Первые заморозки
Где раньше всего может образоваться гололед?
А — на эстакаде
Б — на оживленном шоссе
В — в тихом переулке
Г — на лесной дороге
Шины во льдах
Дорога покрыта льдом. При какой примерно температуре окружающего воздуха фрикционные шины становятся эффективнее шипованных?
А — ниже —15 ºС
Б — от 0 до —15 ºС
В — выше 0 ºС
Г — эффективность не зависит от температуры
Холодный свет
Какие фары больше всего обмерзают при ледяном дожде?
А — светодиодные
Б — галогенные
В — газоразрядные
Г — лампы накаливания «догалогенной эпохи»
Сгорела на работе
Почему зимой лампы накаливания перегорают чаще, чем летом?
А — на улице становится темнее
Б — сопротивление нити зимой ниже, чем летом
В — увеличивается напряжение в бортсети
Г — при низких температурах у генератора возрастает пульсация напряжения
Воды не будет
А — взболтать
Б — нагреть
В — заморозить
Г — перелить в заведомо сухую канистру
Побег от Снежной королевы
У какого транспортного средства из нижеперечисленных сопротивление движению в глубоком снегу при повороте увеличится в минимальной степени?
А — БТР-80
Б — Лада 4×4
В — трицикл
Г — ЗИЛ-130
Горячая кровь
Какой из двух моторов одинаковой мощности быстрее прогреется — бензиновый или дизельный?
А — прогреются одновременно
Б — дизельный
В — бензиновый
Г — зависит от влажности воздуха
Тепленькая пошла…
Автомобиль снабжен обогреваемыми форсунками омывателя стекла. При каких условиях в его бачок можно заливать воду?
А — только для езды по трассе
Б — можно без ограничений
В — только если машина ночует в теплом гараже
Г — нельзя ни при каких
Как стеклышко
Чтобы окна автомобиля не обмерзали ночью, перед парковкой лучше всего:
А — предварительно включить отопитель на всю катушку, направив поток воздуха на стекла
Б — выйти из машины и быстро захлопнуть двери, чтобы влажный воздух не успел заполнить салон
В — оставить двери на несколько минут открытыми
Г — включить ненадолго кондиционер
Белых яблонь дым
Выехав после ночной стоянки на магистраль, водитель заметил, что из глушителя повалил плотный белый дым. Что делать?
А — немедленно заглушить мотор и доставить машину в автосервис
Б — при первой же возможности залить новый бензин
В — не обращать внимания и продолжать радоваться жизни
Г — дать машине отстояться в теплом помещении
ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ
Правильный ответ: А. Эстакады, как и путепроводы, а также мосты постоянно продуваются и охлаждаются не только сверху, но и снизу. Поэтому обледенение проезжей части там происходит быстрее, чем в других перечисленных местах.
Правильный ответ: А. При сравнительно небольших морозах (до —15 ºС) в месте контакта протектора со льдом образуется тонкая водяная пленка, по которой «липучки» скользят, — а шипованные шины за нее цепляются. При более низких температурах шипы в лед не внедряются. Напротив, поверхности «липучек» в этих условиях работают лучше, поскольку цепляются за микронеровности льда.
Правильный ответ: А. Высокий КПД светодиодных источников света в данном случае оборачивается негативной стороной. Основная часть энергии преобразовывается в световой поток и ничтожно малая — в тепло.
Правильный ответ: Б. Чаще всего лампы накаливания перегорают в момент включения, поскольку сопротивление неразогретой нити значительно меньше, чем у горячей. Потому и начальный ток при этом больше номинального. А зимой нить холоднее, чем летом.
Правильный ответ: В. На морозе вода, плотность которой составляет 1000 кг/м3, замерзает и превращается в лед, плотность которого приблизительно равна 900 кг/м3. А у бензина плотность ниже — примерно 750 кг/м3. Поэтому лед окажется в нижней части канистры. Можно безбоязненно переливать бензин в бак через воронку с сеткой.
Правильный ответ: В. У всех транспортных средств, кроме трицикла, при повороте увеличивается число колей, прокладываемых в снегу. К примеру, у БТР оно составит восемь вместо прежних двух. А у трицикла оно останется прежним, равным трем. Мораль: выезжая из глубокого снега, старайтесь держать управляемые колеса прямо.
Правильный ответ: В. КПД у дизеля выше. Это означает, что больше энергии тратится на полезную работу и меньше уходит в тепло. Отсюда и медленный прогрев таких моторов по сравнению с бензиновыми.
Правильный ответ: Г. Вода неминуемо замерзнет на выходе из форсунок, образовав эдакий заледеневший фонтан. А попав на стекло, превратится в ледяную непрозрачную корку.
Правильный ответ: В. Проветрив салон, мы охладим стекла, что защитит их от обмерзания.
Правильный ответ: В. Описанный белый выхлоп — это просто водяной пар, являющийся одним из основных компонентов отработавших газов. В холодном воздухе он виден гораздо лучше, чем в теплом. Поэтому повода для беспокойства нет.
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