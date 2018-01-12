Лучшие видеоролики ЗР за 2017 год

В этой подборке мы собрали дюжину наших самых популярных роликов за прошедший год.

За 12 месяцев мы сняли не один десяток видеороликов для вас, наши дорогие читатели: презентации новых автомобилей, сравнительные тесты, испытания на полигоне, экспертизы, советы по ремонту и обслуживанию автомобилей, лайфхаки и т.д. Не все получилось так, как задумывали, но мы растем, развиваемся и, самое главное, стараемся для вас.

В этой подборке мы собрали 12 самых популярных роликов. Несмотря на то, что все они были выгружены на нашем YouTube-канале в разное время, и те, что появились в начале года, имеют некоторое преимущество перед теми, что были добавлены в конце (так как были доступны для просмотра дольше), мы решили не брать это в расчет. Ведь если видео вам нравится, оно сразу набирает десятки тысяч просмотров. В общем, главный критерий расстановки мест — количество просмотров. Итак, камера, мотор, поехали!

12-е место

Замена антифриза при помощи компрессора: 78 тысяч просмотров.

Специалисты нашего технического центра показывают, как при помощи автомобильного компрессора для подкачки шин частично слить антифриз из системы охлаждения двигателя без снятия патрубков и не отворачивая пробки блока цилиндров. Эта видеоинструкция пригодится, к примеру, при замене радиатора или термостата.

11-е место

Замена масла в двигателе через трубку масляного щупа. 79 тысяч просмотров.

В очередном выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает о том, как заменить масло в двигателе через горловину масляного щупа при помощи специальной установки. Заодно он оценивает, насколько полно можно выкачать масло из двигателя таким способом и лучше ли он традиционного слива масла через соответствующее отверстие в картере двигателя.

10-е место

Первый тест нового Kia Rio 2017. 79 тысяч просмотров.

Михаил Кулешов одним из первых в России проехался на Киа Рио нового поколения и ответил на вопросы: что изменилось в машине и повторит ли новичок успех своего предшественника?

9-е место

Новый Land Rover Discovery. 90 тысяч просмотров.

Михаил Кулешов выяснил, какие фамильные черты остались у Дискавери пятого поколения от машин предыдущих генераций. А позже от души помесил грязь за рулем этого автомобиля и поделился своими впечатлениями.

8-е место

Полировка стекла — есть ли от этого толк? 91 тысяча просмотров.

Еще одно видео из серии «Техническая среда». На этот раз Геннадий Емелькин проверяет, можно ли с помощью специального порошка отполировать ветровое стекло и на какой результат стоит при этом рассчитывать.

7-е место

DW Hower H3 2017 — тест-драйв рамного внедорожника. 94 тысячи просмотров.

Легендарный китайский внедорожник Hover вернулся на наш рынок под новым именем. Мы проверили возможности машины не только на асфальте, но и на бездорожье.

6-е место

Когда новый Haval H6 появится в России? 99 тысяч просмотров.

На Шанхайском автосалоне Константин Васильев поговорил с заместителем генерального директора ООО «Хавейл Моторс Рус» Михаилом Роткиным и узнал, когда новый Haval H6 появится в России и встанет ли он на конвейер строящегося в Тульской области завода марки.

5-е место

Lada Vesta SW — тест-драйв ЗР. 113 тысяч просмотров.

Этот ролик был выложен месяц назад, но, несмотря на это, смог набрать больше ста тысяч просмотров. В нем Александр Виноградов знакомит с новым отечественным универсалом и выясняет, стоит ли он своих денег.

4-е место

Тестируем китайский седан Lifan Murman. 125 тысяч просмотров.

Илья Пименов оценивает шансы нового китайского седана завоевать сердца российских покупателей. Годен ли он для службы в такси, заинтересует ли владельцев корпоративных парков? Как ведет себя на дороге?

3-е место

60 часов «За рулем» — адское испытание для четырех машин. 142 тысячи просмотров.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказывает об очередном 60-часовом марафоне на выносливость, который ежегодно проводит наш журнал. На этот раз мы свели в одном испытании две новинки российского рынка — универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross с уже зарекомендовавшими себя Кретой и Фокусом в кузове универсал. При этом мы впервые провели испытания в зимнем формате.

2-е место

Новый Hyundai Solaris: первый тест! 177 тысяч просмотров.

Новый Солярис появился чуть раньше своего соплатформенника Kia Rio, поэтому и набрал больше просмотров. Михаил Кулешов съездил на завод Hyundai в Санкт-Петербург, чтобы первым оценить Солярис второго поколения и познакомить вас с ним. Каким же стал преемник бестселлера российского рынка?

1-е место

Знакомимся с Renault Koleos 2017. 195 тысяч просмотров.

Самым популярным за последнее время оказался видеоролик, в котором Кирилл Милешкин отправился в Карелию, чтобы испытать первые прибывшие в Россию кроссоверы Renault Koleos. Ведь там есть всё для теста новичка в различных условиях: и дороги, и направления вместо них.

В этом году постараемся снять еще больше интересных и полезных видеороликов и первыми познакомить вас со всеми самыми интересными и значимыми новинками. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал и не переключайтесь!