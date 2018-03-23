Мертвый чемпион, мешок камней на шее и самый дорогой руль

Валерий Михайлов из Екатеринбурга уже не первый год трудится в системе техосмотра автомобилей и, как и многие его коллеги, с надеждой ждал перемен в этой сфере. Однако грядущие изменения в законодательство о техническом осмотре их категорически не устраивают. О чем Валерий и написал в нашу редакцию.
Восемь управляемых колес с шинами сверхнизкого давления, три режима движения, включая «краб», умение плавать... Болотоход Шаман, разработанный компанией «Авторос», способен не просто преодолевать болота и буераки, но делать это с комфортом для седоков и без урона для природы.
Кроссовер Renault на первичном рынке сдает позиции, однако на вторичке по-прежнему пользуется спросом. С какими неисправностями может столкнуться покупатель подержанного Дастера и в какую сумму обойдется их устранение? А какая из многочисленных модификаций Renault Duster доставит своему владельцу меньше хлопот?
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