Автомобили, на которых ездили первые космонавты

Ко Дню космонавтики мы вспоминаем автомобили, тесно связанные с историей освоения космоса. И речь пойдет не только о личных автомобилях первых космонавтов и астронавтов, но и о транспорте, созданном специально для космических программ. Причем не только наших.

Автомобили, на которых ездили первые космонавты

  • В свое время журнал «За рулем» посмотрел на «Луноход-1» глазами инженера-автомобилиста. С публикацией 1971 года можно ознакомиться по ссылке.
  • Автомобилю Чайка ГАЗ-13 Сергей Канунников посвятил эссе «Догнать и перегнать Америку».
  • Герой еще одного эссе нашего автомобильного историка — ГАЗ-12 ЗИМ.
  • Все автобусы СССР, серийные и экспериментальные, — здесь.

Фото: из архива автора
Автомобили, на которых ездили первые космонавты
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