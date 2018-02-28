10 нелепых правил дорожного движения со всего света

Главным источником ПДД-курьезов на планете являются, конечно, США. А всё потому, что в каждом штате, округе и городе имеются свои законодательные акты, регулирующие дорожное движение. Обычно изменения принимаются после громкого инцидента местного значения, остаются в силе на годы и очень часто не работают. Однажды про них вспоминают законодатели, но только чтобы тут же отменить. Пример: запрет перемещаться на верблюде по автодорогам Невады. Да, в Неваде такой закон был (интересно, что же за история там произошла с верблюдом?), но существовал недолго и был отменен еще в начале прошлого века. А легенда, что он действует, жива. Или вот якобы работающее и сегодня требование к лондонским (вариант: мельбурнским) таксистам возить с собой вязанку сена…
Но странные правила дорожного движения до сих пор существуют! Вот десять из них.
Соблюдай скоростной режим!
В штате Коннектикут вас остановит полиция (если сможет) за движение на велосипеде со скоростью свыше 65 миль в час, гласит местный закон. Это почти 105 км/ч «на наши деньги», не разгоняйтесь так на велосипеде — особенно в Коннектикуте. А оказавшись в Огайо, не забывайте при обгоне предупреждать водителя о своем маневре звуковым сигналом. Да, каждый раз. Такой пункт содержится в местных ПДД. Если бы все водители соблюдали его, Огайо был бы самым шумным штатом США.
Пассажир тоже виноват
В Японии можно угодить за решетку или нарваться на штраф, эквивалентный нескольким тысячам долларов, не только если сесть самому пьяным за руль, но и если оказаться пассажиром у водителя, принимавшего недавно алкоголь. Причем допустимый уровень алкоголя в крови низок: 0,3 промилле, то есть стакан вина или кружка пива на взрослого человека средних размеров.
Выпил — вперед не садись
К нетрезвым строги и власти бывшей югославской республики Македонии. Там, понятно, нельзя садиться за руль нетрезвым, но это лишь полдела. В стране запрещено ездить пьяным даже на переднем пассажирском сиденье. Непонятно, правда, что делать в том редком случае, если у вас одновременно нетрезвый пассажир и машина с одним рядом сидений. Может, в багажник? Запрета на это мы в ПДД не нашли.
Не все цвета радуги
В Нигерии закон 1977 года официально запрещает гражданским лицам использовать автомобили, окрашенные в цвет «армейский зеленый», если такой автомобиль не принадлежит нигерийской армии. Нарушение карается штрафом и/или тюремным заключением и конфискацией автомобиля. Если разобраться, становится понятно происхождение такого закона: в стране много лет шла гражданская война — мало ли кто выдавал свою машину за армейскую.
Тишь да гладь
Говорим Туркменистан — подразумеваем, что всё строго. И с ПДД тоже: действующая версия правил запрещает водителю любые действия, отвлекающие от управления, включая прием пищи и воды, курение, а также «прослушивание радиоаппаратуры на повышенной громкости». И не вздумайте поторапливать других участников движения! Это тоже запрещено.
Сидите ровно
Республика Кипр неожиданно мало отличается от Туркменистана по части строгости ПДД. Они запрещают водителю без необходимости снимать руки с руля, а также управлять автомобилем в «неподобающем» положении. Так что если почувствуете непреодолимое желание погрозить кулаком какому-нибудь неумехе на дороге или усесться поудобнее, крепитесь — штраф составляет 25 евро.
Топлес под запретом
Если отпуск в Таиланде кажется вам пресным, рискните взять в прокат автомобиль, мотоцикл или тук-тук. Страна с чуть ли не самыми ужасными пробками в мире с радостью примет вас на своих безумных дорогах. Но как бы ни было жарко и влажно, ни в коем случае не снимайте одежду: вождение топлес в стране запрещено — и мужчинам, и женщинам. И кстати, при езде на чем-нибудь двухколесном вам еще понадобится шлем — его тоже снимать нельзя.
Всё при себе
Находясь на дороге в Австралии, не вздумайте поддаться внезапному порыву и вытянуть руки (или ноги, или туловище) в окно или вылезти в люк, чтобы почувствовать, как вольный ветер Зеленого континента раздувает ваши волосы. Водитель и пассажиры должны находиться полностью внутри автомобиля, и никакая их часть не должна высовываться наружу. А отходя от пустого автомобиля дальше, чем на три метра, ни в коем случае не оставляйте в нем ключи, опущенный ручной тормоз или открытые окна — это тоже нельзя. Если вы ушли от пустой машины, стекла могут быть опущены не более чем на пять сантиметров. Или на два сантиметра — в зависимости от того, в каком штате Австралии вы находитесь.
Знай меру!
В Коста-Рике интересные правила относительно употребления алкоголя: согласно им, вы можете совмещать алкоголь и управление транспортным средством. То есть вправе садиться за руль даже с открытой банкой пива (или бокалом шампанского — кому что нравится). Но имейте в виду: если полиция остановит вас пьяным — отправитесь в тюрьму. То есть пить можно, водить нетрезвым — нельзя.
Лучше бы голову забыл
А в Германии вас оштрафуют, если у вас кончится бензин на автобане. То есть сначала вы заплатите немало денег за буксировку, а потом еще и штраф. Логика проста: на автобане можно останавливаться, только если избежать остановки не было никакой возможности. Могли заправиться вовремя, но забыли? Значит, была возможность избежать остановки и вы виноваты — так-то.
Текст: Никита Харчевников
Фото: depositphotos
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