Карельский дрифт: кроссоверы Renault на льду Ладожского озера

Оказывается, Duster, Kaptur и Koleos способны дарить удовольствие от вождения. Достаточно их вывести на ледяную трассу и отключить электронных помощников.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Renault Koleos
Renault Koleos

Renault > Koleos

В прошлом году зимняя школа водительского мастерства Renault Winter Driving School впервые приняла учеников в Карелии на льду Ладожского озера. В этом — вновь распахнула свои двери. Пока, правда, только для журналистов и блогеров, но в компании работают над тем, чтобы прокачать свои навыки управления автомобилем могли все желающие.

Обучение проводится на полноприводных кроссоверах компании. В парке школы есть Дастеры с бензиновыми двигателями рабочим объемом 2 л и механическими коробками передач, Каптюры с теми же моторами, механикой или АКП, а также флагманские Колеосыс 2,5-литровыми бензиновыми или 2,0-литровыми дизельными двигателями, которые работают в паре с бесступенчатым вариатором X-Tronic. Автомобили специальным образом не дорабатывали — они ничем не отличаются от тех, которые продаются в салонах дилеров. Даже обуты в гражданские шины — в нашем случае шипованные Dunlop Grandtrek Ice02. Правда, не все — организаторы приготовили нам сюрприз, но об этом чуть позже.

В парке школы представлена вся линейка полноприводных кроссоверов компании Renault: Duster, Kaptur, Koleos.
В парке школы представлена вся линейка полноприводных кроссоверов компании Renault: Duster, Kaptur, Koleos.

Дайте трос

Программа обучения состоит из двух частей: первая — внедорожная трасса и полигон с набором препятствий, вторая — фигурная площадка на льду, снежная и ледовая скоростные трассы. Наша часть группы для начала отправилась на бездорожье.

Чтобы преодолеть такое препятствие, главное не забыть заблокировать муфту привода задних колес, переведя шайбу выбора режимов трансмиссии в положение 4WD Lock.
Чтобы преодолеть такое препятствие, главное не забыть заблокировать муфту привода задних колес, переведя шайбу выбора режимов трансмиссии в положение 4WD Lock.

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Спецтест ЗР: улучшаем проходимость

Первое испытание — полоса препятствий. Нас разбивают на команды по два экипажа в каждой: один на Дастере, второй на Каптюре. Пройти маршрут надо парой и на время.

Чтобы немного облегчить задачу, выдают сэнд-траки, тросы, шаклы, лопаты и браслеты противоскольжения. Я думал, что такой набор избыточен. Оказалось, зря — пригодилось все! Но не буду забегать вперед.

Первым на штурм отправляем Kaptur, предварительно переведя шайбу выбора режимов трансмиссии в 4WD Lock и тем самым заблокировав муфту привода задних колес. Его возможности на бездорожье во многом схожи с возможностями Дастера, но геометрическая проходимость хуже — угол въезда из-за переднего бампера и защитной юбки под ним меньше. Повредить их проще.

Всевозможные ямы, рвы, крутые подъемы и боковые уклоны преодолели без потерь. Финальное задание самое сложное — кусок нетронутой целины. Снега — выше порогов. Хочешь копай, хочешь толкай. Коллеги на Каптюре решают прощупать почву и, проехав всего пару метров, плотно прилипают. Пока машут лопатами, надеваю на колеса Дастера браслеты противоскольжения (по паре на каждое). Да, это занимает какое-то время, но такая тактика сработала. Duster с ними преодолел сложный участок с первой попытки. Второй экипаж продрался по нашему следу. Позже, когда объявляли результаты, оказалось, что наша команда прошла испытание быстрее всех — за 22 минуты, а ближайшие преследователи — почти за 40.

На бездорожье Kaptur почти ничем не уступает Дастеру. Лишь угол въезда у него скромнее из-за более длинного бампера, поэтому при проезде ям и канав приходится осторожничать.
На бездорожье Kaptur почти ничем не уступает Дастеру. Лишь угол въезда у него скромнее из-за более длинного бампера, поэтому при проезде ям и канав приходится осторожничать.

Целина оказалась самым трудным препятствием, пришлось доставать лопаты и копать.
Целина оказалась самым трудным препятствием, пришлось доставать лопаты и копать.

Кто не хотел копать, пытался вытолкнуть автомобиль с помощью мускульной силы.
Кто не хотел копать, пытался вытолкнуть автомобиль с помощью мускульной силы.

Дальше отправляемся на снежную трассу длиною в несколько километров, проложенную прямо по полю. Ее прошли уже легче, хотя трос несколько раз разматывать все же пришлось, чтобы поочередно выдернуть друг друга из снежных ловушек.

Для особо тяжелых случаев был припасен внедорожный эвакуатор — Duster на гусеницах.
Для особо тяжелых случаев был припасен внедорожный эвакуатор — Duster на гусеницах.

На бездорожье Kaptur приятно удивил. И если изначально я знал, что Duster неплохой «проходимец» (по кроссоверным меркам, конечно же), то от его брата подобного не ожидал. Но он сдюжил. Даже передний бампер остался целым.

Фигурное катание

Вторую половину дня посвящаем оттачиванию навыков управления автомобилем на скользких покрытиях. Дабы электронные помощники не мешали раскрыть потенциал кроссоверов, их программно отключили, оставив нас один на один с автомобилем.

Лед на озере был не меньше 40 см, его толщину и несущую способность контролировали сотрудники МЧС.
Лед на озере был не меньше 40 см, его толщину и несущую способность контролировали сотрудники МЧС.

Kaptur с отключенными электронными помощниками дарит массу положительных эмоций на льду.
Kaptur с отключенными электронными помощниками дарит массу положительных эмоций на льду.

Профессиональные инструкторы контролировали каждый шаг обучения.
Профессиональные инструкторы контролировали каждый шаг обучения.

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Как ни удивительно, но для того, чтобы быстро ехать по ледяному треку, сперва надо научиться правильно тормозить. С этого и начинаем. Лучше всего замедляешься, когда тормозишь импульсно, ненадолго то блокируя, то распуская колеса — важно, чтобы они «смотрели» прямо, тогда шины работают наиболее эффективно.

Постепенно от простых упражнений переходим к более сложным: разгон, змейка, темповая змейка, попадание в заданный коридор, восьмерки и другие фигурные элементы. Последние призваны прокачать «чувство автомобиля». Все действия, разумеется, контролируют инструкторы и координируют их дистанционно по рации. С каждым разом получается все лучше и лучше, и от этого испытываешь настоящий кайф.

Самым понятным в управлении показался Duster. Kaptur по ощущениям тоже очень близок, причем пустить его в управляемое скольжение даже легче. Но это ожидаемо. А вот когда получается обуздать массивный Koleos, то лично у меня на лице улыбка расползается много шире.

Флагманский Koleos — самый тяжелый из троицы, но это не мешает ему так же легко, как и младшим братьям, скользить в управляемом заносе.
Флагманский Koleos — самый тяжелый из троицы, но это не мешает ему так же легко, как и младшим братьям, скользить в управляемом заносе.

Настало время закрепить полученные навыки на скоростных трассах. Сперва на снежной. Проезжаем пару ознакомительных кругов, а дальше мчим «на все деньги». В некоторых местах ход выше 100 км/ч, а после следуют почти 180-градусные повороты. В такие моменты потеют не только ладошки. Без вылетов, конечно, не обошлось — пару раз даже проложили новую трассу. Несмотря на это, подзатыльников и затрещин от инструкторов не прилетело. Только указания на ошибки и рекомендации по их устранению. Я вообще поражаюсь их выдержке. На их месте я бы уже пил валокордин, предварительно выдавив ногами пол на пассажирском месте в попытках затормозить. Ребята, если вы читаете эти строки — огромное вам спасибо за ваше хладнокровие и мужественность!

После поворота важно максимально быстро начать разгон, и лучше на прямых колесах. Тогда шины работают наиболее эффективно.
После поворота важно максимально быстро начать разгон, и лучше на прямых колесах. Тогда шины работают наиболее эффективно.

На некоторых участках трассы скорость превышала 100 км/ч. Адреналин в такие моменты зашкаливал.
На некоторых участках трассы скорость превышала 100 км/ч. Адреналин в такие моменты зашкаливал.

Раллийные шины отечественного производства Master Sport KХ-46 с тренировочным шипом общей высотой 3 мм выглядят грозно и в лед вгрызаются нещадно.
Раллийные шины отечественного производства Master Sport KХ-46 с тренировочным шипом общей высотой 3 мм выглядят грозно и в лед вгрызаются нещадно.

На десерт организаторы оставили обещанный сюрприз — ледяной трек и Duster на раллийных шинах отечественного производства Master Sport KХ-46 с так называемым тренировочным шипом высотой 1,5 миллиметра. На столько же выпирает над покрышкой основание, что дает в сумме уже 3 мм. С такими «колючками» зацеп на льду поражает — Duster едет как по асфальту. Необычные ощущения.

Два дня пролетели молниеносно. Они были насыщенными, а главное очень полезными. Езды было столько, что некоторые коллеги даже жаловались на усталость от такого количества рулежки. Будь же моя воля, занимался бы еще на продленке и по ночам. В общем, добровольно готов остаться на второй год.

Карельский дрифт: кроссоверы Renault на льду Ладожского озера
Фото: Павел Леонов и компания Renault
Карельский дрифт: кроссоверы Renault на льду Ладожского озера
Фото: «За рулем»
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