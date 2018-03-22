Начал обгон через прерывистую, а закончил через сплошную. Лишат ли прав?

Реалии организации дорожного движения в России таковы, что превратиться из законопослушного водителя в нарушителя порой не просто, а очень просто. Причем безо всякого злого умысла.

Ситуация, когда вы начинаете обгон в разрешенном месте, а завершаете в неположенном, довольно типична: подобное может произойти как на двухполосной дороге, так и на трехполосной, где средний ряд все время меняет направление движения. Дождавшись прерывистой линии, вы решаетесь выйти на обгон и через некоторое время обнаруживаете, что вернуться в свой ряд уже не успеваете — придется пересекать сплошную. Что, если вас за таким маневром застигнет инспектор дорожной службы?

К сожалению, в ПДД нет пунктов, которые бы учитывали подобный казус. В данном случае все предельно формализовано: есть встречная полоса движения, есть сплошная разметка 1.1, есть ваш автомобиль, который находится на встречной полосе — следовательно, налицо и нарушение части 4 ст. 12.15 КоаП РФ, согласно которой вам грозит штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Разумеется, на усмотрение инспектора, который с высокой долей вероятности захочет наказать вас по полной программе — если, конечно, вы не сможете найти с ним общий язык и убедить его в том, что вы не замышляли дурного. Мол, «правила сами нарушились» и вообще вы порядочный человек. В общем, попытки разжалобить гаишника иногда могут иметь успех.

Но только не в том случае, когда вас поймают за подобным нарушением повторно. Причем повторным считается нарушение, если оно совершено в течение календарного года с даты исполнения постановления (оплаты штрафа) — ст. 4.6 КоАП РФ. Все ваши предыдущие прегрешения занесены в базу, и товарищ инспектор всегда сможет определить, первично вы попались или же совершаете рецидив — в последнем случае наказание будет предельно суровым: лишение прав на год, как того требует ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ.

Так что — уж не сочтите за банальность — если вам приспичило обогнать попутку, но вы не уверены на 100% в успешном исходе такого маневра, то лучше не рисковать. Но даже в том случае, когда вы не сомневаетесь в своей правоте, будьте предельно внимательны и смотрите за разметкой и дорожными знаками. На загородной трассе за сотню метров (в населенном пункте — за 50 м) до сплошной начинается линия приближения — это вытянутый пунктир, у которого длина штрихов в три раза больше промежутков между ними. Также может быть установлен знак 3.20 «Обгон запрещен». Глядите в оба!