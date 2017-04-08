Советские кабриолеты: снимаю шляпу!

Автомобили со съемной крышей в СССР были! Правда, не у всех. И речь все-таки не о «газиках», «уазиках» и «луазиках». Крыши у них, конечно, тоже брезентовые и съемные, но назвать эти автомобили кабриолетами язык не поворачивается. Однако были у нас и вполне достойные этого звания автомобили, причем какие-то в короткий период нашей истории можно было даже купить! Вспомним некоторые отечественные машины со съемными крышами — серийные и единичные образцы.

Советские кабриолеты: снимаю шляпу! Больше информации об автомобилях и военной технике СССР — в подборке публикаций «За рулем». Фото: из архива автора