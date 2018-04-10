Мой первый автомобиль: ВАЗ-2105

Я успел застать те времена, когда наличие у студента машины было крутым исключением, а не обязательным явлением, а вазовская «классика» считалась вполне приличным средством передвижения.

К счастью, сохранившиеся фотографии моей первой машины сняты на камеру телефона с разрешением 0,3 мегапикселя, так что к статье их не пришьешь. А то бы пришлось краснеть за внешний вид, измученный «тюнингом».

Январь 2003 года. Отнажимав онемевшими на морозе ногами педали экзаменационной «девятки», я вышел из машины на задворках Бутова абсолютно счастливым: сдал! Но до покупки первой машины мне оставалось еще больше полутора лет. Родители в «транспортном» вопросе заняли принципиальную позицию, и я, имея отменную мотивацию, стал зарабатывать на свои первые колеса самостоятельно.

Учеба на дневном отделении МГУ не оставляла много времени, но лето 2004-го сложилось для меня удачно. К осени я имел на руках 1500 долларов (около 45 000 рублей по тогдашнему курсу). О приличной Самаре, идеальном варианте для студента тех лет, пришлось забыть: денег едва хватало на живую «классику». Благо, имидж Жигулей в те годы еще не скатился к абсолютному нулю. У факультета парковались и Гелендвагены, и Subaru Impreza WRX, и BMW, однако и тольяттинская «пятерка» имела среди молодежи вес. С ней и свела меня судьба.

В приборной панели ВАЗ-2105 мне нравились оригинально расположенные клавиши (по бокам от циферблатов), но огорчало отсутствие тахометра. Я в целом комплексовал, что приборов «пятерке» положено меньше, чем моделям 2106 и 2107.

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Изначально я приценивался к ВАЗ-2107 как к самой престижной и удобной, на мой взгляд, заднеприводной модели. Уж очень мне нравились ее высокие сиденья. И тут коллега по работе предложил купить его 21053. Шестилетняя машина пробежала 95 000 км и, по словам продавца, была «в идеале». Подкупила она приятным цветом «синяя полночь», наличием магнитолы и «мягким» салоном (в те годы модели нередко доставался кожзам). По наивности купил не глядя, без диагностики и даже вдумчивого осмотра. Хотя чего я там мог насмотреть, имея нулевой опыт и знания? А последний ВАЗ исчез из семьи за девять лет до этого, так что и отец был не помощник.

Я и сейчас, сменив десяток подержанных машин, верю, что в первые дни после покупки автомобиль привыкает к новому владельцу, часто показывая ему свой норов. Но рекорд той «пятерки» по сюрпризам до сих пор не побит! На второй день, выезжая с работы, мне еле удалось запустить двигатель. С мыслью об обязательной чистке и регулировке карбюратора я потихоньку «чихал» в сторону дома, как вдруг на одном из светофоров получил удар в зад. Виновник скрылся с места, не тормозя, а я остался с заглохшими Жигулями на перекрестке. Крыло, задняя панель, фонарь и бампер — под замену. Представьте себе масштаб катастрофы, ведь с момента покупки едва прошли сутки. Да и лишних денег на восстановление, понятное дело, не было. А на следующее утро подбитая машина и вовсе не завелась.

Украшательством «классики» занимались порой не столько из-за дурного вкуса, сколько в силу отсутствия в машине минимальных удобств. К примеру, похожий «монстр» между передними сиденьями появился у меня для хранения кассет (а позже CD) для магнитолы.

Ездить на собственной машине хотелось гораздо больше, чем расстраиваться, поэтому начал решать проблемы по мере важности. Гаражный гуру подшаманил карбюратор, попутно поставив бесконтактное зажигание. Отец посоветовал недорогого жестянщика, у которого — о, чудо! — нашлась ненужная (читай: бесплатная) банка краски именно моего цвета. И через несколько дней с талоном техосмотра, страховкой и номерами я гордо приехал в университет.

Конечно, никаким «идеалом» в машине и не пахло. Первым делом выяснилось, что штатным домкратом «пятерку» не поднять, хотя пороги сохраняли видимость присутствия. Пришлось заиметь в багажнике дежурную дощечку для распределения нагрузки. В лонжеронах обнаружились дыры. Двигатель, хотя и не дымил, подъедал масло и не хотел разгонять автомобиль на трассе больше 120 км/ч. Последнее угнетало больше всего на фоне друзей, у которых «семерка» и даже «шаха» с 4-ступенчатой коробкой легко и далеко уходили за этот рубеж. Наступившей зимой быстро выяснилось, что система отопления напоминала решето, и до салона доходила малая доля из положенного вазовской «классике» тепла. Выгнутая дугой крышка багажника не препятствовала проникновению воды, так что хранить что-то ценное в грузовом отсеке было нельзя.

Но какое это имеет значение на первой — своей! — машине? Тем более что были и позитивные моменты: беспроблемные коробка передач и ходовая часть, отсутствие глюков в электрике, два комплекта свежей резины на дисках, чистый и ухоженный салон.

Мелкие ремонты, конечно, не обошли меня стороной. За нашу совместную жизнь «пятерка» потребовала новый моторчик печки, полуось, пару прокладок и резинок, а из-за заклинившей помпы пришлось прокатиться и на «галстуке». Денег на содержание хватало. Спасибо копеечным запчастям и тогдашним ценам на бензин: на 300 рублей в «классику» заливали ¾ бака. Но главное, что автомобиль стал для меня источником дохода при абсолютно свободном графике. Как нетрудно догадаться, в свободное от учебы время я «бомбил».

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Заработанного извозом с лихвой хватало на студенческие тусовки, обслуживание машины и — тюнинг. Даже если бы у меня сохранилась хоть одна фотография того ВАЗа в приличном качестве, я бы все равно подобрал для публикации другую. Стыдно! Колпаки, молдинги, дефлекторы, спойлер, «мухобойка» на капоте, подлокотник, накладка на центральную консоль — какой только «цыганщины» с рынка в Южном порту не красовалось на моей «пятерке». Были даже противотуманки на «кенгурятнике». Удивляюсь, как обошелся без оплетки на руль и синих светодиодов на кузове…

В те времена чувство прекрасного представлялось мне несколько по-другому. Видимо, наигравшись, теперь я приемлю машины исключительно в стоковом виде, испытывая к тюнингу внешнего вида и салона стойкую антипатию.

ВАЗ-2105 пробыл у меня ровно полгода, за которые я намотал на нем 25 000 км. Вылезать из-за руля не хотелось абсолютно! Мелкие поломки не портили жизнь: кайф от обладания своими колесами затмевал все. С этим автомобилем я получил бесценный опыт зимней езды на фантастических шинах НИИШП Ралли, научился менять расходники, обрел первые знания об устройстве и ремонте. Он научил меня многому и подарил на порядок больше эмоций, чем любая последующая машина. Но расстался я с ним все же как с обычной «железкой», а не с другом. Окончательно сдавший по кузову ВАЗ перешел в руки гостей из Азии, а ему на смену пришел новый ВАЗ-2114 с нулевым пробегом. И это была уже совсем другая планета.