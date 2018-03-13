Важный момент: согласно части 1 статьи 27.12 КоАП РФ за нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.3, инспектор должен отстранить водителя от управления до устранения причины отстранения, задержать транспортное средство и переместить автомобиль на штрафстоянку. Но на деле, для того, чтобы к вам применили такие санкции, нужно еще постараться: вести себя агрессивно, вызывающе.
Сложнее, если вы забыли и паспорт. В таком случае полицейские могут вас задержать для установления личности на три часа. Чтобы не терять время, имеет смысл позвонить кому-то из родственников/сослуживцев — они привезут ваши документы на пост, где вас остановили, или в отделение полиции, куда вас сопроводили.
Многие хранят водительское удостоверение вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства и полисом ОСАГО. За отсутствие этих документов инспекторы имеют право оштрафовать еще на 500 рублей (часть 2 ст. 12.3 КоАП РФ). Это в теории. На деле же инспектор, скорее всего, выпишет вам лишь одно постановление. Однако, если вы продолжите свой путь и вас остановит другой инспектор ГИБДД, ситуация может повториться. Так что, может быть, имеет смысл оставить машину на стоянке и ехать домой как-то иначе. Например, на общественном транспорте или на такси.
Небольшим утешением может быть то, что при оплате штрафов за правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, в двадцатидневный срок полагается 50-процентная скидка.
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