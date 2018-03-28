Карельский дрифт: кроссоверы Renault на льду Ладожского озера

В прошлом году зимняя школа водительского мастерства Renault Winter Driving School впервые приняла учеников в Карелии на льду Ладожского озера. В этом — вновь распахнула свои двери. Пока, правда, только для журналистов и блогеров, но в компании работают над тем, чтобы прокачать свои навыки управления автомобилем могли все желающие.
Обучение проводится на полноприводных кроссоверах компании. В парке школы есть Дастеры с бензиновыми двигателями рабочим объемом 2 л и механическими коробками передач, Каптюры с теми же моторами, механикой или АКП, а также флагманские Колеосыс 2,5-литровыми бензиновыми или 2,0-литровыми дизельными двигателями, которые работают в паре с бесступенчатым вариатором X-Tronic. Автомобили специальным образом не дорабатывали — они ничем не отличаются от тех, которые продаются в салонах дилеров. Даже обуты в гражданские шины — в нашем случае шипованные Dunlop Grandtrek Ice02. Правда, не все — организаторы приготовили нам сюрприз, но об этом чуть позже.
Дайте трос
Программа обучения состоит из двух частей: первая — внедорожная трасса и полигон с набором препятствий, вторая — фигурная площадка на льду, снежная и ледовая скоростные трассы. Наша часть группы для начала отправилась на бездорожье.
Первое испытание — полоса препятствий. Нас разбивают на команды по два экипажа в каждой: один на Дастере, второй на Каптюре. Пройти маршрут надо парой и на время.
Чтобы немного облегчить задачу, выдают сэнд-траки, тросы, шаклы, лопаты и браслеты противоскольжения. Я думал, что такой набор избыточен. Оказалось, зря — пригодилось все! Но не буду забегать вперед.
Первым на штурм отправляем Kaptur, предварительно переведя шайбу выбора режимов трансмиссии в 4WD Lock и тем самым заблокировав муфту привода задних колес. Его возможности на бездорожье во многом схожи с возможностями Дастера, но геометрическая проходимость хуже — угол въезда из-за переднего бампера и защитной юбки под ним меньше. Повредить их проще.
Всевозможные ямы, рвы, крутые подъемы и боковые уклоны преодолели без потерь. Финальное задание самое сложное — кусок нетронутой целины. Снега — выше порогов. Хочешь копай, хочешь толкай. Коллеги на Каптюре решают прощупать почву и, проехав всего пару метров, плотно прилипают. Пока машут лопатами, надеваю на колеса Дастера браслеты противоскольжения (по паре на каждое). Да, это занимает какое-то время, но такая тактика сработала. Duster с ними преодолел сложный участок с первой попытки. Второй экипаж продрался по нашему следу. Позже, когда объявляли результаты, оказалось, что наша команда прошла испытание быстрее всех — за 22 минуты, а ближайшие преследователи — почти за 40.
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Целина оказалась самым трудным препятствием, пришлось доставать лопаты и копать.
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Кто не хотел копать, пытался вытолкнуть автомобиль с помощью мускульной силы.
Дальше отправляемся на снежную трассу длиною в несколько километров, проложенную прямо по полю. Ее прошли уже легче, хотя трос несколько раз разматывать все же пришлось, чтобы поочередно выдернуть друг друга из снежных ловушек.
На бездорожье Kaptur приятно удивил. И если изначально я знал, что Duster неплохой «проходимец» (по кроссоверным меркам, конечно же), то от его брата подобного не ожидал. Но он сдюжил. Даже передний бампер остался целым.
Фигурное катание
Вторую половину дня посвящаем оттачиванию навыков управления автомобилем на скользких покрытиях. Дабы электронные помощники не мешали раскрыть потенциал кроссоверов, их программно отключили, оставив нас один на один с автомобилем.
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Kaptur с отключенными электронными помощниками дарит массу положительных эмоций на льду.
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Профессиональные инструкторы контролировали каждый шаг обучения.
Как ни удивительно, но для того, чтобы быстро ехать по ледяному треку, сперва надо научиться правильно тормозить. С этого и начинаем. Лучше всего замедляешься, когда тормозишь импульсно, ненадолго то блокируя, то распуская колеса — важно, чтобы они «смотрели» прямо, тогда шины работают наиболее эффективно.
Постепенно от простых упражнений переходим к более сложным: разгон, змейка, темповая змейка, попадание в заданный коридор, восьмерки и другие фигурные элементы. Последние призваны прокачать «чувство автомобиля». Все действия, разумеется, контролируют инструкторы и координируют их дистанционно по рации. С каждым разом получается все лучше и лучше, и от этого испытываешь настоящий кайф.
Самым понятным в управлении показался Duster. Kaptur по ощущениям тоже очень близок, причем пустить его в управляемое скольжение даже легче. Но это ожидаемо. А вот когда получается обуздать массивный Koleos, то лично у меня на лице улыбка расползается много шире.
Настало время закрепить полученные навыки на скоростных трассах. Сперва на снежной. Проезжаем пару ознакомительных кругов, а дальше мчим «на все деньги». В некоторых местах ход выше 100 км/ч, а после следуют почти 180-градусные повороты. В такие моменты потеют не только ладошки. Без вылетов, конечно, не обошлось — пару раз даже проложили новую трассу. Несмотря на это, подзатыльников и затрещин от инструкторов не прилетело. Только указания на ошибки и рекомендации по их устранению. Я вообще поражаюсь их выдержке. На их месте я бы уже пил валокордин, предварительно выдавив ногами пол на пассажирском месте в попытках затормозить. Ребята, если вы читаете эти строки — огромное вам спасибо за ваше хладнокровие и мужественность!
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На некоторых участках трассы скорость превышала 100 км/ч. Адреналин в такие моменты зашкаливал.
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Раллийные шины отечественного производства Master Sport KХ-46 с тренировочным шипом общей высотой 3 мм выглядят грозно и в лед вгрызаются нещадно.
На десерт организаторы оставили обещанный сюрприз — ледяной трек и Duster на раллийных шинах отечественного производства Master Sport KХ-46 с так называемым тренировочным шипом высотой 1,5 миллиметра. На столько же выпирает над покрышкой основание, что дает в сумме уже 3 мм. С такими «колючками» зацеп на льду поражает — Duster едет как по асфальту. Необычные ощущения.
Два дня пролетели молниеносно. Они были насыщенными, а главное очень полезными. Езды было столько, что некоторые коллеги даже жаловались на усталость от такого количества рулежки. Будь же моя воля, занимался бы еще на продленке и по ночам. В общем, добровольно готов остаться на второй год.
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