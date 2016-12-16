Оператив ЗР: Chery Tiggo 5 сдружили со смартфоном

Разбираем по косточкам немногочисленные изменения в обновленном кроссовере Chery Tiggo 5.

Повод: компания Chery выводит на российский рынок обновленную версию своего кроссовера Tiggo 5.

Место действия: Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль и другие города Золотого кольца России.

Chery Tiggo 5 2017 Chery Tiggo 5 пережил рестайлинг. Внешних изменений минимум: фальшрадиаторная решетка теперь серебристая, а оптика обзавелась модными светодиодами.

Впечатления: еще в 2014 году, когда мы впервые взяли дорестайлинговый Tiggo 5 на тест, я отметил, то автомобиль получился очень неплохой. Достойное качество сборки, симпатичный, просторный салон. Да и рулилась машина неплохо. С рестайлингом эти качества никуда не делись.

Доводкой шасси и рулевого управления изначально занимались специалисты известной фирмы Lotus. Они же продолжили работу над ходовой. В рестайлинговой машине увеличен с 22 до 24 мм диаметр штанги стабилизатора поперечной устойчивости. В итоге автомобиль стал чуть собраннее в поворотах. И вообще, подвеска работает неплохо.

Chery Tiggo 5 2017 Когда в 2014 году мы брали на тест Chery Tiggo 5, обогрева кресел в машине не было. Теперь же подогрев сидений присутствует во всех комплектациях, и это говорит о том, что машину продолжают адаптировать к нашим климатическим условиям.

Оформление передней панели, в целом, не изменилось. Дизайнеры лишь добавили пару штрихов. На ступице рулевого колеса и центральной панели появился пластик, отделанный под рояльный лак. А мультимедийная система обзавелась функцией Cloudrive. С ее помощью можно подружить смартфон с автомобилем — скажем, вывести на центральный дисплей приложение Яндекс.Навигатор, установленное на телефоне.

Chery Tiggo 5 2017 На руле появились вставки из черного лакированного пластика. Chery Tiggo 5 2017 Смартфон можно подружить с мультимедийной системой при помощи новой функции Cloudrive. Chery Tiggo 5 2017 Сенсорный экран расположен под удачным углом и не бликует на солнце. Вокруг пластик под рояльный лак.

Фары теперь одноэлементные, а над противотуманками появилось по девять светодиодов. При повороте руля более чем на 40 градусов поворачиваются и противотуманки, освещая поворот.

Chery Tiggo 5 2017 Надпись Chery на порогах эффектно светится в темноте. Chery Tiggo 5 2017 В задних фонарях появились светодиодные элементы.

Облицовка радиатора отныне серебристая. Сзади фонари также получили светодиоды, а патрубки выхлопной системы интегрированы в задний бампер. Смотрится машина очень современно. Закрой ладонью эмблему на руле — и не поймешь, что это «китаец».

Пожалуй, это один из самых удачных кроссоверов Chery.

Перспективы: автомобиль собирают на Дервейсе, поэтому и цена умеренная. Базовая версия Chery Tiggo 5 стоит 849 900 рублей, а стоимость машины с вариатором начинается от 949 900 рублей. Но конкуренты у машины более чем серьезные. Это переднеприводные кроссоверы Renault Duster и Kaptur, а также Hyundai Creta. Сможет ли Tiggo 5 до них дотянуться? Сомневаюсь.

Подробности: ЗР № 02, 2017