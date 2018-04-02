За какие опции не стоит доплачивать при покупке автомобиля
Каждый, кто хоть раз сталкивался с покупкой нового автомобиля, помнит, что следует за выбором самой машины. Вам тут же предлагают длиннющий список опций, которые, по мнению менеджера по продажам, просто жизненно необходимы. Но так ли это на самом деле? Давайте рассмотрим список опций, на которых можно безболезненно сэкономить.
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Читать комментарии (17)