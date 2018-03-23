Мертвый чемпион, мешок камней на шее и самый дорогой руль 18 невероятных фактов о Формуле-1, очередной сезон которой стартует в эти выходные. Почему провалится очередная реформа техосмотра. Мнение читателя Валерий Михайлов из Екатеринбурга уже не первый год трудится в системе техосмотра автомобилей и, как и многие его коллеги, с надеждой ждал перемен в этой сфере. Однако грядущие изменения в законодательство о техническом осмотре их категорически не устраивают. О чем Валерий и написал в нашу редакцию. Автопилоты и лицензия на убийство Кого должен принести в жертву беспилотный автомобиль, если смертельное ДТП неизбежно?