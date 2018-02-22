Можно ли в течение шести лет снизить смертность на российских дорогах в несколько раз — до уровня Швеции и Германии? Можно, посчитали в правительстве — и утвердили Стратегию безопасности дорожного движения.

Цель — сократить так называемый социальный риск, который измеряется в количестве смертей на 100 тысяч населения, с 13,8 в 2016 году до 4,0 к 2024 году. А к 2030-му мы должны реализовать принцип «нетерпимости к смертности на дорогах», как выразился вице-премьер Игорь Шувалов.

Стратегия — это не более чем набор лозунгов. Еще предстоит разработать план конкретных действий. Но ориентиры уже заданы. Например, среди рисков и угроз безопасности на дорогах называют, цитирую, «неконтролируемый рост автомобилизации страны». Намек на то, что россияне покупают слишком много автомобилей, которым не хватает места на дорогах?

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Среди угроз упомянут возраст автопарка: каждый второй автомобиль — старше десяти лет! Да, старые машины не отвечают современным требованиям безопасности. Но чего теперь ждать — введения некоего «экологического налога» или, что тоже возможно, полного или частичного запрета на эксплуатацию машин старше определенного возраста?

А еще говорится о несовершенстве подготовки водителей, низких экзаменационных и медицинских требованиях. О том, что нужно использовать малозатратные методы — устанавливать знаки, наносить дорожную разметку, устранять места концентрации аварий. И даже о необходимости формирования положительного имиджа сотрудников Госавтоинспеции.

На этой почве быстро прорастают идеи, призванные выудить из карманов автомобилистов еще немножко денег. Или даже «множко». Союз автостраховщиков суетится давно. Давайте, говорят нам, введем фото- и видеорегистрацию технического осмотра и будем сливать всю эту информацию в единую базу данных. А камеры фиксации нарушений правил легко определят по номерному знаку, был автомобиль на станции технического осмотра или нет. Если не был — штраф 800 рублей (его предлагают повысить). Проехал под десятью камерами — собрал десять штрафов. За чей счет хотят внедрить эти дорогостоящие новации? За счет водителей.

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Союз автошкол предложил обязать водителей пересдавать теоре­тический экзамен при очередной замене прав. Мол, за десять лет в Правилах много чего меняется и водители теряют квалификацию. Между тем в Стратегии говорится, что наибольшую опасность представляют водители со стажем до двух лет, и с этим трудно спорить.

Подобных предложений будет много. Какие-то из них поддержат, иные отклонят — не в этом суть. Пугает то, что нас хотят заставить пройти за шесть лет путь, на который европейским странам потребовались десятилетия, а потому меры предлагаются преимущественно репрессивные: ограничить, наказать, ужесточить. В стране, где в «нормативное состояние» приведено лишь 70% дорог, а необходимость нанесения дорожной разметки указывается отдельным пунктом в Стратегии безопасности, смертность в ДТП не может быть низкой. Не пора ли строить современные дороги, а не латать старые? Не поднять ли нам благосостояние людей до такого уровня, когда двадцатилетние Жигули будут без сожаления менять на новую, пусть и недорогую, машину — отечественную или иномарку? И не пора ли пойти по пути Швеции и Германии, в которых цена человеческой жизни крайне высока и все равны перед законом?