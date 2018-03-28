BMW 6 GT: пожиратель снежного пространства

Новый BMW 6-й серии GT способен покорить сердце драйвера и справиться с задачами семейного путешествия, а в нашем тесте преодолел даже 20-сантиметровый слой снега на лесной поляне.

BMW 5-й серии
BMW 5-й серии

BMW > 5-й серии

BMW 6GT

BMW 6GT

В моей истории владения автомобилем классическую концепцию представлял только ВАЗ-2105, все другие образцы носили пятую дверь. Можно сказать, «самотеком» я и пришел к идеальному, на мой взгляд, автомобилю. Это полноприводное пятидверное купе с изменяемым дорожным просветом. Таким в итоге и получился БМВ 6 GT — наследник многократно обруганного за свой дизайн БМВ 5-й серии GT.

В день теста стеной шел снег — ну мы и устроили «шестерке» гран туризмо по-русски.

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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