Эксперты ЗР о том, как правильно эксплуатировать автомобиль. Задавайте вопросы!

Продолжаем нашу рубрику, в которой эксперты журнала «За рулем» отвечают на вопросы читателей по самым разным темам, так или иначе касающимся автомобилей. Тема очередного диалога — правильная эксплуатация автомобиля.

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Какой бензин лить? Что за свист? Сколько прослужит?.. — отвечают эксперты ЗР
Наши эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин продолжают раздавать советы по содержанию и ремонту автомобилей, которые помогут сэкономить вам время, деньги и самое ценное — нервы. Когда заменить аккумулятор, чтобы не пришлось прикуривать от машины соседа? Как правильно хранить сезонный комплект колес и когда переобуться, чтобы потом не пришлось кусать локти? Чего не нужно делать с автомобилем вовсе? На эти и другие вопросы, которые вы пришлете в редакцию, мы обязательно ответим.

Все вопросы, касающиеся эксплуатации автомобиля, присылайте на электронную почту: question@zr.ru Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так экспертам будет проще дать правильный совет.

Ответы на присланные вами вопросы будут опубликованы 23 марта.

Фото: Онлайн-редакция
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