Если держать телефон в руке, оштрафуют или нет?

Времена, когда разговаривать по мобильному телефону можно было только держа его возле уха, остались в далеком прошлом. Разберемся, за какие действия водителя с этим гаджетом можно сегодня получить штраф.

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Со стремительным распространением мобильных телефонов главу российских ПДД об общих обязанностях водителя дополнили пунктом, запрещающим «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Санкция за нарушение прописана в— штраф в размере 1500 рублей.

Вольной трактовки закон не допускает, а в нем написано — «вести переговоры». Значит, строго говоря, наказать вас могут только за разговор по телефону и ни за что более. Такую позицию, в частности, озвучил недавно глава ГИБДД Татарстана, региона, славящегося своим строгим отношением к нарушителям. Ведомство отказалось штрафовать водителя автобуса за просмотр видео на смартфоне во время движения. Факта разговора нет, гаджета в руке нет — нет и наказания.

Однако есть и другая оговорка — «без помощи рук». Она теоретически допускает применение санкции за то, что вы пишете сообщения, сидите в соцсетях или интернете (иными словами, руки у вас при этом заняты). Теоретически, потому что этот довесок по смыслу неотделим от словосочетания «вести переговоры».

А вот если вы говорите по громкой связи, но смартфон при этом держите в руке, готовьтесь раскошелиться. Использование «технического устройства» не избавляет вас от телефона в руке, а это помеха управлению машиной. В данном случае вероятность штрафа — 100%.

Как видите, некоторые лазейки для споров с автоинспектором или судьей все же есть. Мы считаем, что это недоработки закона, которые необходимо устранять. Здравый смысл подсказывает, что отвлекаться на телефон опасно при любом раскладе. Причем, на наш взгляд, непосредственно разговор, которого и касается запрет в ПДД, наименее опасный вид общения. Ведь водитель при этом смотрит на дорогу и в зеркала, а не на экран гаджета. Получается правовой анекдот: прямо прописано наказание за наименьшее из зол, а наказания за иные действия можно избежать с помощью правильно подвешенного языка.