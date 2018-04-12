Музыку в машине — на полную! Что за это будет? Могут ли оштрафовать за то, что в автомобиле громко играет музыка? И вообще, как это может повлиять на водителя? А всегда ли пешеход главнее? Проверь себя на знание ПДД Разбираем дорожные ситуации, в которых может оказаться любой из нас. Автомобили, на которых ездили первые космонавты Ко Дню космонавтики мы вспоминаем автомобили, тесно связанные с историей освоения космоса. И речь пойдет не только о личных автомобилях первых космонавтов и астронавтов, но и о транспорте, созданном специально для космических программ. Причем не только наших.