Что делать, если инспектор хочет проверить тонировку стекол?

Несмотря на ужесточение контроля, наглухо тонированные машины с улиц не исчезли, а процедура фиксации нарушения вызывает гнев у любителей черных стекол. Рассказываем, как все должно быть.

Разглагольствования о плюсах и минусах тонировки и чтение нотаций любителям этого запрещенного ПДД тюнинга оставим за пределами данной заметки. Тут — только факты.

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До некоторых пор проверить степень затемнения стекол на дороге могли только инспекторы технического надзора. Сейчас это право дано и сотрудникам ДПС, что сразу сводит на нет все попытки рассказать о незаконности этой процедуры.

И прежний, и новый регламент ГИБДД, действующий с 20 октября 2017 года, разрешают останавливать автомобили, если имеются «установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения» (пункт 84). Иными словами, заметив тонировку, наряд имеет полное право вас остановить, чтобы подтвердить этот факт прибором. Норма о проверке документов только на стационарных постах уже отменена и к данному случаю неприменима: машину останавливают за выявленное правонарушение.

Отказ открыть двери или опустить стекла для проверки расценивается как неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Ст. 19.3 КоАП РФ прописывает за это штраф в размере 500–1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Так что желание любой ценой отстоять тонировку своей машины вполне может обернуться «отпуском за свой счет» на две недели.

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Непосредственно с проверкой дело обстоит следующим образом. Если у инспектора нет с собой соответствующего прибора и он предлагает проследовать на стационарный пост, это требование не имеет законных оснований. Полицейский может настаивать на этом, если составлен протокол административного задержания. А он, в свою очередь, предполагает, что правонарушение уже зафиксировано и доказано, что для тонировки без прибора невозможно. То есть проверка возможна только на месте остановки.

Перед замером светопропускания стекол водитель имеет право увидеть сертификат и паспорт прибора. Так он сможет убедиться, что оборудование официально допущено к использованию и применяется в подходящих условиях. Никаких общих запретов на проверку тонировки ночью, в дождь или при минусовой температуре не существует. Все ограничения прописаны в документации к прибору. Если такие оговорки в ней есть, замеры действительно исключены. Но уж никак не по убеждению потенциального нарушителя, что «условия неподходящие».

Требования к светопропусканию стекол прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Пункт 4.3 гласит:

«Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%». В верхней части ветрового стекла допускается наклеивать светозащитную полоску шириной не более 140 мм. К стеклам задней полусферы никаких требований не предъявляется.

Устранить выявленное нарушение можно на месте, просто сняв пленку со стекол. В ряде случаев такая покладистость обернется тем, что нарушитель даже не получит штраф.

Фото: Павел Смертин/ТАСС