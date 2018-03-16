Акулы рекламы нападают: берегите кошельки!

Что и куда нужно воткнуть в автомобиль для роста мощности его двигателя и экономии топлива?

«Мир желает быть обманутым, пусть же его обманывают».

Карло Караффа, кардинал, XVI век

Когда-то давно я мечтал выиграть в лотерею «Волгу». И всякий раз, вскрывая билетик «Спринта» (была такая мгновенная лотерея, если кто не помнит), искренно надеялся, что вместо надписи «Билет без выигрыша» увижу что-то более приятное… Увы — не свершилось. Хотя шанс все-таки был: ведь если в ящике с черными шариками присутствует хотя бы один белый, то почему бы его не вытащить именно мне?

Современная лотерея называется немножко иначе: лохотрон. Основное отличие от того же «Спринта» очень простое: белого шарика там нет. Только черные. А вместо белых — обещания всевозможной благодати. От увеличения длины мозга до снижения расхода топлива на 20%, роста мощности двигателя и т. п. Причем надо пообещать столько, чтобы потенциальный покупатель перестал думать, а начал тупо верить и надеяться.

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Типичный пример — забавное изделие Fuel Shark. Еще недавно оно называлось «Петролич», но периодическая смена бренда вполне соответствует общему тренду. А суть лохотрона прежняя: мол, если воткнуть этот самый «фуел шарк» в гнездо прикуривателя, то внутри синего корпуса загорится лампочка (и это единственное, что является правдой!), вследствие чего снизится расход топлива, увеличится мощность двигателя, продлится срок службы нейтрализатора, снизится расход моторного масла и что-то еще…

А теперь — вопрос на миллион. Как объяснить обывателю, что всё это теоретически невозможно? И что фитюлька с лампочкой внутри, куда бы вы ее ни воткнули, ни за что на свете не сэкономит вам бензина, не улучшит динамику машины и не повысит мощность мотора. Даже если вставить ее не в гнездо прикуривателя, а в любое другое место?

Если потребитель технически подкован, то задача несложная. Он знает, что двигатель внутреннего сгорания существует около полутора веков, и понимает, что над его совершенствованием работают десятки тысяч спецов, расходуя миллиарды долларов. И если бы кому-то удалось простым втыканием фитюльки в прикуриватель снизить расход топлива хотя бы на 5%, то уже завтра ему позвонили бы из Стокгольма — приезжай, мол, за премией…

Премия — это хорошо. Но сегодня получить ее финансовый эквивалент можно и другим способом: тупо раскручивать тот самый лохотрон. И всё потому, что массовый потребитель охотно отдает свои деньги подобно сказочному дурачку с длинным носом, не пожелавшему читать азбуку. Тот, по скудоумию, сразу уверовал в Поле чудес в Стране дураков. Мол, закопал пять монет — получил монетное дерево. Безо всяких азбук и прочей грамоты.

— А у меня мощность сразу подпрыгнула! — слышатся рекламные голоса счастливых обладателей свечей с дырками, «синтезаторов катализатора» и прочих фитюлек-улучшателей.

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Ну да, ну да… Впрочем, никто не отменял чисто психологический фактор —эффект плацебо. И когда тебе обещают мешок удовольствия, а заодно сдирают за это деньги, то волей-неволей начинаешь отыскивать это самое удовольствие. И частенько находишь — мол, шустрее стало! Обидно признаться, что тебя удалось так легко надуть. Никому не хочется задумываться о том, как, к примеру, не имея мощностного стенда, проверить увеличение мощности мотора… Или оценить снижение расхода топлива? Залить полный бак и поехать на дачу, радуясь жизни? Или все-таки вспомнить все факторы, ведущие к перерасходу топлива? Здесь и давление в шинах, и динамика езды, и климатические условия, и состояние подвески, и еще очень многое...

Вообще-то, лохотрон — это обман. На Западе за это дело легко схлопотать реальный срок. Потому что горящий светодиодик не снизит расход топлива ни на 20%, ни на 0,0002%. Но тысячи не совсем образованных потребителей продолжают свято верить в любую наукоподобную чушь. Тупая реклама, обещающая всё и сразу, им доступнее, чем формулы и ссылки на учебники. Поэтому сегодня блог Шарикова уверенно забьет посещаемостью сайт Преображенского с Борменталем.

И еще — между нами… Если бы хоть одно их испытанных нами чудо-устройств давало бы на практике хоть пару процентов экономии чего-нибудь, то зарулевцы давно прикупили бы мешок таких прибамбасов лично для себя. Но, судя по реакции обиженных производителей подобных изделий, именно этого-то мы и не делаем! Догадываетесь почему?

Друзья! Не будьте лохами, извините за выражение… Никогда не ведитесь на дешевые посулы всего и сразу — ни в жизни, ни в технике такого не бывает. Если есть вопросы — не стесняйтесь, задавайте нам. Мы поделимся своими знаниями.