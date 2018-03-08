Путин своим указом уволил каждого пятого гаишника в России. А может быть, они не нужны вовсе?

В первый день наступившего нового года вступил в действие Указ Президента Российской Федерации о сокращении численности сотрудников МВД. Под сокращение попали сотрудники Госавтоинспекции, которых на конец прошлого года в стране было около 55 тысяч. Теперь — на 10 тысяч меньше. И в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

Тут же поднялся ропот, что следить за порядком на дорогах становится некому, даже самые сложные комплексы фиксации нарушений не заменят живых людей. Камера не остановит пьяного, угонщика, мажора на встречке... Уже сейчас говорят «заклеил номера — и делай, что хочешь».

Наиболее осведомленные утверждают, что ГИБДД как отдельную структуру вовсе ликвидируют, передав часть функций Патрульно-постовой службе, Росгвардии и сугубо гражданским организациям.

Но, во-первых, как разъясняет руководство МВД, сократили в первую очередь неукомплектованные, вакантные должности кабинетных сотрудников. Очевидно, что одна из причин такого сокращения — вопиющая коррумпированность ГИБДД. Даже нынешний глава Госавтоинспекции Черников в одном из первых интервью после назначения признался, что именно гаишники лидируют по числу заведенных на них уголовных дел по фактам коррупции. А сколько эпизодов остается «за кадром»!

Не нужно ломать руки и кусать локти. Подобных прецедентов в мировой практике полно. Были, конечно, неудачные эксперименты, как с украинской ГАИ-ДАI, после упразднения которой аварийность выросла на 20% за полугодие, и службу решили вернуть в обновленном виде под названием ДПС. Но такой провал в мировой практике — редкость.

Как у них

В Грузии подобная реформа прошла относительно легко и принесла отличные результаты. Еще совсем недавно, как говорят сами грузины, в стране был высочайший уровень коррупции. В автоинспекцию устраивались за взятки, чтобы взятки же и получать. Справиться с напастью правительству одиозного Михаила Саакашвили помог метод шоковой терапии. Сначала по телевидению стали показывать ролики с гаишниками-взяточниками, снятые скрытыми камерами. Устраивали показательные судебные процессы с длительными сроками и конфискацией собственности. Уволили 70% бывших сотрудников полиции, 15 тысяч человек. Набрали новых сотрудников и стали искусственно поднимать престиж профессии, рекламируя полицейских именно как стражей закона.

Если бы не надпись на машине, грузинский полицейский был бы неотличим от американского. Кстати, грузинских копов обязали постоянно держать включенными «люстры» на патрульных автомобилях — чтобы их было видно издалека. Как маяки.

Теперь автоинспекция лишь экзаменует водителей, выдает права и регистрирует автомобили. За порядком на дорогах следят обычные полицейские. По общему мнению (и я согласен), работают корректно. Конечно, не берут никаких взяток, получая зарплату в 500–700 долларов, выше среднего уровня по стране, и дорожа своей службой.

Не секрет, что за образец Саакашвили взял американскую полицию. Там хотя и существуют дорожные полицейские, они не выделены в отдельную структуру. Вспомните кино. Если полицейский провинился, начальник угрожает ему, что переведет в патрульные или даже поставит регулировщиком на перекрестке. Все, что делает на службе полицейский, остается на записи видеокамер, установленных в автомобиле и прикрепленных к одежде. Коп имеет право держать в кармане только мелкие деньги (до 50 долларов США). А чтобы не было соблазна нарушить закон, средняя зарплата офицера составляет около 40 тысяч долларов в год. Плюс к тому ранняя пенсия, длительный отпуск, бесплатная медицинская страховка для всей семьи и прочие льготы.

Американских полицейских называют самыми строгими. Только сумасшедшему может прийти в голову предлагать взятку офицеру дорожного патруля. А последний должен быть абсолютно ненормальным, чтобы ее вымогать.

Эффективна ли такая система? Американские копы, безусловно, далеко не ангелы — иначе не появилось бы общественное движение копвотчеров, то есть граждан, наблюдающих за полицейскими и регистрирующими нарушения закона с их стороны. Но на дорогах в США относительный порядок. Наверное, поэтому структуру и принципы американской полиции копируют во многих странах.

В Литве в кошельке у полицейского может быть не больше 38 евро при средней зарплате в 700 евро. За взятки сажают не только самих полицейских, но и водителей — взяткодателей, за последние 5 лет таких набралось около 4 тысяч. Альтернативой реальному сроку является крупный денежный штраф (такой, что не каждый способен заплатить).

В Казахстане дорожного полицейского обязывают иметь на службе не более 8000 тенге (меньше 1500 рублей) и ежегодно сдавать декларацию о доходах и расходах. Последнее касается не только самих полицейских, но и членов их семей. Сокращается число контактов между полицейскими и водителями. Для этого большую часть нарушений стремятся регистрировать с помощью комплексов фиксации. И — это интересно — выкладывать файлы с регистраторов самих полицейских и автовладельцев в общедоступное файлохранилище на правительственном портале. А еще — что самое важное — отказаться, наконец, от «палочной» системы, ужесточив ответственность руководителей за достижение фиктивных «положительных» результатов. Информировать СМИ о всех случаях коррупции.

В Лаосской Народно-демократической республике запрет на получение взяток прямо записан в законе о дорожном движении, и проверку документов проводят сразу два полицейских, контролируя друг друга. Во многих странах поощряется, когда полицейские сообщают о фактах получения взяток коллегами. У нас это называется стукачеством.

Мало, банально? Хорошо, например, во Франции к службе в дорожной полиции привлекают, в основном, женщин, потому что они меньше склонны к взяточничеству.

Китайские городовые также дорожат своей работой — тем более на фоне большой конкуренции. Недобросовестно исполняющие обязанности могут лишиться службы, а преступающие закон — свободы, и надолго.

В Китае сотрудники полиции играют в онлайн-игру, в которой уничтожают взяточников. А также регулярно проходят тренинги, как противостоять соблазну большой, огромной, гигантской взятки. Впрочем, результаты тренингов закрепляют еще длительными тюремными сроками для не устоявших перед соблазном. Реально получить даже приговор к высшей мере. По официальным данным за коррупционные преступления с начала 2000-х в КНР расстреляли 10 тысяч чиновников. Причем показательно.

В 2011 году дисциплинарная комиссия полиции Швеции рассматривала дело дорожного полицейского, остановившего владельца ресторана за непристегнутый ремень безопасности и забытое водительское удостоверение. Нарушитель предложил устранить нарушения и угостить полицейского салатом. Офицера оставили на службе, но наложили взыскание.

И не так уж давно китайским чиновникам за взятки отрубали руки — также, как в Арабских Эмиратах и средневековой Швеции. Впрочем, такое было и в нашей истории, при Петре I — равно как и клеймение, битье батогами с последующей ссылкой и даже четвертование. Сегодня, конечно, это уже недопустимо, мы же живем в цивилизованном, а не средневековом обществе.

Пряник и кнут

Так что, все велосипеды давно изобретены. До Черникова о непримиримой борьбе с коррупцией в рядах Госавтоинспекции заявляли все его предшественники — генералы Нилов, Кирьянов, Федоров, ссылаясь на тот же иностранный опыт. И видеорегистрацию ввели, и сажают не только за получение, но и предложение взятки. И зарплаты подняли. Правда, не так значительно, как могли бы.

В среднем офицеры полиции получают по 36 000 рублей, а при стаже свыше 15 лет — 42 000 рублей. За большие чины и выслугу лет можно получать и больше 100 000 рублей. В лидерах по уровню зарплат числятся Москва и Иркутск. В этом году зарплаты полицейским должны поднять, но не в 1,5 раза, как обещали раньше, а лишь на несколько процентов, что вряд ли компенсирует уровень инфляции. То есть среднемесячная зарплата меньше того, что гаишник может получить, например, отпустив безнаказанным пьяного водителя. Без особого риска: помогает круговая порука.

А есть ли более коррумпированные полицейские, чем у нас? Если верить слухам — да, в африканских странах. Об этом писал еще Семенов в «ТАСС уполномочен заявить». И с конца 1970-х ситуация не изменилась. На снимке полицейские Сомали. Либо те, кто выдает себя за полицейских.

Мы способны платить российским полицейским (не гаишникам) большую зарплату, если это искоренит взяточничество и прочие преступления с их стороны. Вернуть все прежние, отмененные льготы. И сокращение численности сотрудников полиции этому способствует. Но вот полностью уничтожать службу пока очень рано. Впрочем, в МВД от этого проекта уже отказались.

Однако если готовы получать большие деньги — готовьтесь и отвечать соответственно. О всех случаях коррупции должны знать журналисты. Не выносить сор из избы можно лишь там, где сора нет. И если это изба частная, а не общественная.

Но прежде всего следовало бы уменьшить объем бумажной работы, устранить «палочную» систему, оценивать эффективность работы дорожной полиции по сокращению аварийности (и мониторинг должна вести независимая организация). А главное — вдолбить в сознание и даже подсознание сотрудников полиции, что главная их задача — не карать за нарушения, а предотвращать их.