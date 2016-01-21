Тягач Renault T-серии: обживаем новый флагман

Владельцы тягачей Т-серии — как правило, достаточно крупные АТП с преобладанием в парках именно машин фирмы Renault. Им есть что рассказать о надежности и типичных неисправностях автомобилей предыдущих поколений и сравнить с ними новую модель.

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Renault T-серии

В 2013 году компания Renault Trucks полностью обновила свою модельную гамму, и вместо имен собственных (Magnum, Premium, Kerax и Midlum) ее грузовики получили буквенно-цифровые индексы. В России же в течение года после премьеры дилеры Renault предлагали машины прежнего поколения, а начало продаж новых моделей пришлось на самый пик экономического кризиса, отсюда и весьма скромные результаты — менее сотни тягачей T-серии на всю страну. Тем не менее опыт эксплуатации этих машин уже накоплен — у некоторых перевозчиков есть экземпляры с пробегами под 200 тыс. километров.

tjagach_renault_tserii_id6 В кабине со средней крышей между сиденьями возвышается подиум. А ящики над ветровым стеклом расположены в один ряд.

В кабине со средней крышей между сиденьями возвышается подиум. Ящики над ветровым стеклом расположены в один ряд.

T-серия заменила сразу две модели: бюджетную Premium с узкой (2300 мм) кабиной и флагман Magnum с широкой (2500 мм). Ныне все кабины магистральных тягачей с ромбовидной эмблемой — только широкие, как издавна принято в компании Volvo Group, под крылом которой грузовое подразделение Renault пребывает с 2001 года. Выигрыш в комфорте в большей мере ощутили водители, которые пересели на T-серию с «бюджетника».

Но и после Магнума с открытыми всем ветрам поручнями новый флагман порадует удобством классической посадки в кабину: две нижние ступеньки снаружи, но две верхние и поручень закрыты от грязи дверью. Главную фишку кабины-«телевизора» — ровный пол, с которого удобно выметать мусор веником в любой из дверных проемов, — Renault T-серии от предшественника унаследовал на зависть большинству прочих флагманов фирм «европейской семерки». Но это касается лишь «топовой» кабины High Sleeper Cab со сверхвысокой крышей. В разы чаще наши перевозчики заказывают более низкую Sleeper Cab с центральным подиумом, приподнятым на 200 мм от порогов. Такая намного дешевле, но тоже может быть двуспальной — верхняя полка идет как опция, и простора над ней, конечно, поменьше, чем во флагманской. Остальные две кабины — Day Cab и Night & Day Cab — востребованы скорее на шасси для техники строительного сегмента, в данной статье не рассматриваемых. Как и малоактуальные на нашем рынке шасси колесной формулой 6х2 (в гамме Renault есть даже разновидность с двумя управляемыми осями). В ближайшем обозримом будущем типичным тягачом Renault будет двухосная машина с наиболее удобной базой 3800 мм и высотой седла 1100–1200 мм.

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