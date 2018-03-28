Карельский дрифт: кроссоверы Renault на льду Ладожского озера

Оказывается, Duster, Kaptur и Koleos способны дарить удовольствие от вождения. Достаточно их вывести на ледяную трассу и отключить электронных помощников.

В прошлом году зимняя школа водительского мастерства Renault Winter Driving School впервые приняла учеников в Карелии на льду Ладожского озера. В этом — вновь распахнула свои двери. Пока, правда, только для журналистов и блогеров, но в компании работают над тем, чтобы прокачать свои навыки управления автомобилем могли все желающие.

Обучение проводится на полноприводных кроссоверах компании. В парке школы есть Дастеры с бензиновыми двигателями рабочим объемом 2 л и механическими коробками передач, Каптюры с теми же моторами, механикой или АКП, а также флагманские Колеосыс 2,5-литровыми бензиновыми или 2,0-литровыми дизельными двигателями, которые работают в паре с бесступенчатым вариатором X-Tronic. Автомобили специальным образом не дорабатывали — они ничем не отличаются от тех, которые продаются в салонах дилеров. Даже обуты в гражданские шины — в нашем случае шипованные Dunlop Grandtrek Ice02. Правда, не все — организаторы приготовили нам сюрприз, но об этом чуть позже.

В парке школы представлена вся линейка полноприводных кроссоверов компании Renault: Duster, Kaptur, Koleos.

Дайте трос

Программа обучения состоит из двух частей: первая — внедорожная трасса и полигон с набором препятствий, вторая — фигурная площадка на льду, снежная и ледовая скоростные трассы. Наша часть группы для начала отправилась на бездорожье.

Чтобы преодолеть такое препятствие, главное не забыть заблокировать муфту привода задних колес, переведя шайбу выбора режимов трансмиссии в положение 4WD Lock.

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Первое испытание — полоса препятствий. Нас разбивают на команды по два экипажа в каждой: один на Дастере, второй на Каптюре. Пройти маршрут надо парой и на время.

Чтобы немного облегчить задачу, выдают сэнд-траки, тросы, шаклы, лопаты и браслеты противоскольжения. Я думал, что такой набор избыточен. Оказалось, зря — пригодилось все! Но не буду забегать вперед.

Первым на штурм отправляем Kaptur, предварительно переведя шайбу выбора режимов трансмиссии в 4WD Lock и тем самым заблокировав муфту привода задних колес. Его возможности на бездорожье во многом схожи с возможностями Дастера, но геометрическая проходимость хуже — угол въезда из-за переднего бампера и защитной юбки под ним меньше. Повредить их проще.

Всевозможные ямы, рвы, крутые подъемы и боковые уклоны преодолели без потерь. Финальное задание самое сложное — кусок нетронутой целины. Снега — выше порогов. Хочешь копай, хочешь толкай. Коллеги на Каптюре решают прощупать почву и, проехав всего пару метров, плотно прилипают. Пока машут лопатами, надеваю на колеса Дастера браслеты противоскольжения (по паре на каждое). Да, это занимает какое-то время, но такая тактика сработала. Duster с ними преодолел сложный участок с первой попытки. Второй экипаж продрался по нашему следу. Позже, когда объявляли результаты, оказалось, что наша команда прошла испытание быстрее всех — за 22 минуты, а ближайшие преследователи — почти за 40.

На бездорожье Kaptur почти ничем не уступает Дастеру. Лишь угол въезда у него скромнее из-за более длинного бампера, поэтому при проезде ям и канав приходится осторожничать.

Целина оказалась самым трудным препятствием, пришлось доставать лопаты и копать. Кто не хотел копать, пытался вытолкнуть автомобиль с помощью мускульной силы.

Дальше отправляемся на снежную трассу длиною в несколько километров, проложенную прямо по полю. Ее прошли уже легче, хотя трос несколько раз разматывать все же пришлось, чтобы поочередно выдернуть друг друга из снежных ловушек.

Для особо тяжелых случаев был припасен внедорожный эвакуатор — Duster на гусеницах.

На бездорожье Kaptur приятно удивил. И если изначально я знал, что Duster неплохой «проходимец» (по кроссоверным меркам, конечно же), то от его брата подобного не ожидал. Но он сдюжил. Даже передний бампер остался целым.

Фигурное катание

Вторую половину дня посвящаем оттачиванию навыков управления автомобилем на скользких покрытиях. Дабы электронные помощники не мешали раскрыть потенциал кроссоверов, их программно отключили, оставив нас один на один с автомобилем.

Лед на озере был не меньше 40 см, его толщину и несущую способность контролировали сотрудники МЧС.

Kaptur с отключенными электронными помощниками дарит массу положительных эмоций на льду. Профессиональные инструкторы контролировали каждый шаг обучения.