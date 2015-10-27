Выставка Comtrans’2015: пережить заморозки

Крупнейшая в России выставка коммерческого транспорта Комтранс‑2015 проходила в тяжелые для отрасли времена. Продажи новых грузовиков c января по август рухнули на 45,4%, в сегменте LCV ситуация немногим легче. Неудивительно, что представители компаний-участников основное внимание уделяли не столько технологическим инновациям, сколько экономическим аспектам грузоперевозок. Впрочем, не обошлось и без премьер.

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В отличие от прошлых лет, Комтранс‑2015 проходил в тяжелые для отрасли времена. Продажи новых грузовиков c января по август рухнули на 45,4%, в сегменте LCV ситуация немногим легче: за тот же период спрос просел на 31,3%. Неудивительно, что представители компаний-участников основное внимание уделяли не столько технологическим инновациям, сколько экономическим аспектам грузоперевозок.

Впрочем, без премьер не обошлось. Mercedes-Benz представил седельный тягач Actros четвертого поколения, который поступит в продажу в 2016 году. Флагман предстал в версии 1848 LS для магистральных перевозок — с двигателем экостандарта Евро‑6, автоматизированной коробкой передач PowerShift 3, аэродинамическим обвесом и множеством опций, повышающих комфорт и безопасность.

Конкурировать с ним будет MAN TGX 18.560 — он тоже напичкан электроникой, а 560‑сильный дизель D38 отвечает требованиям норм Евро‑6. Выставочный TGX относится к ограниченной серии, выпущенной к 100‑летнему юбилею компании: у него прожекторы над кабиной, хромированные колеса и изображение огненного льва на боках.

002-ConTrans-zr11-15 MAN TGX 18.560

MAN TGX 18.560

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Вторая премьера фирмы MAN — междугородний автобус Lion’s Intercity с экономичным 290‑сильным дизелем D08. Новый автобус представила и Scania: модель Touring производится совместно с китайской фирмой Higer и уже несколько лет продается в Европе, но до России добралась лишь сейчас.

Фирмы Volvo Trucks и принадлежащая ей Renault Trucks ограничились техническими обновлениями уже имеющихся моделей. Обладатель международной премии «Грузовик года — 2015» Renault T теперь доступен в комплектации Optifuel: улучшенная аэродинамика, электронный пакет Fuel Eco pack и программа тренинга для водителей позволяют снизить расход топлива на 10,9%. А шведы презентовали механизм подъема ведущего моста для многоосной техники, повышающий экономичность при неполной загрузке, а также усиленный передний бампер для строительных грузовиков серии FH.

Российские производители выглядели более оптимистично: ослабление рубля дало им конкурентное преимущество и несколько сгладило отрицательный эффект от общего падения спроса.

004-ConTrans-zr11-15 Scania Touring

Scania Touring

«Группа ГАЗ», недавно объявившая о сотрудничестве с Isuzu, выкатила аж семь премьер. Самая долгожданная — цельнометаллическая Газель Next, представленная в вариантах фургон, микроавтобус и комби. Новая машина вместительнее прежней, комфортнее и ближе по параметрам к лидерам класса.

Газон Next предстал в виде седельного тягача — с 50‑кубовым полуприцепом грузоподъемностью 10 тонн. Предельный крутящий момент двигателя ЯМЗ‑534 подняли до 780 Н·м, усилили коробку передач и задний мост, модернизировали систему охлаждения и установили пневматическую заднюю подвеску.

Урал Next обзавелся двухрядной кабиной. Двигатели семейства ЯМЗ‑530, которые устанавливаются на Газон и Урал, были показаны в исполнении Евро‑5.

001-ConTrans-zr11-15 Renault T

Renault T

Наконец, ГАЗ представил три новых автобуса — 75‑местный низкопольный городской ЛиАЗ, маршрутку Вектор 3 на шасси Isuzu и среднеразмерный Вектор Next на 43–53 пассажира, который должен прийти на замену «пазику».

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Обширную экспозицию КамАЗа составляли в основном известные модели: грузовики с агрегатами Daimler, городские электробусы дочернего предприятия НефАЗ и спецтехника на камазовских шасси.

Роль шоу-стоппера досталась макету кабины-трансформера: ее можно превращать в спальню, кухню-столовую, мобильный офис, тренажерный зал и, разумеется, в рабочее место водителя с продвинутой информационной системой. Подобную серийную кабину планируют ставить на грузовики с 2020 года.

Стенд УАЗа на фоне гигантов смотрелся скромно — всего четыре машины. Это обновленный Патриот, о котором мы уже рассказывали, построенные на его основе бортовой пикап Карго и инкассаторский броневик, а также Фермер — грузопассажирский вариант «буханки», которая благодаря низкой цене, высокой проходимости и простоте обслуживания остается главной коммерческой моделью завода.

005-ConTrans-zr11-15 Газель Next

Газель Next

В отличие от выставки СТТ, где азиатских автопроизводителей было пруд пруди, на Комтрансе крупную экспозицию представил лишь китайский Dongfeng, показавший широкую линейку грузовиков: от седельного тягача KX до развозного «головастика» С31. Рядом приютился скромный стенд Isuzu c новыми фургоном-рефрижератором и гидроподъемником.

Среди легкого коммерческого транспорта главной премьерой стал новый Fiat Doblo. Он поступит в продажу в следующем году — в грузовом и пассажирском исполнениях. На российском рынке Doblo будет доступен с 1,4‑литровым бензиновым турбомотором T‑Jet мощностью 120 л.с. и 95‑сильным атмосферником того же объема. Перспективы дизельных версий пока туманны. Коробка передач — пяти- или шестиступенчатая механика либо робот. Задняя подвеска — независимая.

Интересны также полноприводные Fiat Ducato и Iveco Daily. Первый сделан известной французской фирмой Dangel и предназначен для умеренного бездорожья: фургон оснащен межосевой вискомуфтой и имеет увеличенный клиренс (+ 15 мм спереди и + 23 мм сзади). А Daily 4×4 — настоящий «проходимец» с блокировками дифференциалов, понижающим рядом и огромным просветом.