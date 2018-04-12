А всегда ли пешеход главнее? Проверь себя на знание ПДД

Разбираем дорожные ситуации, в которых может оказаться любой из нас.

На этот раз задачка касается весьма распространенной ситуации на дороге, в которой, я уверен, хоть раз бывал каждый водитель. Речь о перекрестках, на которых разрешающий сигнал светофора для пешеходов горит в то время, когда движение автомобилям со всех направлений запрещено. Таких перекрестков становится все больше. Мы же не будем усложнять нашу задачку лишними переходами и светофорами. Сосредоточимся на главном.

Взгляните на эту схему. Водитель легковушки намеревается повернуть налево. Он выезжает на перекресток на разрешающий сигнал светофора и притормаживает (или останавливается), пропуская встречный транспорт. Обратите внимание, что пешеходам в этот момент горит красный свет.

Пока водитель легковушки пропускает встречный транспорт, зеленый сигнал светофора сменяется на красный. А пешеходный светофор, наоборот, теперь горит зеленым. И пешеходам можно ступить на зебру. Как же водителю закончить свой маневр? Должны ли пешеходы дождаться, пока легковой автомобиль покинет перекресток? Или водитель автомобиля вынужден будет остановиться перед пешеходным переходом? Заметьте, что стоп-линии перед ним нет.

Итак, у кого же в данной ситуации приоритет в движении? Отмечайте один из предложенных вариантов ответа, а правильный мы разберем на следующей странице.