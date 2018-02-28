10 нелепых правил дорожного движения со всего света

В интернете можно легко найти десятки списков из 10, 25 и даже 50 самых нелепых правил дорожного движения. Однако стоит начать проверять факты, как выяснится, что почти все они то ли придуманы, то ли давно отменены. Но ЗР нашел действующие странные правила.

Материалы по теме Рейтинг стран по суровости наказаний за превышение скорости

Главным источником ПДД-курьезов на планете являются, конечно, США. А всё потому, что в каждом штате, округе и городе имеются свои законодательные акты, регулирующие дорожное движение. Обычно изменения принимаются после громкого инцидента местного значения, остаются в силе на годы и очень часто не работают. Однажды про них вспоминают законодатели, но только чтобы тут же отменить. Пример: запрет перемещаться на верблюде по автодорогам Невады. Да, в Неваде такой закон был (интересно, что же за история там произошла с верблюдом?), но существовал недолго и был отменен еще в начале прошлого века. А легенда, что он действует, жива. Или вот якобы работающее и сегодня требование к лондонским (вариант: мельбурнским) таксистам возить с собой вязанку сена…

Но странные правила дорожного движения до сих пор существуют! Вот десять из них.

Соблюдай скоростной режим!

В штате Коннектикут вас остановит полиция (если сможет) за движение на велосипеде со скоростью свыше 65 миль в час, гласит местный закон. Это почти 105 км/ч «на наши деньги», не разгоняйтесь так на велосипеде — особенно в Коннектикуте. А оказавшись в Огайо, не забывайте при обгоне предупреждать водителя о своем маневре звуковым сигналом. Да, каждый раз. Такой пункт содержится в местных ПДД. Если бы все водители соблюдали его, Огайо был бы самым шумным штатом США.

Скоростной лимит для велосипедистов в Коннектикуте — 65 миль в час. Не рекомендуем ездить на велосипеде быстрее или селиться в Кливленде, штат Огайо, окнами на шоссе — на случай, если все местные решат сигналить при каждом обгоне.

Пассажир тоже виноват

В Японии можно угодить за решетку или нарваться на штраф, эквивалентный нескольким тысячам долларов, не только если сесть самому пьяным за руль, но и если оказаться пассажиром у водителя, принимавшего недавно алкоголь. Причем допустимый уровень алкоголя в крови низок: 0,3 промилле, то есть стакан вина или кружка пива на взрослого человека средних размеров.

Сочетание иероглифов, левостороннего движения и оживленного трафика (как на этой улице в токийском районе Синдзюку) сделает поездку по Японии непростым делом и в трезвом виде.

Выпил — вперед не садись

К нетрезвым строги и власти бывшей югославской республики Македонии. Там, понятно, нельзя садиться за руль нетрезвым, но это лишь полдела. В стране запрещено ездить пьяным даже на переднем пассажирском сиденье. Непонятно, правда, что делать в том редком случае, если у вас одновременно нетрезвый пассажир и машина с одним рядом сидений. Может, в багажник? Запрета на это мы в ПДД не нашли.

Сельская дорога в районе горнолыжного курорта Осогово в Республике Македония. Да, когда вы тут будете ехать, хорошо бы, чтобы никто не мешал.

Не все цвета радуги

В Нигерии закон 1977 года официально запрещает гражданским лицам использовать автомобили, окрашенные в цвет «армейский зеленый», если такой автомобиль не принадлежит нигерийской армии. Нарушение карается штрафом и/или тюремным заключением и конфискацией автомобиля. Если разобраться, становится понятно происхождение такого закона: в стране много лет шла гражданская война — мало ли кто выдавал свою машину за армейскую.

Цвет «армейский зеленый» в Нигерии выглядит примерно так.

Тишь да гладь

Говорим Туркменистан — подразумеваем, что всё строго. И с ПДД тоже: действующая версия правил запрещает водителю любые действия, отвлекающие от управления, включая прием пищи и воды, курение, а также «прослушивание радиоаппаратуры на повышенной громкости». И не вздумайте поторапливать других участников движения! Это тоже запрещено.

Изюминка Туркменистана — не только строгие правила дорожного движения (и вообще всего), но и широкие пустые дороги. И никакой музыки из динамиков.

Сидите ровно

Республика Кипр неожиданно мало отличается от Туркменистана по части строгости ПДД. Они запрещают водителю без необходимости снимать руки с руля, а также управлять автомобилем в «неподобающем» положении. Так что если почувствуете непреодолимое желание погрозить кулаком какому-нибудь неумехе на дороге или усесться поудобнее, крепитесь — штраф составляет 25 евро.

Кипром 80 лет управляла Великобритания — и вот результат: приличные шоссе и спокойное движение — по левой стороне дороги, как и везде в бывшей Британской империи.

Топлес под запретом

Если отпуск в Таиланде кажется вам пресным, рискните взять в прокат автомобиль, мотоцикл или тук-тук. Страна с чуть ли не самыми ужасными пробками в мире с радостью примет вас на своих безумных дорогах. Но как бы ни было жарко и влажно, ни в коем случае не снимайте одежду: вождение топлес в стране запрещено — и мужчинам, и женщинам. И кстати, при езде на чем-нибудь двухколесном вам еще понадобится шлем — его тоже снимать нельзя.

Имейте в виду, что помимо прочего приоритет на дороге остается за транспортным средством большего размера.

Всё при себе

Находясь на дороге в Австралии, не вздумайте поддаться внезапному порыву и вытянуть руки (или ноги, или туловище) в окно или вылезти в люк, чтобы почувствовать, как вольный ветер Зеленого континента раздувает ваши волосы. Водитель и пассажиры должны находиться полностью внутри автомобиля, и никакая их часть не должна высовываться наружу. А отходя от пустого автомобиля дальше, чем на три метра, ни в коем случае не оставляйте в нем ключи, опущенный ручной тормоз или открытые окна — это тоже нельзя. Если вы ушли от пустой машины, стекла могут быть опущены не более чем на пять сантиметров. Или на два сантиметра — в зависимости от того, в каком штате Австралии вы находитесь.

Кроме вомбатов и кенгуру, на дороги Австралии выходят также овцы, коровы, броненосцы, коалы, крокодилы и прочие животные. А пауки и змеи забираются в машины. Страшное место!

Знай меру!

В Коста-Рике интересные правила относительно употребления алкоголя: согласно им, вы можете совмещать алкоголь и управление транспортным средством. То есть вправе садиться за руль даже с открытой банкой пива (или бокалом шампанского — кому что нравится). Но имейте в виду: если полиция остановит вас пьяным — отправитесь в тюрьму. То есть пить можно, водить нетрезвым — нельзя.

Дороги в Коста-Рике не очень. Это, к примеру, шоссе номер 1 — одно из главных в стране.

Лучше бы голову забыл

А в Германии вас оштрафуют, если у вас кончится бензин на автобане. То есть сначала вы заплатите немало денег за буксировку, а потом еще и штраф. Логика проста: на автобане можно останавливаться, только если избежать остановки не было никакой возможности. Могли заправиться вовремя, но забыли? Значит, была возможность избежать остановки и вы виноваты — так-то.

Немецкие автобаны — четвертая по протяженности национальная сеть скоростных автодорог в мире.

Текст: Никита Харчевников

Фото: depositphotos