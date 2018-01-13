Главные премьеры Детройта-2018. Что тут делают «китайцы»?!

Уже завтра сначала для прессы, а затем и для широкой общественности в Детройте открывается международный автосалон, весьма важный для крупнейшего авторынка мира — американского. По традиции для первого в году автошоу производители припасли свои мировые премьеры. Некоторые дебютанты пока еще засекречены, но основная часть новинок уже известна. Предлагаем ознакомиться с главными из них.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

Acura RDX
Acura RDX

Acura > RDX

Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

Volkswagen > Jetta

Lexus LX
Lexus LX

Lexus > LX

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

Jeep > Cherokee

Главные премьеры Детройта-2018. Что тут делают «китайцы»?!

  • Какие автоновинки в ближайшее время приедут в Россию, смотрите и читайте тут.

Фото: компании-производители

Главные премьеры Детройта-2018. Что тут делают «китайцы»?!
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