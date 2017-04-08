УАЗ Пикап 2019 модельного года выходит на российский рынок. Внедорожник претерпел такие же трансформации, что и родственный Патриот, и получил усовершенствованный мотор ZMZ Pro. «За рулем» протестировал машину на суровом бездорожье Мурманской области и насчитал кучу поводов для продолжения модернизации.
Hyundai Santa Fe подтвердил: прогресс корейских автомобилей колоссален. Его уже не упрекнешь, например, за недостаточно качественные материалы отделки или слабую шумоизоляцию. Это добротный полноразмерный (по российским меркам) вседорожник, не боящийся разбитых дорог. Хотя на более-менее серьезный оффроуд его лучше не гонять: 180 мм под днищем для этого маловато.
Kia Cerato четвертого поколения обделили турбомоторами и преселективным роботом. И это прекрасно!
Советские кабриолеты: снимаю шляпу!
Автомобили со съемной крышей в СССР были! Правда, не у всех. И речь все-таки не о «газиках», «уазиках» и «луазиках». Крыши у них, конечно, тоже брезентовые и съемные, но назвать эти автомобили кабриолетами язык не поворачивается. Однако были у нас и вполне достойные этого звания автомобили, причем какие-то в короткий период нашей истории можно было даже купить! Вспомним некоторые отечественные машины со съемными крышами — серийные и единичные образцы.
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