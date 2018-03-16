Кандидатский минимум: что в гаражах будущих президентов?

На чем ездит Грудинин, что хранит в своем гараже Бабурин, зачем Титову две одинаковые машины? Отвечаем на эти и другие актуальные вопросы.

Автомобиль может сказать о человеке многое. Так же, как и отсутствие машины при возможности ее приобрести. Готовясь к президентским выборам, мы решили «заглянуть в гаражи» кандидатов, чтобы получить более полное представление об этих людях. Информация не секретна — это, в основном, те сведения, которые кандидаты в президенты занесли в декларации об имуществе и доходах. Предлагаем изучить эти данные вместе и сделать соответствующие выводы, которые помогут принять решение 18 марта.