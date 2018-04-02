Как часто нужно мыть машину? Если вы принципиально не моете машину из тех соображений, что грязные номера не считываются камерами видеофиксации, то вряд ли вас будет волновать эстетическая сторона вопроса. Однако многие водители привыкли содержать свой автомобиль в чистоте, хотя на наших дорогах это не всегда просто. Апрельский выпуск «За рулем»: телеграмма Путина и наши против иномарок Какое масло лить в мотор? Много ли преимуществ у светодиодных фар перед галогенными? Что предпочесть — полноприводный Renault Koleos или переднеприводный Peugeot 5008 с умной электроникой? Кому достались «Золотые Пегасы» — награды Гран-при «За рулем»? Вот лишь несколько тем юбилейного апрельского выпуска журнала «За рулем». С 90-летием, которое ЗР отмечает в апреле 2018 года, наш коллектив поздравил президент России Владимир Путин. Как я экономлю 90 тысяч рублей в год без машины. Рассказ читателя «Ты очень дорого мне обходишься, дорогуша…» — сказал себе однажды Никита и продал машину. Москвич, преподаватель ВУЗа рассказывает, почему сегодня чувствует себя без автомобиля только лучше. «За рулем» подозревает, что у каждого читателя будут свои цифры расходов и другие аргументы — давайте спорить.