут.

С виду наш Leaf ничем не примечателен, но багажник забит аппаратурой, а кузов опоясан «органами чувств». Сколько на автономном КамАЗе видеокамер? Две? Недавно меня уверяли, что военные технологии у нас такие, что и двух камер достаточно. Японцы считают по-другому: в Лифе круговой обзор обеспечивают двенадцать камер! Кроме того, есть четыре лидара и пять радаров. Камеры смонтированы сверху, чтобы иметь свободный круговой обзор. Радары опоясывают машину на уровне фар, а ниже всех расположены лидары.

Leaf видит полную картину вокруг себя и отображает ее на панели приборов. Электроника выхватывает и ведет все опасные цели впереди — пешеходов, мотоциклистов, автомобили. Камеры в состоянии распознавать светофоры с горизонтальными или вертикальными секциями и не путают их со стоп-сигналами машин.

01 Nissan Autonomus fp_zr 01_16 В центре панели приборов — ситуационная картинка: Leaf распознает все автомобили вокруг себя и определяет их положение с точностью до 20 мм. Сейчас мы практически «замурованы»: единственная возможность ускориться — перестроиться влево.

Вскоре я просёк, что мы поворачиваем только налево. Маршрут проложен так, что вправо мы уходим, только если дорога сама плавно изгибается вправо или закручивается на многоуровневой развязке.

— Иджима-сан, а почему мы поворачиваем только налево?

— А направо поворачивать сложно! Потому что нужно пересечь полосу встречного потока и следить за встречными машинами, а это наш Leaf делает пока что не очень хорошо, особенно если разрешен поворот сразу с двух-трех полос.

Ага, значит, если бы дело происходило в Москве, то мы поворачивали бы только направо — чтобы не пересекать встречку.

Если Leaf понимает, что соседняя полоса свободна и по ней можно поехать быстрее, он включает поворотник и перестраивается. Каждый предстоящий маневр система проговаривает вслух — чтобы не пугать ездоков. Сложных ситуаций на нашем пути не случилось, и Leaf был просто умничкой: плавно разгонялся, вовремя тормозил, перестраивался и поворачивал на перекрестках, пропуская идущих по зебре пешеходов. Но Иджима-сан признался, что иногда приходится хвататься за руль.

Построено три таких прототипа, а суммарный тестовый пробег перевалил за 300 тысяч километров. Что дальше?

Система нуждается в тонкой шлифовке — например, для уверенной работы в плохих погодных условиях (сложнее всего в туман и снегопад). Поэтому планируется поэтапный ввод «автономных» функций.