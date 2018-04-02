За какие опции не стоит доплачивать при покупке автомобиля

Каждый, кто хоть раз сталкивался с покупкой нового автомобиля, помнит, что следует за выбором самой машины. Вам тут же предлагают длиннющий список опций, которые, по мнению менеджера по продажам, просто жизненно необходимы. Но так ли это на самом деле? Давайте рассмотрим список опций, на которых можно безболезненно сэкономить.

За какие опции не стоит доплачивать при покупке автомобиля

  • Рейтинг самых безумных опций, предлагаемых автопроизводителями, — тут.
  • Что делать, если дилер навязывает ненужные опции? Об этом читайте по ссылке.

За какие опции не стоит доплачивать при покупке автомобиля
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (17)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые