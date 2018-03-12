Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина: 90 лет «За рулем» и 100 лет пожарной охране
С 7 по 11 марта в Сокольниках прошла очередная, 27-я по счету Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. На этот раз ретровыставка была посвящена столетию Пожарной охраны СССР. Со своим стендом выступила и наша редакция, отмечающая в этом году 90-летний юбилей. А звездой нашей экспозиции стал автомобиль, про который было написано в самом первом выпуске «За рулем».
Фото: Александр Виноградов «За рулем»
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