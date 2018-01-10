Антигели для дизтоплива. Тест ЗР

Чем опасно дизтопливо, замерзающее на морозе, пояснять не нужно. Но улучшит ли ситуацию добавление антигеля?

Идея экспресс-теста возникла сама собой, когда в ходе плановой проверки зимних дизельных топлив для журнала «За рулем» (№1/2018) выяснилось, что часть из них уверенно замерзает в бытовом морозильнике. Осталось взять именно такое теплолюбивое топливо, разлить по химическим стаканчикам, добавить в каждый из них новенький препарат-антигель и вновь отправить в морозильную камеру. Что получится, то и получится.

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Препаратов с подходящим названием в продаже полным-полно: мы приобрели дюжину. Пересчитали предлагаемую производителями пропорцию под объем наших стаканчиков, добавили с помощью медицинских шприцев требуемые «кубики» и загрузили в камеру Nord. Начальную температуру в минус 25 °С, при которой подопытное топливо вновь окаменело, мы постепенно повышали до предельно возможной — в нашем случае она составила минус 32 °С.

Пока препараты охлаждаются, вставим пару фраз насчет правильной терминологии — на это обращали наше внимание наиболее грамотные читатели. Замерзший соляр — это, конечно же, сленг. Ведь дизельное топливо содержит не только соляровые фракции — еще есть газойлевые и керосиновые. Что до названия «солярка», то оно происходит из немецкого Solaröl — «солнечное масло» — так полтора века назад называли более тяжелую фракцию желтоватого оттенка, образующуюся при перегонке нефти. Солярка — это отдельный вид топлива, применяющийся разве что в старинных тракторах: в современном автомобиле ему делать категорически нечего. Однако же в разговорной речи термин, к сожалению, прижился. Именно поэтому в ряде случаев мы допускаем использование слов типа «соляр» или «солярка» — как правило, речь идет о заголовках. Но там, где требуются правильные термины, соляркам, конечно же, не место.

Что ж, подводим результаты скоротечного теста. Наше мнение по каждому из проверенных образцов изложено в фотогалерее. Как обычно, отмечаем, что результаты относятся только к конкретной выборке изделий и не являются основанием для суждений о продукции той или иной фирмы в целом. Любопытно, что все «американцы» как один выступили хуже всех, заметно уступив отечественным препаратам. Это не наши ответные санкции, а просто реальность, нравится она кому-то или нет. А лучшим из снадобий, на наш взгляд, оказался антигель Kerry — при минус 32 °С дизельное топливо с его привкусом помутнело, однако на фракции не распалось, сохранив отличную текучесть.

Всем дизелеводам желаем никогда не нарываться на плохое ДТ. Удачи на дорогах!