Подготовка авто к сезону: аккумуляторы с улучшенной технологией EFB

Представляем новый аккумулятор с улучшенной технологией EFB от завода «АКОМ», отвечающий мировым стандартам качества. Батареи, изготовленные по технологии EFB, становятся все более популярными среди российских автомобилистов. Разберемся, чем они хороши, и обозначим сферу их применения.

Лидер по производству аккумуляторных батарей в России* и крупнейший поставщик на конвейеры мировых автопроизводителей в РФ — завод «АКОМ» подготовил новинку для автомобилистов: аккумулятор с улучшенной технологией EFB, соответствующий мировым стандартам качества. Благодаря улучшению сепаратора и конструкции пластин жизненный ресурс новинки увеличен в два раза в сравнении с обычным стартерным аккумулятором. Батарея обладает повышенной устойчивостью к глубоким разрядам и коррозийным процессам, имеет расширенную гарантию — четыре года. Самое главное — в новой батарее значительно увеличены пусковые токи. Данная продукция отлично подойдет автолюбителям, которые привыкли получать лучшее и не идти на компромисс, теряя в качестве.

Батареи, изготовленные по технологии EFB, становятся все более популярными среди российских автомобилистов. Разберемся, чем они хороши, и обозначим сферу их применения.

Представим типичные условия эксплуатации легкового автомобиля в городе. Как правило, это короткие поездки с перемещениями в пробках, во время которых двигатель долгое время работает на холостых оборотах. Что происходит с обычной батареей? При запуске автомобиля она сильно разряжается и дальше не успевает зарядиться — генератор при работающем на холостых оборотах двигателе может не обеспечить достаточной мощности для заряда, особенно при одновременном включении мощных потребителей электроэнергии (свет, звук, кондиционер, лебедка, подогрев зеркал и т. д.). Получается, что генератор способен заряжать батарею лишь в те промежутки времени, когда автомобиль движется с нормальной скоростью — 40–60 км/ч. Но такие периоды довольно коротки, а способность обычной батареи принимать заряд не очень высока, особенно при низких температурах. В итоге мы получаем глубокие разряды, хронический недозаряд, что приводит к сокращению срока службы батареи.

Для таких условий эксплуатации целесообразно иметь аккумулятор, который не боится глубоких разрядов и способен быстро заряжаться. До недавнего времени такие параметры могли обеспечить лишь AGM-аккумуляторы, но в обычных автомобилях они практически не использовались из-за очень высокой цены.

Появление в России технологии EFB позволило разрешить это противоречие. В отличие от обычного аккумулятора, пластины в EFB-батарее покрыты специальной пленкой, предотвращающей их осыпание при глубоком разряде. Кроме того, сами аккумуляторные пластины стали более стойкими к коррозии благодаря применению улучшенного химического состава. К тому же EFB-аккумуляторы способны эффективнее принимать заряд, успевая «восстановить спортивную форму» даже за время коротких поездок по пробкам. Срок службы таких батарей вдвое больше, чем у обычных. При этом батареи с технологией EFB заметно дешевле AGM-аккумуляторов.

На сегодняшний день аккумуляторными батареями, изготовленными по технологии EFB, комплектуются автомобили с системой Start-Stop. Но они рекомендованы и тем автомобилистам, кто часто ездит в городском режиме — для батареи этот режим с постоянно чередующимися циклами заряда и разряда все больше напоминает езду с постоянными пусками и остановками двигателя. Аккумуляторы с улучшенной технологией EFB также подходят для автомобилей, оснащенных дополнительными опциями и мощными потребителями электроэнергии, например предпусковыми подогревателями, лебедками, инверторами для зарядки гаджетов, дополнительными световыми приборами, ксеноном и мощными системами звука. Удобны они и при использовании автомобиля в режиме такси.

Итак, аккумуляторная батарея «АКОМ+EFB» — это современный и надежный продукт.

Эти батареи обладают рядом преимуществ перед обычными стартерными аккумуляторами:

двойной ресурс и устойчивость к циклическим нагрузкам; выдерживает более 240 циклов «заряд-разряд», то есть в два раза больше, чем обычная стартерная АКБ;

повышенные пусковые токи в сравнении с обычными кальциевыми аккумуляторами;

не боится глубоких разрядов;

повышенная коррозийная стойкость электродов при высоких температурах;

минимальное время заряда аккумулятора за счет улучшенных показателей приема зарядного тока.

И немаловажный факт — большой гарантийный период. У аккумуляторных батарей АКОМ+EFB он увеличен до четырех лет.

Аккумуляторы «АКОМ+EFB» — это еще одно доказательство того, что аккумуляторная батарея, произведенная в России, не уступает импортным аналогам и способна обеспечить ее владельцу новый уровень комфорта и качества. Применение улучшенной технологии обеспечивает аккумуляторам АКОМ+EFB сочетание высокой пусковой мощности и увеличенного ресурса.

Коротко о компании «АКОМ»

Группа компаний «АКОМ» — признанный лидер рынка по производству аккумуляторных батарей в России. Включает в себя аккумуляторное и металлургическое производство, а также инновационный научно-технический центр.

Модельный ряд продукции сформирован в соответствии с требованиями и предпочтениями потребителей, а также с учетом тенденций автомобильного рынка России, стран СНГ и Европы.

В настоящее время ГК «АКОМ» производит марки АКБ: АКОМ+EFB, АКОМ, ULTIMATUM, REACTOR, BRAVO. Продукция АКОМ одобрена мировыми автопроизводителями, такими как АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, «Объединенная автомобильная группа», «Renault Nissan Россия», «Ford Sollers Холдинг», «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

Помимо этого компания «АКОМ» активно осваивает новые сегменты рынка, связанные с резервным электроснабжением промышленных предприятий, транспортных объектов, объектов здравоохранения, а также с системами хранения электроэнергии.

Дилерская сеть «АКОМ» включает более 60 крупнейших партнеров по всей России, в странах СНГ, Юго-Восточной и Западной Европы.

Подробная информация — на сайте www.akom.ru

*Рассчитано с использованием данных Росстата по итогам 1-го полугодия 2017 года по показателю объема производства в РФ.