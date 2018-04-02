Апрельский выпуск «За рулем»: телеграмма Путина и наши против иномарок

«За рулем» №4/2018 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Журналу «За рулем» — 90 лет! Поздравление от Президента России Владимира Путина
- Женевский автосалон: все премьеры
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Volkswagen Touareg третьего поколения: мы поездили на нем первыми
- Jaguar E‑Pace. Сможет ли он противостоять немецким кроссоверам?
- Subaru Outback — пошел ли на пользу рестайлинг?
- Обновленный Land Cruiser Prado на дорогах Намибии
- Audi A7 Sportback и смертные грехи
ЗР ТЕСТ
- Стоит ли переплачивать за светодиодные фары?
- BMW X3, Porsche Macan S, Range Rover Velar и Volvo XC60
- Сравниваем 12 комплектов низкопрофильных шин 225/45 R17. Лидеры провалились!
- Всегда ли нужен полный привод? Renault Koleos 4×4 против переднеприводного Peugeot 5008 с умной электроникой
- Видеорегистраторы с радар-детектором: сравниваем последние новинки
ЗР ЭКСПЕРТ
- Какой должна быть вязкость моторного масла? И как ее определить самостоятельно?
ЗР АКТИВ
- ОСАГО: проблемы были, есть… и будут?
ЗР РЕСУРС
- Парк ЗР: Datsun mi-DO
ЗР ОРИГИНАЛ
- К 90‑летию журнала «За рулем»: эпохальные советские автомобили против иномарок
А также:
- Вездеход Mushroomer — гибрид трактора и внедорожника
- Экзамен на дому
- Знаете ли вы?
- Конкурс знатоков-технарей
- Советы бывалых
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
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