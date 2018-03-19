Эксперты ЗР о том, как правильно эксплуатировать автомобиль. Задавайте вопросы!

Автовладельцы «распробовали» систему помощи при парковке. Исследование Система помощи при парковке на пике популярности и уже вошла в список стандартного оборудования большинства современных автомобилей, отмечают аналитики компании Bosch. Сказочная принцесса вытолкала из сугроба настоящий полицейский грузовик На этой неделе американский город Бостон (штат Массачусетс) накрыл снежный шторм, который застал врасплох многих автомобилистов. Им на помощь внезапно пришел человек в костюме принцессы Эльзы из диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Дроны спешат на помощь: они укажут путь «ослепшим» автомобилям Ведущие автопроизводители надеются, что в будущем по дорогам станут ездить исключительно беспилотники, не имеющие руля и педалей. А что делать, если органы искусственного зрения таких машин внезапно повредятся или откажут? Компания Ford нашла решение.