Поворот вслепую: как не стать виновником ДТП?

Разбираем непростые дорожные ситуации, оказаться в которых может каждый. А как будете действовать вы, исходя из собственного опыта и водительских навыков?

По второстепенной дороге вы приближаетесь к Т-образному перекрестку. Асфальт сухой и чистый, лишь обочина припорошена тонким слоем снега. Слева на обочине главной дороги остановился автопоезд, который несколько ограничивает обзор. Справа приближается грузовичок с включенным сигналом левого поворота. Его водитель не приступает к повороту, пропуская встречный автомобиль. Вам же нужно повернуть направо. В чем опасность ситуации и как вы поступите?

Приводим несколько вариантов развития событий. Предлагаем выбрать оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. А прокомментируем действия водителя и дадим им оценку на следующей странице.