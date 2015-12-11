Откуда в баке ржавчина? Тест шести влаговытеснителей

1-test-vlagi-net-4На АЗС горючее часто попадает уже будучи «увлажненным». Причина — конденсат, значительная часть которого образуется при неправильном содержании в крупных бензохранилищах.
Сам факт наличия на рынке подобных топливных присадок лишний раз свидетельствует о том, что качество отечественного горючего все еще оставляет желать лучшего. Если же говорить конкретно о воде, присутствующей в топливе, то ее в обычном автомобильном бензине быть не должно по определению. По крайней мере, в действующем ГОСТе даже намека на ее содержание нет (в солярке, к слову, есть). Как отмечают сами производители бензинов, горючее на нефтеперерабатывающих заводах действительно делают качественно, а вот потом…
Потом оно транспортируется на бензохранилища и АЗС, перекачивается в баки машин — на этих этапах, собственно, и происходят главные процессы его «увлажнения», обусловленные двумя основными факторами. Первый — это, скажем так, фактор погодно-климатический. Суточные изменения влажности и перепады температур при определенных условиях приводят к выпадению конденсата. Подобное часто происходит в незаполненных автоцистернах-наливниках или в полупустых многокубовых емкостях автозаправочных станций (то же самое, к слову, происходит и в незаполненных баках автомобилей). А дальше в действие вступает второй — человеческий фактор. По идее, все топливные хранилища и бензоцистерны должны по регламенту периодически очищаться от конденсата и грязи. Вот только делается ли это, а если и делается, то насколько качественно? Вопросы, на которые сегодня трудно будет получить однозначные ответы.
1-test-vlagi-net-77В баке вода всегда находится ниже уровня бензина
Получается, что даже при самых благоприятных условиях вероятность появления воды в бензобаке достаточно высока. Например, в новенькой машине, которую вы только что приобрели у официального дилера, в бензобаке вполне может оказаться уже несколько десятков, а то и сотня-другая миллилитров влаги. Откуда она появилась? Да все оттуда же — из воздуха в виде конденсата. Ведь никто вам не скажет точно, сколько времени до момента продажи машина с практически пустым баком простояла на открытой площадке: месяц, три, полгода или еще больше? Если авто собрано за рубежом, то его как-то должны были доставить в Россию. Хорошо, если везли автовозом, а если морем в условиях повышенной влажности?
1-test-vlagi-net-5Фасовочный объем большинства нейтрализаторов влаги рассчитан на разовый залив, из расчета один флакон на бензобак емкостью 40–60 л
В общем, получается, что влага в бензобаке — вещь неизбежная. И для машины даже зловредная. Так, вода снижает эффективность действия функциональных добавок, используемых при производстве бензина, вызывает коррозию металлических деталей, ухудшает работу системы впрыска, а при низких температурах может вызвать примерзание топливопроводов. И чем ее больше, тем сильнее негативное действие. Кстати, по разным оценкам, на дне бака легковой машины в зависимости от его объема за сезон может накапливаться до литра водно-грязевой смеси. Словосочетание «на дне» мы употребили намеренно — вода не растворяется в бензине, с ним она образует эмульсию неустойчивого состояния. Иначе говоря, когда обе жидкости принудительно не перемешиваются, то из-за существенной разности в плотности вода в такой эмульсии всегда находится ниже уровня бензина.
1-test-vlagi-net-6«Индикаторные» гвозди перед началом испытаний были тщательно обезжирены, высушены и затем отполированы
Долой воду
Между тем сегодня ряд производителей автохимии предлагают свои способы превентивного «воздействия» на воду с помощью особых присадок, так называемых нейтрализаторов влаги или осушителей топлива. Принцип действия здесь, в общем, таков: препараты этого типа связывают молекулы воды, которые путем механического перераспределения в структуре бензина выводятся вместе с ним из бака и попадают к форсункам системы впрыска. На качество сгорания топливной смеси «связанная» влага практически не влияет. Кроме того, утверждают автохимики, в связанном состоянии вода не подвержена морозам и, что очень важно, гораздо меньше провоцирует коррозию металла.
Все это, конечно, неплохо, более того, методика применения нейтрализаторов влаги достаточно хорошо апробирована на практике. Но эффективна она лишь в том случае, когда горючее и вода в баке постоянно перемешиваются. А это возможно лишь во время активной езды, и то отчасти: например, при равномерном движении по ровной трассе перемешивание можно считать достаточно условным. Что уж говорить про ситуацию, когда машина стоит на месте, да еще с выключенным мотором! А если машина стоит день, два, неделю, месяц?
1-test-vlagi-net-3В продаже встречаются универсальные топливные очистители, способные, как указывают производители, удалять из бензина конденсат и воду
1-test-vlagi-net-8В пластиковую емкость наливали примерно 70 мл бензина, затем 20 мл воды, а потом рассчитанное количество нейтрализатора влаги. Эту смесь взбалтывали, затем на 30 суток помещали в нее железный гвоздь
Исходными параметрами для теста являлись емкость бака (было выбрано ее значение 50 л) и теоретически возможное количество влаги, которое могло в нем скопиться, скажем, после года эксплуатации. Мы установили это значение на уровне 500 мл, что, по мнению специалистов сервис-центров, вполне реально. Эти исходные параметры, а также рекомендованные производителями дозировки препаратов позволили рассчитать количество конкретной присадки, необходимой для нейтрализации 20 мл воды. Такое ее количество мы обозначили, ориентируясь на собственные возможности по проведению лабораторных исследований.
В частности, для подготовки одного исследуемого образца бралась пластиковая чистая 200-миллилитровая баночка, в нее наливалось 70 мл специального бензина высшей очистки, добавлялось 20 мл воды и потом еще (в зависимости от расчета) от 7 до 14 мл присадки. Затем эта смесь тщательно взбалтывалась в течение двух минут (для лучшего воздействия присадки на воду), а после в нее помещали индикатор ржавчины в виде обычного железного гвоздя. Сам гвоздь для повышения его коррозионных свойств предварительно был обезжирен и отполирован.
При этом мы исходили из следующего постулата: поскольку вода и бензин при отстое будут расслаиваться, то та часть гвоздя, что находится в слое воды, станет постепенно ржаветь. Если же вода в образце, куда добавлялась присадка, будет хотя бы частично нейтрализована ею, то коррозия должна идти менее интенсивно, чем в образце, где присадки нет.
1-test-vlagi-net-9Дозировка препаратов осуществлялась с помощью обычного медицинского шприца
1-test-vlagi-net-00-zahod
Все подготовленные банки с гвоздями закрыли крышками и оставили на месяц в гараже. Честно говоря, мы представления не имели, какими будут результаты нашего длительного эксперимента. Тем более неожиданными и познавательными они стали для нас после того, когда банки были вскрыты и из них извлекли «индикаторы» ржавчины. Ниже мы приводим фотографии и краткие комментарии по каждому исследованному образцу. Начнем с «нулевого» (то есть без присадки), в котором были только бензин с водой.
1-test-vlagi-net-vodaБензин и вода без присадки
1-test-vlagi-net-imЖидкость «И-М» («Ойл Райт»)
- Наименование препарата: жидкость «И-М»
- Торговая марка: «Ойл Райт»
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 1000
- Рекомендуемый объем бака, л: 500
- Ориентировочная цена, руб.: 80
1-test-vlagi-net-nekkerСредство для удаления влаги торговой марки Nekker
- Наименование препарата: средство для удаления влаги
- Торговая марка: Nekker
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 250
- Рекомендуемый объем бака, л: 50
- Ориентировочная цена, руб.: 180
1-test-vlagi-net-expertWater Remover (Expert)
- Наименование препарата: удалитель влаги
- Торговая марка: Expert
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 250
- Рекомендуемый объем бака, л: 50
- Ориентировочная цена, руб.: 160
1-test-vlagi-net-lmFuel Protect «Антилед» (Liqui Moly)
- Наименование препарата: Fuel Protect «Антилед»
- Торговая марка: Liqui Moly
- Страна-производитель: Германия
- Объем флакона, мл: 300
- Рекомендуемый объем бака, л: 50
- Ориентировочная цена, руб.: 515
1-test-vlagi-net-imgОчиститель инжекторов торговой марки IMG
- Наименование препарата: очиститель инжекторов
- Торговая марка: IMG
- Страна-производитель: США
- Объем флакона, мл: 350
- Рекомендуемый объем бака, л: 50
- Ориентировочная цена, руб.: 300
1-test-vlagi-net-medicGas Treatment (Motor Medic)
- Наименование препарата: Gas Treatment
- Торговая марка: Motor Medic
- Страна-производитель: США
- Объем флакона, мл: 350
- Рекомендуемый объем бака, л: 75–80
- Ориентировочная цена, руб.: 220
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Как видно из результатов нашего эксперимента, далеко не все влаговытесняющие топливные присадки способны на практике продемонстрировать те качества, которые производители указывают на их этикетках. И если вы намерены покупать подобные продукты для своей машины, рекомендуем внимательно изучать их описания и подбирать исключительно специализированные, а не универсальные препараты.
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