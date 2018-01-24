Марки, которым не везет на нашем рынке

Смотрим на автомобильные бренды и отдельные модели, покинувшие российский рынок. Некоторые делали это не один раз.

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Кризис 2014 года и последующее за ним падение продаж на авторынке отражается на покупателях до сих пор. Некоторые автомобильные бренды, а также отдельные модели оставили российский рынок и пока не вернулись. И это несмотря на то, что до кризиса многие из них пользовались стабильным спросом. Однако есть и «возвращенцы»!

Больнее всего кризис ударил по маркам американского гиганта General Motors. Популярный в России бренд Opel (принадлежал концерну GM, но в марте 2017 года американцы продали его концерну PSA Peugeot-Citroen) ушел от нас, кажется, навечно, а питерский завод GM законсервирован до лучших времен. Решение американского концерна объяснимо. В марте 2015 года продажи GM в России снизились на 75,5%, причем Opel упал на 77,6%, Chevrolet — на 74,4%, а Cadillac — на 74,7%. Жаль, ведь у Опеля был интересный модельный ряд. Чего только стоили семейство Astra и компактный кроссовер Mokka. До кризиса и девальвации национальной валюты они пользовались стабильным спросом. К примеру, за 6 месяцев 2014 года в России продали более 9000 Mokka — эта модель была третьей по продажам в России в своем классе.

Увы, ничего вечного нет, и даже успешные когда-то автомобильные бренды порой прекращают свое существование. О судьбах канувших в Лету марок читайте здесь.

Фото: фирмы-производители