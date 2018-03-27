Хотим мы того или нет, но электромобили в разных видах упорно проникают в нашу жизнь, хотя их история началась далеко не вчера и даже не позавчера. Пока «чисто электрические» машины занимают в мировых продажах очень скромные позиции. Модели, вошедшие в наш рейтинг, в сумме разошлись тиражом лишь около 0,9 млн экземпляров. К слову, в нашей стране на сегодняшний день и вовсе всего около 1100 электромобилей, из которых почти половина — Nissan Leaf, и лишь около ста отечественных Lada Ellada.
С каждым годом пробок на наших дорогах становится больше — даже в небольших городках они уже не редкость, что уж говорить про мегаполисы. Поэтому описанная в задаче ситуация встречается все чаще и чаще. Как же правильно поступить, чтобы не нарушить ПДД и не нарваться на штраф?
Большинство современных автомобилей даже последних годов выпуска оборудованы штатными кассетными магнитолами или их вариантами с CD-дисками. Однако этот способ хранения звука уже устарел, фонотеки хранят в цифровом виде на съемных носителях. Наилучшим и бюджетным способом воспроизведения аудио с них являются автомобильные FM-трансмиттеры.
В день теста, когда XC60 шел по лесу первым, а Velar за ним, выпало рекордное количество снега. Глядя на то, в каких стиляг превращает свои новые модели Land Rover, я не стал слепо верить в «британца» как в спасателя и взял с собой крепкую лопату.
Где остановиться? Проверь себя на знание ПДД
С каждым годом пробок на наших дорогах становится больше — даже в небольших городках они уже не редкость, что уж говорить про мегаполисы. Поэтому описанная в задаче ситуация встречается все чаще и чаще. Как же правильно поступить, чтобы не нарушить ПДД и не нарваться на штраф?
Легковой автомобиль красного цвета подъезжает к пешеходному переходу, за которым образовалась пробка. В каком месте водитель должен остановиться по ПДД? Небольшие уточнения: стоп-линию и пешеходный переход разделяют несколько метров, а сам знак «Пешеходный переход» установлен между стоп-линией и зеброй.
Отмечайте свой вариант ответа, а правильный — на следующей странице.
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