На какой машине есть задние фары? Как узнать дорогу у спутника? Велики ли холостые обороты? Продолжаем осваивать автомобильную терминологию.

Ротор поля наподобие дивергенции… обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания…

А. и Б. Стругацкие. Сказка о Тройке

Синекдоха — это не словечко, придуманное героями Стругацких, а художественный прием: замещение частного общим (или наоборот). Типичный пример — фраза «Начальство пришло», хотя начальник всего один. Но вот к какому художественному приему относятся приведенные ниже околотехнические перлы, сказать трудно.

На панель с комбинацией

Приборная доска, передняя панель, щиток, комбинация… Какими только терминами не пользуются для обозначения узла, который правильно называть «панель приборов». А в него, в свою очередь, входят приборы или комбинация приборов. Но никакие доски или щитки при этом не задействуются.

Такси, шасси и жалюзи

Материалы по теме Почему конгениально? Говорим о технике грамотно

Произносить слово «такси» с ударением на первом слоге никому не приходит в голову. А вот терминам «шасси» и «жалюзи» повезло гораздо меньше: в технической среде порой доводится слышать исковерканные французские слова. Более того, многие технари отстаивают неверное произношение как своего рода дань профессиональному сленгу: мол, так понятнее звучит. А ведь во французском языке, откуда к нам пришли «шасси» и «жалюзи», ударение всегда приходится на последний слог.

Не связывайся со спутниками

«Связь со спутниками установлена» — эту фразу слышал любой обладатель навигационного устройства. Однако двусторонняя связь с объектом на орбите — слишком большая честь для миллионов земных навигаторов. Навигатор — это просто приемник сигналов, но никак не передатчик. И спутник не имеет ни малейшего понятия, связался с ним ваш прибор или нет.

Холостые

Материалы по теме Наиндертальцы, или Все на борьбу с технической неграмотностью

В технических материалах часто встречаются выражения типа «двигатель работает на холостых» или «регулятор холостого хода». Такие фразы звучат привычно, но… неграмотно! Потому что если водитель сидит в припаркованной машине и просто газует, то и 5000 об/мин будут оборотами холостого хода. Двигатель не совершает полезную работу и, следовательно, трудится вхолостую. Поэтому во всех случаях следует говорить только про минимальные обороты холостого хода.

Задние фары

«Куплю заднюю фару от 2110»… Смысл подобных объявлений, конечно, понятен, но хочется спросить: а что это такое? Фары освещают дорогу впереди автомобиля. Они бывают дальнего света, ближнего, противотуманными… А вот задних фар не бывает. Фонари, огни, сигналы торможения, указатели поворота — да, но фары — никогда. Да и выражение «передние фары» не совсем корректно. Это примерно то же, что «ботинки для ног».

Вал и ось

Эти термины многие считают синонимами. Однако разница между ними принципиальная. Вал передает момент, при этом он не обязан быть круглым. Примеры валов — рулевой, коленчатый, карданный. А вот ось никакого момента не передает: она предназначена для того, чтобы на ней что-то вращалось. Причем в этой части ось должна быть цилиндрической формы. Оси используются повсеместно — от дверных петель до коромысел в приводе ГРМ.

Лобовое стекло

Чем лобовое стекло отличается от ветрового? Ехидные знатоки автотерминов обычно поясняют: лобовое стекло — это стекло, в которое водитель вмазался лбом. В целом это справедливо, ведь правильно говорить «ветровое стекло» — от английского windscreen. У американцев в ходу термин windshield с тем же корнем wind, то есть ветер.