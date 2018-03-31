Проводим зиму за рулем Jaguar E-Pace

На залитой льдом площадке центра водительского мастерства прошел тест-драйв нового компактного кроссовера Jaguar.

Jaguar E-Pace — машина совсем свежая. Дилеры начали предлагать ее с начала марта. У кроссовера пять вариантов двигателей серии Ingenium: от дизеля мощностью 150 л.с. до спортивного бензинового агрегата, развивающего 300 л.с. Вот за руль самого мощного автомобиля я и сел.

E-Pace предлагают в комплектациях Standart, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE, а также в ограниченной версии First Edition, приобрести которую можно будет только в течение первого года после запуска.

Электрорегулировками настраиваю удобное для себя положение кресла и выезжаю на площадку, залитую льдом. Она хорошо почищена, значит «зацепа» за снег не будет, то есть как следует разогнаться не получится. А ведь мощный E-Pace разменивает сотню всего за 6,4 секунды! Оставим это для сухого асфальта: раз под колесами лед, цифры разгона не столь актуальны.

Первое, на что обращаешь внимание, — кресло. Оно как гоночный ковш, с развитой боковой поддержкой. Сиденье плотно обхватывает тело. Не всем это понравится. Полные люди так вообще будут не в восторге. А мне так в самый раз.

Опционально автомобиль оснащают цветной 12,3-дюймовой панелью приборов.

Привод у всех модификаций только полный. Моноприводные варианты с механикой оставили Европе. Ну и правильно сделали. Премиальный кроссовер в России должен быть только со всеми ведущими. Причем E-Pace предлагают с двумя типами полноприводной трансмиссии. Автомобили с двигателями 150, 180 и 249 л.с. получили многодисковую муфту, которая подключает заднюю ось. А кроссоверы с 240-сильным дизелем и бензиновым мотором в 300 лошадей располагают системой Active Driveline. Тут у каждого заднего колеса есть своя муфта. Такое решение позволяет лучше управлять вектором тяги при быстрой езде.

Несколько касаний центрального сенсорного экрана и система Configurable Dynamics настраивает машину под мои требования. Я выбрал спортивный режим, то есть электроника изменила алгоритмы работы дроссельной заслонки, автомата. Плюс ко всему отклики руля стали острее.

Увожу автомобиль в занос. И кручусь в скольжении вокруг поставленных кругом конусов.

Кроссовер точно слушается руля. Девятиступенчатый автомат не спешит переключаться вверх.

Нужно точно контролировать топливоподачу. Для этого плавно работаю педалью газа. Если переборщить, то машину может развернуть. Но она неожиданно послушна и приятна в управлении. Отчасти благодаря тому, что меня страхует электроника. Система Adaptive Dynamics отслеживает действия водителя, положение кузова и скорость вращения колес.

Кроссовер напоминает спортивные легковые Ягуары. Машина ведет себя предсказуемо, и управлять ею в заносе одно удовольствие.

А вот и дорога с чищеным асфальтом. Вот тут и нажимаю газ в пол. Что сказать… породу не скрыть. Меня вжимает в спинку кресла, а узкая дорога, кажется, сжалась еще больше. В общем, поднять настроение этот кроссовер может.

Мощные тормоза быстро осаживают машину. А если ударить по педали, так можно вообще повиснуть на ремнях. Но я этого делать не стал. Хоть асфальт и чищеный, но мокрый, да и температура минусовая. То есть скользко, и без причины резкие торможения лучше не практиковать.

Цены на Jaguar E-Pace начинаются от 2 455 000 рублей за машину со 150-сильным 2-литровым дизелем и исполнением Standart. Ну а топовая модификация R-Dynamic HSE стоит 3 850 000 рублей.

В целом, кроссовер получился настроенческим. Он подойдет тем, кто по каким-то причинам не может смотреть на «немцев», любит хоть иногда нажать газ и насладиться звучанием мотора, ощутить, как машина слушается руля. И готов выложить за премиальный автомобиль соответствующую сумму.