Обновленный Brilliance V5T в вопросах и ответах

Недавно китайский кроссовер Brilliance V5 претерпел рестайлинг. Что изменилось в машине и стала ли она привлекательнее для покупателя?

Не секрет, что Brilliance V5 создан по мотивам BMW X1 прошлого поколения. Это хорошо заметно по схожему силуэту кузова. Дореформенный «китаец» уже бывал в наших сравнительных тестах. Причем выходил из них и победителем, и проигравшим, в зависимости от того, с какими автомобилями мы его сравнивали. Интересно, что приобрел (а быть может, потерял) этот кроссовер после обновления.

С рестайлингом в нижней части бампера появились хромированные вставки. В целом, Brilliance V5 1.5T смотрится вполне себе современно.

До рестайлинга китайскому V5 полагалась бензиновая «четверка» рабочим объемом 1,6 литра, которая развивала 110 л.с. Это лицензионный агрегат Mitsubishi 4A92S. Но теперь все «Вэ-пятые» снабжены турбодвигателем 1.5T мощностью 143 л.с. Работает он в паре с классическим 5-ступенчатым автоматом. Привод — безальтернативный, передний. Собирают машину на заводе в Черкесске.

Что привнес рестайлинг?

Что касается внешних изменений, то рестайлинговая версия отличается вставками из матового хрома на переднем бампере и фальшрадиаторной решетке. Смотрится нарядно! Фары с характерными для ксенона линзами — обманка. Лампы, как и прежде, галогеновые. А вот в задних фонарях появились модные светодиоды.

Дизайн передней панели оригинальный — ничего общего с интерьером BMW здесь нет. Китайцы пошли своим путем. Получилось неоднозначно.

Читаются приборы хорошо. Тахометр, на манер BMW, расположен справа. После рестайлинга в салоне появился 6,5-дюймовый сенсорный дисплей. Правда, с переводом беда: блютуз или блутуз — как все-таки правильно? В задних фонарях появились модные светодиоды.

В салоне теперь цветной сенсорный дисплей диагональю 6,5 дюйма. Интерфейс мультимедиасистемы очень напоминает меню BMW. Что неудивительно. Причем все русифицировано, хотя местами и небрежно. И по-прежнему недостает штатной навигационной системы.

Как с оснащением?

Набор щедрый. Хотя и тут есть к чему придраться. Например, Brilliance V5 1.5T оснащен круиз-контролем и люком в крыше с электроприводом. Даже бесключевой доступ в салон и пуск двигателя с кнопки предусмотрены. Весьма достойно! Но при этом нет климат-контроля — вместо этого обычный кондиционер. Досадно.

Климат-контроль недоступен даже за доплату — только обычный кондиционер.

Зато что касается безопасности, то в топовой версии Deluxe предусмотрены не только фронтальные подушки безопасности, но и боковые подушки и шторки безопасности. А вот обязательной сегодня системы ЭРА-ГЛОНАСС нет, так как машина присутствует на нашем рынке аж с 2014 года, когда про «Эру» еще никто толком и не думал.

Как едет Brilliance с турбонаддувом?

Прежнего атмосферного мотора этой машине для достойной динамики разгона слегка не хватало. И это несмотря на умеренную снаряженную массу в 1,5 тонны. Садясь за руль турбоверсии, я думал, что станет лучше, но… стало гораздо лучше! Признаться, такой прыти от китайского… пардон, от японского мотора, настроенного китайцами, я не ожидал. В городе мотора хватает за глаза, да и обгоны на трассе даются легко. Не удивлюсь, если при замерах мощности на специальном стенде мотор выдаст даже чуть больше паспортных значений. Автоматическая коробка передач могла бы чуть расторопнее реагировать на нажатия педали акселератора, но в целом переключения плавные и предсказуемые. Так что к согласованности мотора с коробкой передач претензий нет. Кстати, на машине установлен классический гидротрансформатор, а не какой-нибудь модный нынче вариатор. И это плюс.

По нашим замерам, минимальный дорожный просвет составляет 175 мм в районе поддона картера двигателя. Под задней балкой — целых 230 мм.

Штатная размерность колес 225/55 R17. Дисковые тормоза установлены и спереди, и сзади.

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Что касается управляемости, то здесь есть куда расти. Руль приходится вращать от упора до упора непривычно много. Так что маневрировать на тесных улочках или на парковке не очень удобно. Прямую Brilliance V5 1.5T держит неплохо, если под колесами относительно ровная дорога. А вот в колее чувствуется чрезмерная нервозность в поведении машины. Замедление уверенное и прогнозируемое, правда, педаль тормоза могла бы быть и чуть менее чувствительной к нажатию. Сейчас достаточно немного переборщить с усилием на педали, и характерный клевок носом обеспечен. Впрочем, к этой особенности машины легко приноровиться.

Зато можно смело похвалить подвеску за плавность хода. Она, конечно, не эталонная, но пережить длительную поездку по не очень качественным российским дорогам позволяет с легкостью. Особенно хорошо отрабатывает мелкие и средние неровности. Отчасти заслуга в этом лежит на шинах рекомендованной заводом размерности 225/55 R17. Профиль шины достаточно большой по современным меркам. Кстати, запаска в багажнике полноразмерная. Словом, наших условий эксплуатации этот кроссовер не боится.

Что с расходом бензина?

Реальный расход топлива в смешанном цикле составил 11,2 л на 100 км пути. Вполне достойный показатель для турбомотора. Расход установили по чекам с АЗС после того, как сожгли два полных бака топлива. Почему я сделал акцент на чеках? Дело в том, что борткомпьютер «Вэ-пятого» не показывает средний расход топлива — только мгновенный. Очень странно для современного автомобиля. Причем этот недостаток бортовой электроники мои коллеги журналисты подмечали уже давно, еще на дорестайлинговой машине, но его так и не устранили. Хотя обычно китайцы весьма оперативно реагируют на критику и исправляют недочеты.

Как можно оценить вместительность и практичность?

Багажник достаточно просторный. Недостает только крючков или ремней на боковинах для фиксации поклажи.

Салон только тканевый. Водительское кресло широкое и профиль удобный. В дальней дороге спина не затекает.

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Багажник вмещает 430 литров. Хороший результат для машины этого класса. Жаль, что при складывании спинки второго ряда сидений ровного пола, увы, не получить. Да и дополнительных приспособлений (крючков, ремней) на стенках багажного отсека недостает. С их помощью фиксировать поклажу в багажнике было бы сподручнее. Сверху багажный отсек прикрыт жесткой полкой.

В салоне откровенно не хватает ниш под мелочевку. Подстаканник в распоряжении передних седоков лишь один, а бокс в подлокотнике и бардачок не отличаются особой вместительностью. Так что, в дальнем путешествии в большой компании будет не слишком удобно. А вот одному или вдвоем — вполне.

Кроме того, у Brilliance V5 1.5T хорошая обзорность: передние стойки кузова не слишком широкие, а наружные зеркала крупные и информативные благодаря сферическим зонам.

Что с ценой?

Цена — это, пожалуй, главный недостаток кроссовера. С рестайлингом Brilliance V5 1.5T заметно подорожал. За базовую версию Sport просят 1 049 000 рублей, а за Deluxe, в которой помимо прочего есть круиз-контроль, люк в крыше и чуть больше подушек безопасности, чем в начальном исполнении, — на 50 000 рублей больше. Много это или мало, каждый решает для себя сам. Если же не принимать во внимание китайское происхождение автомобиля, то за такой динамичный кроссовер, который при этом не обделен ездовым комфортом, цена вполне адекватная. Вот только конкурентов в этом классе пруд пруди. Причем под брендами, которым в нашей стране доверяют традиционно охотнее. Потому и непросто китайскому бриллианту найти своего покупателя.