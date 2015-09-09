Цельнометаллический фургон «ГАЗель Next» получил ценник

«Группа ГАЗ» в октябре 2015 года начнет продажи новой модели семейства «ГАЗель Next». Цельнометаллический фургон с дизельным двигателем Cummins будет стоить от 1,1 млн рублей, а грузопассажирская версия обойдется на 70 тыс. рублей дороже. Компания в следующем году выведет на рынок цельнометаллические бензиновые версии семейства.

«ГАЗель Next»

Дилеры «Группы ГАЗ» в октябре начнут продажи новой модификации «ГАЗель Next». Цельнометаллический фургон обойдется от 1,1 млн рублей, а грузопассажирская версия будет доступна минимум за 1,17 млн рублей.

Представитель компании рассказал «За рулем.РФ», что в 2016 году фургон Next предложат и с 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,7 л мощностью 107 л.с.

Фургон и его грузопассажирская версия будут оснащаться дизельными моторами Cummins объемом 2,8 л мощностью 120 и 149,6 л.с., с крутящим моментом в 270 и 330 Нм соответственно.

Полная масса фургона и грузопассажирской версии не превысит 3,5 тонны. Дорожный просвет достигает 170 мм, а расход топлива при скорости 80 км/ч заявлен для дизельных двигателей от 10,3 до 10,6 л на 100 км пути. Максимальная скорость — 130 км/ч.

Cамая доступная версия «ГАЗель Next» в бортовом исполнении в настоящее время предлагается за 995 тыс. рублей, следует из материалов компании. Продажи легких коммерческих автомобилей под маркой GAZ в России в августе упали на 13%, до 4,5 тыс. штук, а с начала года- на 25%, до 32 тыс. штук.