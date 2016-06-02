Что делать, если инспектор хочет проверить тонировку стекол?

Разглагольствования о плюсах и минусах тонировки и чтение нотаций любителям этого запрещенного ПДД тюнинга оставим за пределами данной заметки. Тут — только факты.
И прежний, и новый регламент ГИБДД, действующий с 20 октября 2017 года, разрешают останавливать автомобили, если имеются «установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения» (пункт 84). Иными словами, заметив тонировку, наряд имеет полное право вас остановить, чтобы подтвердить этот факт прибором. Норма о проверке документов только на стационарных постах уже отменена и к данному случаю неприменима: машину останавливают за выявленное правонарушение.
Отказ открыть двери или опустить стекла для проверки расценивается как неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Ст. 19.3 КоАП РФ прописывает за это штраф в размере 500–1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Так что желание любой ценой отстоять тонировку своей машины вполне может обернуться «отпуском за свой счет» на две недели.
Перед замером светопропускания стекол водитель имеет право увидеть сертификат и паспорт прибора. Так он сможет убедиться, что оборудование официально допущено к использованию и применяется в подходящих условиях. Никаких общих запретов на проверку тонировки ночью, в дождь или при минусовой температуре не существует. Все ограничения прописаны в документации к прибору. Если такие оговорки в ней есть, замеры действительно исключены. Но уж никак не по убеждению потенциального нарушителя, что «условия неподходящие».
Требования к светопропусканию стекол прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Пункт 4.3 гласит:
«Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%». В верхней части ветрового стекла допускается наклеивать светозащитную полоску шириной не более 140 мм. К стеклам задней полусферы никаких требований не предъявляется.
Устранить выявленное нарушение можно на месте, просто сняв пленку со стекол. В ряде случаев такая покладистость обернется тем, что нарушитель даже не получит штраф.
Фото: Павел Смертин/ТАСС
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