Проведено исследование, как в мировых столицах борются за экологию. Ну а борьба, как водится, всегда выливается во всяческие запреты и ограничения. Особенно это касается дизельных машин, которые уже стали притчей во языцех.
Юридические лица несут за безопасность дорожного движения ничуть не меньшую ответственность, чем сами водители, управляющие их машинами. Поэтому соблюдать требования закона организациям особенно важно. Рассмотрим, какие штрафы придется заплатить за нарушение установленных норм.
Корреспондент ЗР побывал на презентации самого компактного и самого популярного Range Rover, на разработку которого компания потратила около миллиарда фунтов стерлингов и который приедет в Россию уже весной.
Как обезопасить обгон? Что сделать, чтобы Нива не выпадала из потока? Как добавить прыти популярному внедорожнику на шоссе?
Главные премьеры Детройта-2018. Что тут делают «китайцы»?!
Уже завтра сначала для прессы, а затем и для широкой общественности в Детройте открывается международный автосалон, весьма важный для крупнейшего авторынка мира — американского. По традиции для первого в году автошоу производители припасли свои мировые премьеры. Некоторые дебютанты пока еще засекречены, но основная часть новинок уже известна. Предлагаем ознакомиться с главными из них.
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