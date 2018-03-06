Компания Cadillac в свое время прославилась огромными люкс-седанами, на которых ездили все мировые знаменитости. Но постепенно роскошный имидж потускнел, а в модельной гамме не осталось ни одной по-настоящему шикарной легковушки. К счастью, американцы опомнились, явив миру СТ6 — новый флагман, призванный вернуть утраченные позиции марки. Оправданны ли эти надежды?

Новый Cadillac CT6

Повод: премьера самого роскошного Кадиллака.

Место действия: Испания.

Впечатления: выглядит Cadillac СТ6 породисто. Традиционный для Кадиллака угловатый кузов вкупе с внушительными размерами (длина зашкаливает за 5 метров) у испанских граждан, передвигающихся преимущественно на недорогих малолитражках, вызывал неизменный интерес. А на парковке они то и дело заглядывали в салон — любопытно же! К слову, там есть на что посмотреть. Новомодная виртуальная панель приборов, огромный 10-дюймовый экран на центральной консоли и стильный Т-образный селектор автомата выглядят что надо. На заднем ряду обстановка как минимум не хуже. В распоряжении пассажиров — раздельные кресла с электрорегулировками, свой блок управления «погодой», мультимедиасистема. Роскошная обстановка!

Интерьер CT6 благородный и утонченный — любой другой кадиллаковский салон (даже у флагманского Escalade) на его фоне выглядит бледновато. Дисплеи в спинках передних кресел — прерогатива топ-версии Platinum.

На втором ряду — раздолье. Но в немецких представительских седанах схожих размеров все же просторнее.



Это у себя на родине СТ6 предлагается с четырьмя вариантами силовых агрегатов, для нас же он доступен (если это слово применимо для машины ценой от 4 млн рублей) исключительно с атмосферной 3,6-литровой «шестеркой» мощностью 335 л.с. С ней Cadillac вполне быстроходен (разгон до сотни занимает 6,6 секунды), хотя и лишен зажигательности в характере. Лихачить на этом седане не тянет.

Угловатый силуэт кузова позволяет моментально определить, что перед вами — Cadillac.

Еще недавно большие американские седаны не отличались драйверскими настройками шасси. И Кадиллаки были такими. Но теперь все поменялось. На извилистых испанских дорожках Cadillac СТ6 уверенно заезжал даже в «затычные» повороты. Стабильному движению способствует полный привод, а отличной маневренности — полноуправляемое шасси. Да-да, задние колеса у Кэдди тоже поворачиваются — на небольшой угол, конечно. Вообще, этот седан способен много чем удивить, но подробнее об этом читайте в ЗР, 2018, № 04.

Четырехствольная выхлопная система здесь скорее для понта, ведь под капотом CT6 установлен не V12 и даже не V8, а всего лишь атмосферный V6.

Перспективы: несмотря на шикарный интерьер и достойные ходовые качества, СТ6 вряд ли станет в России бестселлером. Слишком уж скромный выбор модификаций предлагается потенциальным покупателям: только одна длина колесной базы, один тип привода, один двигатель и всего два варианта комплектации. Для успешного продвижения модели маловато будет!

Оценка: американцы сделали вполне конкурентоспособный (да чего уж там — классный!) седан. Даже на фоне немецких одноклассников Cadillac CT6 не выглядит бледно.