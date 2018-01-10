Антигели для дизтоплива. Тест ЗР

Чем опасно дизтопливо, замерзающее на морозе, пояснять не нужно. Но улучшит ли ситуацию добавление антигеля?

Идея экспресс-теста возникла сама собой, когда в ходе плановой проверки зимних дизельных топлив для журнала «За рулем» (№1/2018) выяснилось, что часть из них уверенно замерзает в бытовом морозильнике. Осталось взять именно такое теплолюбивое топливо, разлить по химическим стаканчикам, добавить в каждый из них новенький препарат-антигель и вновь отправить в морозильную камеру. Что получится, то и получится.

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Препаратов с подходящим названием в продаже полным-полно: мы приобрели дюжину. Пересчитали предлагаемую производителями пропорцию под объем наших стаканчиков, добавили с помощью медицинских шприцев требуемые «кубики» и загрузили в камеру Nord. Начальную температуру в минус 25 °С, при которой подопытное топливо вновь окаменело, мы постепенно повышали до предельно возможной — в нашем случае она составила минус 32 °С.

Пока препараты охлаждаются, вставим пару фраз насчет правильной терминологии — на это обращали наше внимание наиболее грамотные читатели. Замерзший соляр — это, конечно же, сленг. Ведь дизельное топливо содержит не только соляровые фракции — еще есть газойлевые и керосиновые. Что до названия «солярка», то оно происходит из немецкого Solaröl — «солнечное масло» — так полтора века назад называли более тяжелую фракцию желтоватого оттенка, образующуюся при перегонке нефти. Солярка — это отдельный вид топлива, применяющийся разве что в старинных тракторах: в современном автомобиле ему делать категорически нечего. Однако же в разговорной речи термин, к сожалению, прижился. Именно поэтому в ряде случаев мы допускаем использование слов типа «соляр» или «солярка» — как правило, речь идет о заголовках. Но там, где требуются правильные термины, соляркам, конечно же, не место.

Что ж, подводим результаты скоротечного теста. Наше мнение по каждому из проверенных образцов изложено в фотогалерее. Как обычно, отмечаем, что результаты относятся только к конкретной выборке изделий и не являются основанием для суждений о продукции той или иной фирмы в целом. Любопытно, что все «американцы» как один выступили хуже всех, заметно уступив отечественным препаратам. Это не наши ответные санкции, а просто реальность, нравится она кому-то или нет. А лучшим из снадобий, на наш взгляд, оказался антигель Kerry — при минус 32 °С дизельное топливо с его привкусом помутнело, однако на фракции не распалось, сохранив отличную текучесть.

Всем дизелеводам желаем никогда не нарываться на плохое ДТ. Удачи на дорогах!

Антигели для дизтоплива. Тест ЗР
Антигели для дизтоплива. Тест ЗР
Фото: Онлайн-редакция
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