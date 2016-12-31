В холода, как известно, многие процессы замедляются. В том числе, наверное, и мыслительные. Поэтому мы предлагаем разобраться с предложенными ниже задачками заранее, чтобы на морозе готовый ответ всплывал в памяти автоматически. Все описанные ситуации относятся к зиме.

Первые заморозки

Где раньше всего может образоваться гололед?

А — на эстакаде

Б — на оживленном шоссе

В — в тихом переулке

Г — на лесной дороге

Шины во льдах

Дорога покрыта льдом. При какой примерно температуре окружающего воздуха фрикционные шины становятся эффективнее шипованных?

А — ниже —15 ºС

Б — от 0 до —15 ºС

В — выше 0 ºС

Г — эффективность не зависит от температуры

Холодный свет

Какие фары больше всего обмерзают при ледяном дожде?

А — светодиодные

Б — галогенные

В — газоразрядные

Г — лампы накаливания «догалогенной эпохи»

Сгорела на работе

Почему зимой лампы накаливания перегорают чаще, чем летом?

А — на улице становится темнее

Б — сопротивление нити зимой ниже, чем летом

В — увеличивается напряжение в бортсети

Г — при низких температурах у генератора возрастает пульсация напряжения

Воды не будет

Есть подозрение, что в канистре с бензином присутствует вода. Как гарантированно избавиться от нее перед тем, как вылить содержимое в бак машины?

А — взболтать

Б — нагреть

В — заморозить

Г — перелить в заведомо сухую канистру

Побег от Снежной королевы

У какого транспортного средства из нижеперечисленных сопротивление движению в глубоком снегу при повороте увеличится в минимальной степени?

А — БТР-80

Б — Лада 4×4

В — трицикл

Г — ЗИЛ-130

Горячая кровь

Какой из двух моторов одинаковой мощности быстрее прогреется — бензиновый или дизельный?

А — прогреются одновременно

Б — дизельный

В — бензиновый

Г — зависит от влажности воздуха

Тепленькая пошла…

Автомобиль снабжен обогрева­емыми форсунками омывателя стекла. При каких условиях в его бачок можно заливать воду?

А — только для езды по трассе

Б — можно без ограничений

В — только если машина ночует в теплом гараже

Г — нельзя ни при каких

Как стеклышко

Чтобы окна автомобиля не обмерзали ночью, перед парковкой лучше всего:

А — предварительно включить отопитель на всю катушку, направив поток воздуха на стекла

Б — выйти из машины и быстро захлопнуть двери, чтобы влажный воздух не успел заполнить салон

В — оставить двери на несколько минут открытыми

Г — включить ненадолго кондиционер

Белых яблонь дым

Выехав после ночной стоянки на магистраль, водитель заметил, что из глушителя повалил плотный белый дым. Что делать?

А — немедленно заглушить мотор и доставить машину в автосервис

Б — при первой же возможности залить новый бензин

В — не обращать внимания и продолжать радоваться жизни

Г — дать машине отстояться в теплом помещении

Ответы и комментарии к ним — на следующей странице.

ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ

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Правильный ответ: А. Эстакады, как и путепроводы, а также мосты постоянно продуваются и охлаждаются не только сверху, но и снизу. Поэтому обледенение проезжей части там происходит быстрее, чем в других перечисленных местах.

Правильный ответ: А. При сравнительно небольших морозах (до —15 ºС) в месте контакта протектора со льдом образуется тонкая водяная пленка, по которой «липучки» скользят, — а шипованные шины за нее цепляются. При более низких температурах шипы в лед не внедряются. Напротив, поверхности «липучек» в этих условиях работают лучше, поскольку цепляются за микронеровности льда.

Правильный ответ: А. Высокий КПД светодиодных источников света в данном случае оборачивается негативной стороной. Основная часть энергии преобразовывается в световой поток и ничтожно малая — в тепло.

Правильный ответ: Б. Чаще всего лампы накаливания перегорают в момент включения, поскольку сопротивление неразогретой нити значительно меньше, чем у горячей. Потому и начальный ток при этом больше номинального. А зимой нить холоднее, чем летом.

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Правильный ответ: В. На морозе вода, плотность которой составляет 1000 кг/м3, замерзает и превращается в лед, плотность которого приблизительно равна 900 кг/м3. А у бензина плотность ниже — примерно 750 кг/м3. Поэтому лед окажется в нижней части канистры. Можно безбоязненно переливать бензин в бак через воронку с сеткой.

Правильный ответ: В. У всех транспортных средств, кроме трицикла, при повороте увеличивается число колей, прокладыва­емых в снегу. К примеру, у БТР оно составит восемь вместо прежних двух. А у трицикла оно останется прежним, равным трем. Мораль: выезжая из глубокого снега, старайтесь держать управляемые колеса прямо.

Правильный ответ: В. КПД у дизеля выше. Это означает, что больше энергии тратится на полезную работу и меньше уходит в тепло. Отсюда и медленный прогрев таких моторов по сравнению с бензиновыми.

Правильный ответ: Г. Вода неминуемо замерзнет на выходе из форсунок, образовав эдакий заледеневший фонтан. А попав на стекло, превратится в ледяную непрозрачную корку.

Правильный ответ: В. Проветрив салон, мы охладим стекла, что защитит их от обмерзания.

Правильный ответ: В. Описанный белый выхлоп — это просто водяной пар, являющийся одним из основных компонентов отработавших газов. В холодном воздухе он виден гораздо лучше, чем в теплом. Поэтому повода для беспокойства нет.