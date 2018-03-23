Мертвый чемпион, мешок камней на шее и самый дорогой руль

18 невероятных фактов о Формуле-1, очередной сезон которой стартует в эти выходные.

Мертвый чемпион, мешок камней на шее и самый дорогой руль

Мертвый чемпион, мешок камней на шее и самый дорогой руль
Фото: Онлайн-редакция
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