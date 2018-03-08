Женщины в автоспорте: от истоков до наших дней

Если вы считаете автоспорт сугубо мужским занятием — обязательно прочитайте этот материал. В честь Международного женского дня стоит вспомнить биографии наиболее успешных и знаковых пилотесс, навсегда вписавших свое имя в историю.

Начало

Парижанка Мэри Март Дезенж по прозвищу Камилла дю Гасс родилась в 1886 году в богатой семье и с детства переняла любовь к светским забавам. На ее пути к увлечению автоспортом были фехтование, стрельба, охота, прыжки с парашютом и даже полеты на воздушном шаре. Первым стартом Камиллы стала гонка «Париж-Берлин» 1901 года. Управляя 20-сильным Panhard, мадам дю Гасс преодолела дистанцию за 25,5 часов и заняла 33-е место из 47 экипажей. Позже в карьере неугомонной француженки, которую принято считать первой автогонщицей в истории, будут и более результативные финиши.

Камилла дю Гасс на гонке «Париж-Берлин» 1901 года.

Женщины в Формуле-1

В 1948 году 22-летняя итальянка Мария-Тереза де Филиппис заявилась на гонку по Амальфатинскому побережью за рулем Fiat 500 просто чтобы доказать своим братьям, что умеет хорошо управлять автомобилем. И доказала. В возрасте 28 лет Мария-Тереза заняла второе место в национальном первенстве Италии по кольцевым гонкам, а к тридцати двум добралась до Формулы-1, став первой женщиной в истории Больших Призов. В 1958 и 1959 годах де Филиппис пять раз приезжала на этапы, но фактически стартовала лишь трижды: в Монако ей не удавалось пройти квалификацию два года подряд.

Мария Тереза де Филиппис

В отличие от Камиллы дю Гасс и Терезы де Филиппис, Мария Грация Ломбарди родилась в скромной туринской семье и автоспортом занялась поздно: лишь в возрасте 26 лет итальянка стартовала в картинге. Тем не менее карьера шла в гору. Выиграв чемпионат Мексики в «Формуле-Форд» и отметившись стартами в британской Формуле-5000, к 1974 году 33-летняя Лелла (этот псевдоним из детства она взяла для выступления в гонках) добралась до Формулы-1. В 1975 году Ломбарди провела полный сезон за команду March и даже набрала половину зачетного балла (гонку остановили досрочно) на ГП Испании. Лелла остается единственной женщиной, завершившей гонку Формулы-1 попаданием в очки.

Лелла Ломбарди

Уроженка графства Хартфордшир — Дивина Мэри Галика — была профессиональной горнолыжницей и трижды (1964, 1968, 1972) представляла в Олимпийских играх Британскую сборную. Переключиться на автоспорт британка решила в первой половине 1970-х и к 1976 году добралась до Формулы-1, где приняла участие в трех этапах (ГП Великобритании 1976 года, ГП Аргентины и ГП Бразилии в 1978-м). Несмотря на то, что все три попытки пройти квалификацию закончились безуспешно, Дивина Галика достойна занять место в этой подборке. Всего за более чем полувековую историю Больших Призов на старт выходило только пять женщин.

Дивина Галика

Дезире Рэндалл Уилсон — южноафриканская гонщица, которой удалось дойти до вершины автоспорта. Учитывая, что за всю историю в Формуле-1 выступало лишь девять пилотов из ЮАР (спорим, вы не вспомните никого кроме Джоди Шектера?) — этот факт интересен сам по себе. Дезире попыталась пробиться на старт Гран-При Великобритании 1980 года за рулем Williams FW07, однако в лучших традициях Дивины Галики не прошла квалификацию. С 1982 по 1984 годы миссис Уилсон тщетно пыталась квалифицироваться и для участия в «500-милях Индианаполиса». А после отметилась участием в американских сериях CART и SCCA.

Дезире Уилсон

Джованна Амати остается пятой и последней женщиной, принимавшей участие в Гран-при Формулы-1. В 1992 году она трижды пыталась пройти квалификацию за рулем агонизирующей команды Brabham. Но все пошло наперекосяк. И хотя богатую итальянку принято считать типичной рента-драйвершей, ее непросто упрекнуть в недостаточном уровне мастерства. На пути к Формуле-1 у Джованны случались победы в Формуле-Abarth и Формуле-3. А после ухода из Больших Призов итальянка отметилась победой в женском чемпионате Европы Суперкубка Порше. В 1997 году Амати стартовала в «12 часах Себринга» (гонка закончилась сходом) и неплохо выступила в двухчасовой гонке в Ле-Мане (11-е место).

Джованна Амати

Ралли и ралли-рейды

Француженка Мишель Мутон пользуется просто гигантским уважением у автоспортивных болельщиков и пилотов всех серий и возрастов. И совсем не напрасно. Начав раллийную карьеру в 1974 году (в возрасте 23 лет), Мишель быстро заявила о себе за рулем частного Renault-Alpine A110 и вскоре получила приглашение Porsche выступать за них в ралли на Carrera RS. Именно за рулем Porsche Мишель одержала свою первую победу на Ралли Испании 1977 года. В 1981 году Мутон и заводская команда Audi подписали контракт на выступления в WRC. В первый сезон Мишель одержала за рулем Audi Sport Quattro S1 лишь одну победу на Ралли Сан-Ремо. А вот в следующем году едва не выиграла чемпионат, уступив лишь 12 очков легендарному Вальтеру Рерлю.

В 1982 году Мишель Мутон на Audi Sport Quattro S1 одержала больше побед в WRC, чем кто-либо, но все же уступила чемпионский титул Вальтеру Рерлю.

На прошлой фотографии разглядеть лицо Мишель Мутон практически невозможно, так что мы исправляемся. Она слева. Тем не менее этот слайд совсем не про нее, а про Фабрицию Понс — девушку-штурмана, с которой Мутон разделила свои основные успехи в WRC. Идея создать полностью женский экипаж исходила от Audi. Фабриция читала стенограмму на французском, так что Мишель — как говорила она сама — «не приходилось долго думать».

Мишель Мутон и ее штурман Фабриция Понс

А это Ютта Кляйншмидт. Ни много ни мало первая и единственная женщина, одержавшая победу в марафоне «Париж-Дакар» 2001 года за рулем Mitsubishi Pajero. Некоторые наверняка вспомнят, что этого успеха не было бы без часовой пенализации Жана-Луи Шлессера (кстати, Ютта и Жан встречались на протяжении трех лет), но история не терпит сослагательного наклонения. Кстати, в последующие годы Ютта подпишет контракт с Volkswagen и будет выступать в ралли-рейдах в паре с Фабрицией Понс. Сегодня 55-летняя немка уже не выходит на старт, но работает в качестве инструктора.

Ютта Кляйнщмидт

Королева Зеленого ада

Сабина Шмиц родилась 14 мая 1969 года в маленьком городке Аденау (площадь 18 квадратных километров, население около 3000 человек) около трассы Нюрбургринг. Там немка провела все свое детство и молодость. Первый круг по Нордшляйфе Сабина проехала в возрасте 17 лет за рулем маминого BMW 325i, а уже через два года сумела показать блестящее время (9 минут 18 секунд) за рулем Ford Sierra Cosworth. В середине девяностых Шмиц дважды побеждала на «24 часах Нюрбургринга» и блестяще выступала в национальном кузовном чемпионате VLN. Сегодня Сабину Шмиц по праву называют королевой Зеленого ада. Она регулярно водит Ring Taxi (BMW M5). В 2016 году немка получила приглашение BBC стать соведущей шоу Top Gear.

Сабина Шмиц

За океаном

Данику Патрик так или иначе знает практически каждый. Американка отметилась успешными выступлениями в картинге, заняла второе место на фестивале британской Формулы-Ford и выстроила блестящую карьеру в серии Indycar. Патрик неоднократно становилась лучшей американкой по итогам сезона. А в 2009-м поднялась на подиум на финише легендарной гонки Indy 500. Ходили слухи, что компания Honda хочет организовать для Даники тесты в Формуле-1, но не срослось. Под занавес 2008 года японский производитель повесил замок на ворота своей заводской формулической команды.

Даника Патрик

Ширли Мальдони по праву называют первой леди дрэгрейсинга. В 1977 году 37-летняя Ширли стала первой женщиной, одержавшей победу в престижнейшей национальной категории Top Fuel. Затем Мальдони выиграла эту гонку еще раз. А потом еще. За свою по-настоящему длинную карьеру Ширли пришлось пережить и тяжелейшую аварию, итогом которой стали полтора года на больничной койке и пять сложных операций, и сложные с финансовой точки зрения времена. Но страсть к гонкам оказалась гораздо сильнее всех жизненных испытаний: Мальдони повесила шлем на гвоздь лишь в возрасте 63 лет — в 2003-м.

Ширли Мальдони

На полпути к успеху

Если не вникать в детали, шумиха вокруг карьеры Сьюзи Волльф — жены исполнительного директора чемпионской команды Mercedes в Формуле-1, Тото Волльфа — выглядит раздутой и беспочвенной. Судите сами: в ноябре 2009 года Тото становится акционером британской команды Williams, а всего полтора года спустя коллектив объявляет, что 29-летняя Сьюзи становится пилотом ее молодежной (!) программы. За все время миссис Волльф приняла участие в четырех пятничных тренировках — и разговоры о Формуле-1 ушли в небытие. Тем не менее не стоит забывать, что на счету шотландской гонщицы были успешные выступления в картинге, подиумы в Формуле-Renault, а также несколько сезонов в DTM.

Сьюзи Волльф

Материалы по теме Формула успеха: как побеждать в автогонках

Мне бы хотелось обойтись без грустных историй, но также хочется почтить память Марии де Вильоты. Она родилась 13 января 1980 года в Севилье и отметилась участием в таких гоночных сериях, как WTCC и ADAC Procar. В 2005 году Мария приняла участие в гонке «24 часа Дайтоны», а в 2009-м подписала контракт с командой Atletico Madrid для участия в чемпионате Superleague Formula.

Через пару лет де Вильота дебютировала за рулем болида Формулы-1 на тестах команды Lotus Renault GP. А в преддверии сезона 2012 года Marussia F1 Team подписала испанку своим тест-пилотом. Потрясающая, казалось бы, новость стала началом конца. Летом того же года во время тестов на аэродроме в Даксфорде по нелепой случайности Вильота врезалась в гидролифт трейлера своей же команды в закрытом парке. Гонщица получила тяжелейшие травмы головы и лица и ослепла на один глаз.

А еще через год Марию нашли мертвой в номере отеля в Севилье, где она планировала провести презентацию своей книги «Жизнь — это дар». Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, спровоцированное ранее перенесенной травмой.

Мария де Вильота

Чтобы не заканчивать на грустной ноте, расскажу об еще одной испанской пилотессе. 29-летняя Кармен Хорда провела четыре сезона в испанской Формуле-3, где дважды поднималась на подиум. Затем — правда, куда менее успешно — участвовала в чемпионате GP3. А в 2015 и 2016 годах была назначена пилотом развития команды Lotus (Renault). Сегодня Хорда входит в состав комиссии FIA по женщинам в автоспорте и активно лоббирует создание женского чемпионата «Больших Призов» — хоть это и популизм в чистом виде. Также ходят слухи, что в ближайшее время Кармен может стартовать в чемпионате Formula E.

Кармен Хорда

Милые дамы, поздравляем с праздником и желаем никогда не отступать от своей мечты и уж точно не ставить себе никаких гендерных барьеров!

Фото: из архива автора