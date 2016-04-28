«Формульные» технологии для городских автомобилей

Все самое лучшее и прогрессивное, чем сейчас отличаются серийные автомобили, пришло к нам из автоспорта — главным образом, из Формулы 1. Технологии и усовершенствования, которые сейчас кажутся вполне обыденными, когда-то поражали воображение: ABS, коробка-робот, подрулевые лепестки, мультируль, керамические тормоза, система рекуперации, спойлер, антикрыло… Теперь дело дошло и до моторного масла. Безусловно, мастерство пилотов и командная тактика — основные слагаемые успеха. Но есть еще и сам болид, а у болида есть «пламенный мотор», и он требует идеальной смазки!

Накануне нового 2010 года команда Mercedes AMG обрела нового титульного спонсора и технического партнера — известную малайзийскую нефтяную компанию PETRONAS. И успех не заставил себя ждать: в 2013 году команда Mercedes AMG PETRONAS заняла второе место в Кубке конструкторов, а через год возглавила гоночную турнирную таблицу с большим отрывом от соперников.

Петронас

В том же году в технический регламент «Королевских гонок» были внесены кардинальные изменения: вне закона оказались 2,4-литровые атмосферники V8, а их место заняли наддувные двигатели V6 объемом 1,6 л с системой рекуперации энергии торможения. Одновременно были введены ограничения по мгновенному расходу топлива и по общему его количеству на гонку, что вызвало дополнительную головную боль у формульных инженеров. Требовалось практически полное переосмысление ДВС.

«Несмотря на уменьшение размеров моторов, выходная мощность силовых установок осталась прежней, а теплоотдача внутри силового агрегата увеличилась. То же самое происходит с современными компактными двигателями легковых автомобилей, оснащенными турбонаддувом, — детали мотора подвергаются высоким нагрузкам. Поэтому на первый план выходит моторное масло, способное защитить детали двигателя от перегрева и последующего разрушения», — заявил Нико Росберг, пилот команды Mercedes AMG PETRONAS.

Петронас

Добиться прочной и эффективной масляной пленки в условиях работы мотора Ф-1 крайне сложно. Ведь двигатели Ф-1 почти всегда работают на пределе своих возможностей, раскручиваясь до 15 000 об/мин. Это в три-четыре раза больше, чем рабочий режим двигателей серийных легковых машин! Масло при этом должно сохранять свои свойства — даже при температурах, близких к 1000 °С, до которых раскаляется турбина. А ведь и ресурс агрегатов теперь должен быть выше, чем прежде: за весь сезон команда может использовать всего 5 двигателей вместо 8 — соответственно, ресурс одного мотора должен увеличиться с 2500 до 4000 км.

Петронас



Заставил новый регламент думать и об экономичности — дозаправки по ходу гонки запретили, и неизбежно возник вопрос максимальной эффективности масел и топлива. У команды Mercedes AMG было очевидное преимущество — партнерство с PETRONAS. Результатом тесного сотрудничества специалистов с обеих сторон стало появление уникальных, разработанных под требования формульных моторов масел, топлива и технических жидкостей, следствием — два года абсолютного доминирования в Формуле 1 и отличное начало сезона-2016. По традиции технологии, созданные PETRONAS для болидов, было решено использовать и для гражданских автомобилей — так появилась линейка высокотехнологичных масел PETRONAS Syntium с технологией °CoolTech™.

Лабораторные тесты показали, что масло PETRONAS Syntium с технологией °CoolTech™ превзошло строгие требования Международного комитета стандартизации и сертификации моторных масел (ILSAC), Американского института нефти (API) и Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA). В ходе испытаний была подтверждена повышенная износостойкость кулачкового механизма (более чем на 72%), увеличенная на 60% стойкость к окислению и улучшенная на 30% защита от образования нагара на поршнях. Что может быть надежней, чем гарантия чемпионов Формулы 1?