Мартовский выпуск «За рулем»: супертест летних шин, битва рамников, вездеход Шаман

Какая автомойка лучше — контактная или бесконтактная? Можно ли установить круиз-контроль самостоятельно? Новый УАЗ Профи или ГАЗель Бизнес — что выгоднее? Стоит ли покупать Renault Duster с пробегом и подержанные машины из Европы? Как оспорить неправильно начисленный транспортный налог? Ответы на эти и многие другие вопросы — в мартовским выпуске журнала «За рулем», а он уже в продаже!

«За рулем» №3/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • В этом году журналу «За рулем» исполняется 90 лет! Вспоминаем самые неординарные тесты

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Эксклюзив! Первый тест семиместного кроссовера Lifan Х80
  • Haval H6 Coupe: красив, но недешев
  • Mitsubishi Eclipse Cross
  • Вездеход Шаман — восемь колес сверхнизкого давления. И все ведущие!
  • Mercedes-Benz X-класса — первый серийный пикап в истории марки
  • Infiniti QX50 и его двигатель с изменяемой степенью сжатия

ЗР ТЕСТ

  • Переднеприводные кроссоверы Kia Rio X‑Line, Renault Sandero Stepway и Лада Веста SW Cross
  • Можно ли доверять свою жизнь электронике? Испытываем умные системы дорогих машин
  • Большой тест: летние шины размерностью 195/65 R15 для недорогих автомобилей
  • Битва рамных внедорожников Toyota Fortuner, Kia Mohave и Mitsubishi Pajero Sport

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Сравниваем два десятка баллонных ключей
  • Хочется круиз-контроль? Поставьте самостоятельно!
  • Почем подержанные машины из Европы?
  • Выбираем автомойку: лучше контактная или бесконтактная?
  • Проверь себя: двигатель внутреннего сгорания

ЗР АКТИВ

  • Оспариваем неправомерно насчитанный транспортный налог

ЗР РЕСУРС

  • Защитные покрытия для кузова: керамика или жидкое стекло?
  • Renault Duster на вторичном рынке: история болезни
  • Kia Rio X-Line и Лада Ларгус из парка ЗР

А также:

  • Победа ГАЗ-М20: скопирована или нет?
  • Skoda 130 RS — cамый титулованный раллийный автомобиль cоциалистического лагеря
  • Новый УАЗ Профи и ГАЗель Бизнес: кто выгоднее?
  • Экзамен на дому
  • Конкурс знатоков-технарей
  • Советы бывалых

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

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