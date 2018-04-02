Апрельский выпуск «За рулем»: телеграмма Путина и наши против иномарок

Какое масло лить в мотор? Много ли преимуществ у светодиодных фар перед галогенными? Что предпочесть — полноприводный Renault Koleos или переднеприводный Peugeot 5008 с умной электроникой? Кому достались «Золотые Пегасы» — награды Гран-при «За рулем»? Вот лишь несколько тем юбилейного апрельского выпуска журнала «За рулем». С 90-летием, которое ЗР отмечает в апреле 2018 года, наш коллектив поздравил президент России Владимир Путин.

«За рулем» №4/2018 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Журналу «За рулем» — 90 лет! Поздравление от Президента России Владимира Путина
  • Женевский автосалон: все премьеры

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Volkswagen Touareg третьего поколения: мы поездили на нем первыми
  • Jaguar E‑Pace. Сможет ли он противостоять немецким кроссоверам?
  • Subaru Outback — пошел ли на пользу рестайлинг?
  • Обновленный Land Cruiser Prado на дорогах Намибии
  • Audi A7 Sportback и смертные грехи

ЗР ТЕСТ

  • Стоит ли переплачивать за светодиодные фары?
  • BMW X3, Porsche Macan S, Range Rover Velar и Volvo XC60
  • Сравниваем 12 комплектов низкопрофильных шин 225/45 R17. Лидеры провалились!
  • Всегда ли нужен полный привод? Renault Koleos 4×4 против переднеприводного Peugeot 5008 с умной электроникой
  • Видеорегистраторы с радар-детектором: сравниваем последние новинки

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Какой должна быть вязкость моторного масла? И как ее определить самостоятельно?

ЗР АКТИВ

  • ОСАГО: проблемы были, есть… и будут?

ЗР РЕСУРС

  • Парк ЗР: Datsun mi-DO

ЗР ОРИГИНАЛ

  • К 90‑летию журнала «За рулем»: эпохальные советские автомобили против иномарок

А также:

  • Вездеход Mushroomer — гибрид трактора и внедорожника
  • Экзамен на дому
  • Знаете ли вы?
  • Конкурс знатоков-технарей
  • Советы бывалых

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. А пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку.

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