Мартовский выпуск «За рулем»: супертест летних шин, битва рамников, вездеход Шаман

«За рулем» №3/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- В этом году журналу «За рулем» исполняется 90 лет! Вспоминаем самые неординарные тесты
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Эксклюзив! Первый тест семиместного кроссовера Lifan Х80
- Haval H6 Coupe: красив, но недешев
- Mitsubishi Eclipse Cross
- Вездеход Шаман — восемь колес сверхнизкого давления. И все ведущие!
- Mercedes-Benz X-класса — первый серийный пикап в истории марки
- Infiniti QX50 и его двигатель с изменяемой степенью сжатия
ЗР ТЕСТ
- Переднеприводные кроссоверы Kia Rio X‑Line, Renault Sandero Stepway и Лада Веста SW Cross
- Можно ли доверять свою жизнь электронике? Испытываем умные системы дорогих машин
- Большой тест: летние шины размерностью 195/65 R15 для недорогих автомобилей
- Битва рамных внедорожников Toyota Fortuner, Kia Mohave и Mitsubishi Pajero Sport
ЗР ЭКСПЕРТ
- Сравниваем два десятка баллонных ключей
- Хочется круиз-контроль? Поставьте самостоятельно!
- Почем подержанные машины из Европы?
- Выбираем автомойку: лучше контактная или бесконтактная?
- Проверь себя: двигатель внутреннего сгорания
ЗР АКТИВ
- Оспариваем неправомерно насчитанный транспортный налог
ЗР РЕСУРС
- Защитные покрытия для кузова: керамика или жидкое стекло?
- Renault Duster на вторичном рынке: история болезни
- Kia Rio X-Line и Лада Ларгус из парка ЗР
А также:
- Победа ГАЗ-М20: скопирована или нет?
- Skoda 130 RS — cамый титулованный раллийный автомобиль cоциалистического лагеря
- Новый УАЗ Профи и ГАЗель Бизнес: кто выгоднее?
- Экзамен на дому
- Конкурс знатоков-технарей
- Советы бывалых
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. А пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
Читать комментарии (8)