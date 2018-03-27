Где остановиться? Проверь себя на знание ПДД

С каждым годом пробок на наших дорогах становится больше — даже в небольших городках они уже не редкость, что уж говорить про мегаполисы. Поэтому описанная в задаче ситуация встречается все чаще и чаще. Как же правильно поступить, чтобы не нарушить ПДД и не нарваться на штраф?

Легковой автомобиль красного цвета подъезжает к пешеходному переходу, за которым образовалась пробка. В каком месте водитель должен остановиться по ПДД? Небольшие уточнения: стоп-линию и пешеходный переход разделяют несколько метров, а сам знак «Пешеходный переход» установлен между стоп-линией и зеброй.


Отмечайте свой вариант ответа, а правильный — на следующей странице.

Где именно Правила дорожного движения обязывают остановиться водителя красного автомобиля?

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