Главные премьеры Детройта-2018. Что тут делают «китайцы»?!

Запрет на дизели в Европе: стало ли лучше с экологией в мегаполисах?

Проведено исследование, как в мировых столицах борются за экологию. Ну а борьба, как водится, всегда выливается во всяческие запреты и ограничения. Особенно это касается дизельных машин, которые уже стали притчей во языцех.