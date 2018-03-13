Забыли дома (на работе, в гостях и т.д.) права? Бывает. Вспомнили об этом как раз в тот момент, когда вас уже остановил инспектор ГИБДД? Это уже хуже. Но вовсе не трагедия...

Материалы по теме Как вернуть, восстановить или получить новые права — инструкция ЗР

Конечно, перед тем как сесть за руль, всегда следует убедиться в том, что документы на машину и водительское удостоверение у вас с собой. Но если — вот незадача — права остались дома, а на дороге вас остановил автоинспектор, стоит вспомнить статью

. Согласно части 1 этой статьи за отсутствие водительского удостоверение предусмотрены штраф в размере 500 рублей или устное предупреждение.

Инспектору можно вежливо напомнить о возможности именно такой формы наказания. Особенно если вы являетесь дисциплинированным водителем, которого практически не штрафуют. Установить, есть ли у вас действующее водительское удостоверение, и сколько за вами штрафов, сотрудник ГИБДД может по данным вашего паспорта, через электронную базу данных.

Важный момент: согласно части 1 статьи 27.12 КоАП РФ за нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.3, инспектор должен отстранить водителя от управления до устранения причины отстранения, задержать транспортное средство и переместить автомобиль на штрафстоянку. Но на деле, для того, чтобы к вам применили такие санкции, нужно еще постараться: вести себя агрессивно, вызывающе.

Сложнее, если вы забыли и паспорт. В таком случае полицейские могут вас задержать для установления личности на три часа. Чтобы не терять время, имеет смысл позвонить кому-то из родственников/сослуживцев — они привезут ваши документы на пост, где вас остановили, или в отделение полиции, куда вас сопроводили.

Многие хранят водительское удостоверение вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства и полисом ОСАГО. За отсутствие этих документов инспекторы имеют право оштрафовать еще на 500 рублей (часть 2 ст. 12.3 КоАП РФ). Это в теории. На деле же инспектор, скорее всего, выпишет вам лишь одно постановление. Однако, если вы продолжите свой путь и вас остановит другой инспектор ГИБДД, ситуация может повториться. Так что, может быть, имеет смысл оставить машину на стоянке и ехать домой как-то иначе. Например, на общественном транспорте или на такси.

Небольшим утешением может быть то, что при оплате штрафов за правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, в двадцатидневный срок полагается 50-процентная скидка.