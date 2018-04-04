Новый Audi A6: что он взял у старших?

Седан Audi A6 пятого поколения отличают от более дорогих моделей А7 Sportback и А8 лишь нюансы.

Дизельгейт еще не затих, власти европейских стран ополчились на дизельные двигатели, Porsche не рискует выпустить Cayenne в самой продаваемой версии — с мотором 3.0 на тяжелом топливе, а у Audi — тихая гавань благополучия. Из четырех агрегатов, с которыми А6 выходит в свет, три — с приставкой TDI. Двухлитровая «четверка» выдает 204 л.с. (речь пока идет о спецификациях для Европы), двигатели 3.0 V6 − 231 или 286 л.с. Единственный мотор TFSI (3 литра рабочего объема и шесть цилиндров) выдает мощность 340 л.с. Позже, понятное дело, появятся и бензиновые «четверки», самые востребованные на нашем рынке.

Плавное превращение Audi 100 в «шестерку» случилось в середине 1990‑х годов. Первый «насто­ящий» А6 образца 1997 года поразил смелым для того времени дизайном и завершил выход марки на качественно новый уровень. Его преемница в 2004‑м первой примерила «геральдический щит» — радиаторную решетку особенной формы. Машина 2010 года задала новое направление стилю ингольштадтских машин. Вот почему на знакомство с «шестеркой» нового поколения я отправился с предвкушением чего-то неожиданного.

Дефлекторы на Audi A6 управляются по старинке — колесиками. Приборная панель оформлена интересно: уровни дефлекторов и мультимедийной системы разделены горизонтальной деревянной вставкой. Получается классная иллюзия кокпита вокруг водителя: консоль не только повернута к нему, но и вынесена чуть вперед. Немцы не устают придумывать «фишки», способные повысить уровень комфорта хотя бы на долю процента. В Audi A6 у всех пяти замков ремней безопасности есть мягкая контурная подсветка. Передние пассажиры, пожалуй, сочтут ее излишней, но сзади искать в темноте прорези действительно стало легче — я проверил.

Они что, начали представление сразу с версии RS 6? Седан буквально играет мускулами! Но нет, это обычная «шестерка». Правда, с обвесом S line (я так и не увидел, как выглядит машина с базовыми бамперами, - наверняка она «пожиже»). Если прежде «раскачанные», раздавшиеся вширь крылья были привилегией исключительно самой мощной модификации RS 6, то теперь это стандартное решение. Особенно хорошо смотрится корма. Но взрыва мозга нет: А6 пятого поколения следует дорогой, которую уже проторили в прошлом году новые А8 и А7 Sportback.

Как и у старших моделей, в салоне «шестерки» царствуют сенсорные панели. Реальные клавиши остались на дверях и руле, еще несколько — перед джойстиком коробки передач. У машин в начальных комплектациях приборы останутся классическими, с реальными циферблатами (такой же подход реализован в Мерседесе E‑класса). Как они выглядят, скорее всего, можно будет увидеть только в дилерском шоу-руме. На автошоу, презентации и журналистские тест-драйвы автомобили в бедных исполнениях не привозят. Но, думаю, при остром желании получить машину в числе первых можно ориентироваться на инструментарий Audi A4.

Любопытно, что ручных коробок больше не будет в принципе. Видимо, даже рачительные бюргеры предпочитают переплатить, чтобы не играть педалью сцепления. Младшему дизелю и бензиновому агрегату отрядили робот S tronic и подключаемый полный привод quattro ultra, знакомый по Audi A4 и Q5. «Шестерки» на солярке работают в связке с 8-ступенчатым автоматом Tiptronic и классическим quattro. Моноприводный вариант пока предусмотрен только для машин с двигателем 2.0 TDI.

На заднем сиденье просторно. Человек ростом под 190 см усядется за столь же высоким водителем с внушительным запасом в коленях. И даже «проглотив жердь», я, сидя, не смог достать головой до потолка. В «базе» предусмотрен лишь необходимый минимум — освещение, электростеклоподъемники, подлокотник с подстаканниками. За доплату появится свой двухзонный климат-контроль, обогрев и вентиляция сидений, шторки, отдельная мультимедийная система.

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В правом кольце эмблемы — «глаз» системы ночного видения, по центру под логотипом — объектив видеокамеры переднего обзора. Правый черный прямоугольник скрывает радар, левый — лидар. Грязь и снег ослепляют лидар, поэтому его снабдили омывателем, который активируется одновременно с форсунками ветрового стекла (расположены они, кстати, прямо на щетках) и камеры заднего вида. Руки чешутся проверить эти системы в российских условиях! Интересно, что черных вставок на решетке радиатора будет две, даже если автомобиль не имеет полного набора систем безопасности, - для симметрии.

На носу А6 установлена камера комплекса кругового обзора, радар, лидар, сканер системы ночного видения. И это не считая дешевых на их фоне датчиков парктроника и омывателей. Плюс дорогущие светодиодные фары уже в базовой комплектации. Эта машина должна ездить только под защитой каско!

Проще всего современные Audi узнать по светотехнике. Сзади у «семерки» вертикальные «плавнички» располагаются выше горизонтальной световой линии, у «шестерки» — ниже. Визуально фонари А6 соединены только хромированной накладкой. Единого, как на «восьмерке», светового контура нет.

Немецкие инженеры объяснили: переход на зеркалá с креплением к дверной панели не только дань моде. По сравнению с машиной без зеркал при таком их расположении уровень шума увеличивается на 8%, тогда как с установленными на тре­угольник стеклá (так делали раньше) — аж на 12%. Нижняя часть корпуса зéркала с обратным наклоном отсекает поток грязи и шума от стекла, уводя его вниз.

Стандартные колеса — 17‑дюймовые. За доплату их диаметр можно увеличить до 21 дюйма (на фото). В арсенале Audi A6 — подвеска четырех типов: стандартная; заниженная на 20 мм спортивная; такая же, но с адаптивными амортизаторами и, наконец, пневматическая. Держу пари, что последняя получит те же «фишки», что и подвеска флагманского А8 (ЗР, № 12, 2017), - например, научится заранее приподнимать кузов перед крупными неровностями, защищая пассажиров от встряски.

Фото: Audi