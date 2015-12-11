Откуда в баке ржавчина? Тест шести влаговытеснителей

Среди продуктов автохимии, в изобилии представленных на прилавках российских магазинов, сегодня присутствует и такая группа препаратов, как вытеснители влаги из бензина. Мы решили проверить, насколько эффективны такие добавки.

1-test-vlagi-net-4 На АЗС горючее часто попадает уже будучи «увлажненным». Причина — конденсат, значительная часть которого образуется при неправильном содержании в крупных бензохранилищах.

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Сам факт наличия на рынке подобных топливных присадок лишний раз свидетельствует о том, что качество отечественного горючего все еще оставляет желать лучшего. Если же говорить конкретно о воде, присутствующей в топливе, то ее в обычном автомобильном бензине быть не должно по определению. По крайней мере, в действующем ГОСТе даже намека на ее содержание нет (в солярке, к слову, есть). Как отмечают сами производители бензинов, горючее на нефтеперерабатывающих заводах действительно делают качественно, а вот потом…

Потом оно транспортируется на бензохранилища и АЗС, перекачивается в баки машин — на этих этапах, собственно, и происходят главные процессы его «увлажнения», обусловленные двумя основными факторами. Первый — это, скажем так, фактор погодно-климатический. Суточные изменения влажности и перепады температур при определенных условиях приводят к выпадению конденсата. Подобное часто происходит в незаполненных автоцистернах-наливниках или в полупустых многокубовых емкостях автозаправочных станций (то же самое, к слову, происходит и в незаполненных баках автомобилей). А дальше в действие вступает второй — человеческий фактор. По идее, все топливные хранилища и бензоцистерны должны по регламенту периодически очищаться от конденсата и грязи. Вот только делается ли это, а если и делается, то насколько качественно? Вопросы, на которые сегодня трудно будет получить однозначные ответы.

1-test-vlagi-net-77 В баке вода всегда находится ниже уровня бензина

Наконец, есть еще одна неблаговидная сторона человеческого фактора — это преднамеренное разбавление бензина водой ради получения дополнительной прибыли. Причем грешат этим как перевозчики топлива, так и сотрудники АЗС. Тут, полагаем, все понятно и комментариев не требует.

Получается, что даже при самых благоприятных условиях вероятность появления воды в бензобаке достаточно высока. Например, в новенькой машине, которую вы только что приобрели у официального дилера, в бензобаке вполне может оказаться уже несколько десятков, а то и сотня-другая миллилитров влаги. Откуда она появилась? Да все оттуда же — из воздуха в виде конденсата. Ведь никто вам не скажет точно, сколько времени до момента продажи машина с практически пустым баком простояла на открытой площадке: месяц, три, полгода или еще больше? Если авто собрано за рубежом, то его как-то должны были доставить в Россию. Хорошо, если везли автовозом, а если морем в условиях повышенной влажности?

1-test-vlagi-net-5 Фасовочный объем большинства нейтрализаторов влаги рассчитан на разовый залив, из расчета один флакон на бензобак емкостью 40–60 л

В общем, получается, что влага в бензобаке — вещь неизбежная. И для машины даже зловредная. Так, вода снижает эффективность действия функциональных добавок, используемых при производстве бензина, вызывает коррозию металлических деталей, ухудшает работу системы впрыска, а при низких температурах может вызвать примерзание топливопроводов. И чем ее больше, тем сильнее негативное действие. Кстати, по разным оценкам, на дне бака легковой машины в зависимости от его объема за сезон может накапливаться до литра водно-грязевой смеси. Словосочетание «на дне» мы употребили намеренно — вода не растворяется в бензине, с ним она образует эмульсию неустойчивого состояния. Иначе говоря, когда обе жидкости принудительно не перемешиваются, то из-за существенной разности в плотности вода в такой эмульсии всегда находится ниже уровня бензина.

1-test-vlagi-net-6 «Индикаторные» гвозди перед началом испытаний были тщательно обезжирены, высушены и затем отполированы

Данная особенность имеет и свои плюсы: например, если в баке предусмотрено сливное отверстие, то вода из него удаляется без проблем. Однако во многих современных машинах, оснащенных пластиковыми топливными емкостями, слив отсутствует. Поэтому в случае необходимости в бак можно проникнуть только через технологические лючки, в которых штатно крепятся, например, датчик уровня топлива или погружной бензонасос. Но это, как говорится, крайняя мера. По жизни же основная масса автомобилистов вообще не заморачивается темой воды в баке и спокойно эксплуатирует своих «железных коней». Но лишь до того момента, пока эта самая вода вместе с растворившейся в ней грязью не покажет свой норов. Напомним, что во время движения (разгоны-торможения, неровная дорога) влага перемешивается с топливом и может попасть в узлы топливной аппаратуры. А там уж как кому повезет

Долой воду

Между тем сегодня ряд производителей автохимии предлагают свои способы превентивного «воздействия» на воду с помощью особых присадок, так называемых нейтрализаторов влаги или осушителей топлива. Принцип действия здесь, в общем, таков: препараты этого типа связывают молекулы воды, которые путем механического перераспределения в структуре бензина выводятся вместе с ним из бака и попадают к форсункам системы впрыска. На качество сгорания топливной смеси «связанная» влага практически не влияет. Кроме того, утверждают автохимики, в связанном состоянии вода не подвержена морозам и, что очень важно, гораздо меньше провоцирует коррозию металла.

Все это, конечно, неплохо, более того, методика применения нейтрализаторов влаги достаточно хорошо апробирована на практике. Но эффективна она лишь в том случае, когда горючее и вода в баке постоянно перемешиваются. А это возможно лишь во время активной езды, и то отчасти: например, при равномерном движении по ровной трассе перемешивание можно считать достаточно условным. Что уж говорить про ситуацию, когда машина стоит на месте, да еще с выключенным мотором! А если машина стоит день, два, неделю, месяц?

1-test-vlagi-net-3 В продаже встречаются универсальные топливные очистители, способные, как указывают производители, удалять из бензина конденсат и воду

Вот поэтому нас как раз в большей степени заинтересовал именно последний момент — результативность действия топливных нейтрализаторов влаги в период длительного простоя автомобиля. На наш взгляд, это очень важный аспект их применения, ведь, как отмечалось выше, в обычных условиях бензин с водой образуют эмульсию неустойчивого состояния и при отстаивании вся влага собирается на дне бака, представляя собой активную коррозионную среду. А как меняется это свойство при использовании той или иной влаговытесняющей присадки? Если верить производителям, то они должны предотвращать образование ржавчины на металле. Это мы и решили проверить, для чего организовали простой натурный эксперимент. Настолько простой, что повторить его может любой желающий.

1-test-vlagi-net-8 В пластиковую емкость наливали примерно 70 мл бензина, затем 20 мл воды, а потом рассчитанное количество нейтрализатора влаги. Эту смесь взбалтывали, затем на 30 суток помещали в нее железный гвоздь

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Исходными параметрами для теста являлись емкость бака (было выбрано ее значение 50 л) и теоретически возможное количество влаги, которое могло в нем скопиться, скажем, после года эксплуатации. Мы установили это значение на уровне 500 мл, что, по мнению специалистов сервис-центров, вполне реально. Эти исходные параметры, а также рекомендованные производителями дозировки препаратов позволили рассчитать количество конкретной присадки, необходимой для нейтрализации 20 мл воды. Такое ее количество мы обозначили, ориентируясь на собственные возможности по проведению лабораторных исследований.

В частности, для подготовки одного исследуемого образца бралась пластиковая чистая 200-миллилитровая баночка, в нее наливалось 70 мл специального бензина высшей очистки, добавлялось 20 мл воды и потом еще (в зависимости от расчета) от 7 до 14 мл присадки. Затем эта смесь тщательно взбалтывалась в течение двух минут (для лучшего воздействия присадки на воду), а после в нее помещали индикатор ржавчины в виде обычного железного гвоздя. Сам гвоздь для повышения его коррозионных свойств предварительно был обезжирен и отполирован.

При этом мы исходили из следующего постулата: поскольку вода и бензин при отстое будут расслаиваться, то та часть гвоздя, что находится в слое воды, станет постепенно ржаветь. Если же вода в образце, куда добавлялась присадка, будет хотя бы частично нейтрализована ею, то коррозия должна идти менее интенсивно, чем в образце, где присадки нет.

1-test-vlagi-net-9 Дозировка препаратов осуществлялась с помощью обычного медицинского шприца

Всего для эксперимента было подготовлено семь образцов с «индикаторными» гвоздями. Один из образцов содержал только бензин и воду, в остальных присутствовали еще и нейтрализаторы влаги, по одному на каждый образец. Сами препараты представлены шестью брендами, три из которых родом из России, два — из США и один — из Германии. Оба «американца», кстати, являются универсальными топливными очистителями, способными, как указано на упаковке, удалять из бензина конденсат и воду. Остальные четыре препарата — продукты направленного (против влаги) действия.

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Все подготовленные банки с гвоздями закрыли крышками и оставили на месяц в гараже. Честно говоря, мы представления не имели, какими будут результаты нашего длительного эксперимента. Тем более неожиданными и познавательными они стали для нас после того, когда банки были вскрыты и из них извлекли «индикаторы» ржавчины. Ниже мы приводим фотографии и краткие комментарии по каждому исследованному образцу. Начнем с «нулевого» (то есть без присадки), в котором были только бензин с водой.

1-test-vlagi-net-voda Бензин и вода без присадки

Вода, как активная коррозионная среда, здесь проявила себя в полной мере. Это хорошо видно по коррозии той части гвоздя, которая находилась в слое воды. За месяц ржавчина основательно подпортила металл, образовав в некоторых местах черные язвы. Примерно такую же картину можно будет наблюдать и в бензобаке на стальных деталях, куда попадет влага.

1-test-vlagi-net-im Жидкость «И-М» («Ойл Райт»)

Наименование препарата: жидкость «И-М»

Торговая марка: «Ойл Райт»

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 1000

Рекомендуемый объем бака, л: 500

Ориентировочная цена, руб.: 80

Продукт непонятного назначения — так мы его позиционировали. Эту жидкость под названием «И-М» предложил менеджер автомагазина, когда мы попросили показать нам какие-нибудь нейтрализаторы воды в топливе. Уже когда препарат готовили к испытаниям, выяснилось, что в описании нет ни слова ни про удаление воды из бензина, ни про антикоррозионные свойства. Зато сказано, что средство особенно эффективно при резких понижениях температуры . Это не так: когда мы замораживали образцы при —18 градусах, то, в отличие от других участников теста, вода в бензине с присадкой «И-М» замерзла. И от коррозии эта жидкость тоже не защищает, что наглядно видно на снимке. Спрашивается, для чего тогда нужен такой препарат?

1-test-vlagi-net-nekker Средство для удаления влаги торговой марки Nekker

Наименование препарата: средство для удаления влаги

Торговая марка: Nekker

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 250

Рекомендуемый объем бака, л: 50

Ориентировочная цена, руб.: 180

На упаковке этого средства написано, что оно «связывает влагу, конденсат с топливом в однородную жидкость». Результаты нашего эксперимента это опровергают, по крайней мере, в спокойном состоянии вся вода, обработанная средством Nekker, отделилась от бензина и собралась на дне баночки. В то же время коррозионная активность этой водной субстанции замедлилась — ржавчины на «индикаторе» заметно меньше, чем в образце, куда присадку не добавляли.

1-test-vlagi-net-expert Water Remover (Expert)

Наименование препарата: удалитель влаги

Торговая марка: Expert

Страна-производитель: Россия

Объем флакона, мл: 250

Рекомендуемый объем бака, л: 50

Ориентировочная цена, руб.: 160

Cпециализированная влагонейтрализующая присадка Water Remover отечественного производства в целом продемонстрировала определенную эффективность. Судя по «индикаторному» гвоздю, та его часть, что находилась в обработанной «экспертом» воде, корродировала гораздо медленнее, чем в воде обычной. За месяц отстаивания в гараже ржавчина только-только стала появляться на поверхности металла. Что ж, как говорится, и на том спасибо.

1-test-vlagi-net-lm Fuel Protect «Антилед» (Liqui Moly)

Наименование препарата: Fuel Protect «Антилед»

Торговая марка: Liqui Moly

Страна-производитель: Германия

Объем флакона, мл: 300

Рекомендуемый объем бака, л: 50

Ориентировочная цена, руб.: 515

Если оценивать эффективность немецкой присадки Fuel Protect в части ее противодействия водной коррозии, то на фоне остальных участников эксперимента она показала просто великолепный результат! Металл, погруженный в бензоводную среду, обработанную этим препаратом, после месяца ожидания остался чистым, без единого намека на ржавчину. Отличный продукт! Чего никак не скажешь о его цене.

1-test-vlagi-net-img Очиститель инжекторов торговой марки IMG

Наименование препарата: очиститель инжекторов

Торговая марка: IMG

Страна-производитель: США

Объем флакона, мл: 350

Рекомендуемый объем бака, л: 50

Ориентировочная цена, руб.: 300

Топливный очиститель универсального действия, который, согласно этикетке, связывает и удаляет воду из бензобака и «предотвращает возникновение коррозии всех элементов топливной системы». Не беремся судить о чистящих способностях данного продукта (мы их не исследовали), но как замедлитель коррозии он себя не проявил никак. На снимке это хорошо видно.

1-test-vlagi-net-medic Gas Treatment (Motor Medic)

Наименование препарата: Gas Treatment

Торговая марка: Motor Medic

Страна-производитель: США

Объем флакона, мл: 350

Рекомендуемый объем бака, л: 75–80

Ориентировочная цена, руб.: 220

Еще один комплексный топливный очиститель широкого спектра действия, поставляемый к нам из США. Вероятно, именно эта универсальность не позволила данной присадке в полной мере проявить свои качества. Например, обеспечить защиту от коррозии, вызываемой водой, когда та попадает в бензин. Результат, что называется, налицо — ржавчина покрыла металл толстым слоем.

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Как видно из результатов нашего эксперимента, далеко не все влаговытесняющие топливные присадки способны на практике продемонстрировать те качества, которые производители указывают на их этикетках. И если вы намерены покупать подобные продукты для своей машины, рекомендуем внимательно изучать их описания и подбирать исключительно специализированные, а не универсальные препараты.