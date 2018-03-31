Проводим зиму за рулем Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace — машина совсем свежая. Дилеры начали предлагать ее с начала марта. У кроссовера пять вариантов двигателей серии Ingenium: от дизеля мощностью 150 л.с. до спортивного бензинового агрегата, развивающего 300 л.с. Вот за руль самого мощного автомобиля я и сел.
Электрорегулировками настраиваю удобное для себя положение кресла и выезжаю на площадку, залитую льдом. Она хорошо почищена, значит «зацепа» за снег не будет, то есть как следует разогнаться не получится. А ведь мощный E-Pace разменивает сотню всего за 6,4 секунды! Оставим это для сухого асфальта: раз под колесами лед, цифры разгона не столь актуальны.
Привод у всех модификаций только полный. Моноприводные варианты с механикой оставили Европе. Ну и правильно сделали. Премиальный кроссовер в России должен быть только со всеми ведущими. Причем E-Pace предлагают с двумя типами полноприводной трансмиссии. Автомобили с двигателями 150, 180 и 249 л.с. получили многодисковую муфту, которая подключает заднюю ось. А кроссоверы с 240-сильным дизелем и бензиновым мотором в 300 лошадей располагают системой Active Driveline. Тут у каждого заднего колеса есть своя муфта. Такое решение позволяет лучше управлять вектором тяги при быстрой езде.
Несколько касаний центрального сенсорного экрана и система Configurable Dynamics настраивает машину под мои требования. Я выбрал спортивный режим, то есть электроника изменила алгоритмы работы дроссельной заслонки, автомата. Плюс ко всему отклики руля стали острее.
Увожу автомобиль в занос. И кручусь в скольжении вокруг поставленных кругом конусов.
Нужно точно контролировать топливоподачу. Для этого плавно работаю педалью газа. Если переборщить, то машину может развернуть. Но она неожиданно послушна и приятна в управлении. Отчасти благодаря тому, что меня страхует электроника. Система Adaptive Dynamics отслеживает действия водителя, положение кузова и скорость вращения колес.
А вот и дорога с чищеным асфальтом. Вот тут и нажимаю газ в пол. Что сказать… породу не скрыть. Меня вжимает в спинку кресла, а узкая дорога, кажется, сжалась еще больше. В общем, поднять настроение этот кроссовер может.
Мощные тормоза быстро осаживают машину. А если ударить по педали, так можно вообще повиснуть на ремнях. Но я этого делать не стал. Хоть асфальт и чищеный, но мокрый, да и температура минусовая. То есть скользко, и без причины резкие торможения лучше не практиковать.
В целом, кроссовер получился настроенческим. Он подойдет тем, кто по каким-то причинам не может смотреть на «немцев», любит хоть иногда нажать газ и насладиться звучанием мотора, ощутить, как машина слушается руля. И готов выложить за премиальный автомобиль соответствующую сумму.
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