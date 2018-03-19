На этой неделе американский город Бостон (штат Массачусетс) накрыл снежный шторм, который застал врасплох многих автомобилистов. Им на помощь внезапно пришел человек в костюме принцессы Эльзы из диснеевского мультфильма «Холодное сердце».
Ведущие автопроизводители надеются, что в будущем по дорогам станут ездить исключительно беспилотники, не имеющие руля и педалей. А что делать, если органы искусственного зрения таких машин внезапно повредятся или откажут? Компания Ford нашла решение.
Продолжаем нашу рубрику, в которой эксперты журнала «За рулем» отвечают на вопросы читателей по самым разным темам, так или иначе касающимся автомобилей. Тема очередного диалога — правильная эксплуатация автомобиля.
Сколько стоит привезти подержанную машину из Европы? И стоит ли это делать?
Эксперты ЗР о том, как правильно эксплуатировать автомобиль. Задавайте вопросы!
Продолжаем нашу рубрику, в которой эксперты журнала «За рулем» отвечают на вопросы читателей по самым разным темам, так или иначе касающимся автомобилей. Тема очередного диалога — правильная эксплуатация автомобиля.
Наши эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин продолжают раздавать советы по содержанию и ремонту автомобилей, которые помогут сэкономить вам время, деньги и самое ценное — нервы. Когда заменить аккумулятор, чтобы не пришлось прикуривать от машины соседа? Как правильно хранить сезонный комплект колес и когда переобуться, чтобы потом не пришлось кусать локти? Чего не нужно делать с автомобилем вовсе? На эти и другие вопросы, которые вы пришлете в редакцию, мы обязательно ответим.
Все вопросы, касающиеся эксплуатации автомобиля, присылайте на электронную почту: question@zr.ru Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так экспертам будет проще дать правильный совет.
Ответы на присланные вами вопросы будут опубликованы 23 марта.
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