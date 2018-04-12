Сервисная кампания затрагивает кроссоверы СX-5, реализованные в нашей стране официальными дилерами Mazda в период c ноября 2012 года по сентябрь 2015 года. На них необходимо проверить состояние стояночного тормоза.
Ко Дню космонавтики мы вспоминаем автомобили, тесно связанные с историей освоения космоса. И речь пойдет не только о личных автомобилях первых космонавтов и астронавтов, но и о транспорте, созданном специально для космических программ. Причем не только наших.
В сегменте не самых дорогих кроссоверов покупатели все чаще отдают предпочтение более дешевым переднеприводным модификациям — для некоторых моделей трансмиссия 4×4 недоступна в принципе. Но это в Европе достаточно большого клиренса и электронных помощников, улучшающих проходимость. А как у нас?
Яркий купеобразный компактный кроссовер BMW X2 появился еще не во всех дилерских салонах баварской марки. Однако мы уже успели покататься на нем, а теперь делимся впечатлениями после первого тест-драйва.
«Внедорожный универсал» Subaru Outback, переживший рестайлинг в апреле прошлого года, наконец добрался до нашего рынка — с модернизированными мотором, трансмиссией и шасси.
Автомобили, на которых ездили первые космонавты
Ко Дню космонавтики мы вспоминаем автомобили, тесно связанные с историей освоения космоса. И речь пойдет не только о личных автомобилях первых космонавтов и астронавтов, но и о транспорте, созданном специально для космических программ. Причем не только наших.
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