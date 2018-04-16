7 вопросов о черном дыме и дизельных присадках

Продавцы в автосалонах до сих пор довольно часто говорят потенциальному покупателю: «Да зачем вам дизель? Проблемы с заправками никуда не делись, возьмите лучше бензин». И ведь многие верят…

Заправка качественным топливом на сетевых АЗС плюс качественные присадки — залог бесперебойной работы дизельного двигателя.

А те, кто предпочитает принимать решения самостоятельно, отлично знают преимущества дизельных двигателей и их особенности, которые просто надо иметь в виду. Скажем, для долгой и беспроблемной жизни дизельного автомобиля крайне желательно использовать присадки. Вместе с немецкой компанией Liqui Moly разбираемся, когда и какие присадки нужно использовать.

1. Если у меня в баке летнее топливо и ударили весенние морозы, будут ли проблемы? А если наоборот: в баке зимнее топливо — и вдруг стало жарко?

Во втором случае всё нормально, а для первой истории и создаются депрессорные присадки, в просторечии — антигели. При снижении температуры парафины, содержащиеся в дизельном топливе, густеют, трансформируя топливо в желеобразную массу, которая затем забивает трубки, фильтры и блокирует поступление горючего в цилиндры. В результате ухудшается пуск двигателя, возникают перебои в работе вплоть до полной остановки. И если в недалеком прошлом в России проблему пытались решить с помощью керосина, то теперь для этого есть жидкость Liqui Moly Diesel Fließ Fit К. Даже при сильных морозах антигель сохраняет топливо жидким. Применение препарата при каждой заправке позволяет понизить температуру застывания летнего дизельного топлива до —31...-42 °C, а зимнего — до —47...-56 °C. Впрочем, не всем в России приходится жить при таких температурах.

Применение присадок к дизтопливу снижает риск затрудненного пуска двигателя при внезапном похолодании.

2. В моем регионе качество дизельного топлива плавает. Что делать?

У дизтоплива одна из главных характеристик — цетановое число. Чем оно выше, тем спокойнее горит топливная смесь и тем ровнее работает двигатель. Технический регламент устанавливает минимальное значение цетанового числа для летнего дизтоплива — 51, для зимнего и арктического — 47. Если качество топлива плавает, то надо каждый раз корректировать цетановое число, удерживая его в требуемых параметрах. Для этого отлично подходит долговременная дизельная присадка Liqui Moly Langzeit Diesel Additiv. Этот состав при регулярном применении нивелирует низкое качество топлива, повышает цетановое число, продлевает срок службы топливной системы. Средство также очищает топливную систему от нагара, коррозии и предотвращает их появление.

3. Пришлось заехать на АЗС без имени. Двигатель стал работать с проблемами. Можно ли обойтись без заезда на сервис?

Если бы вы периодически заливали в топливный бак Liqui Moly Langzeit Diesel Additiv, то проблем после разовой заправки некачественным топливом могло бы даже и не быть. В более серьезных случаях можно воспользоваться Liqui Moly Diesel Spülung. Эта присадка эффективно удаляет нагар и отложения с форсунок, благодаря чему улучшается процесс сгорания и продлевается жизнь топливной системы. Присадка повышает цетановое число дизеля, предотвращает закисание плунжерных пар и обеспечивает длительную защиту от коррозии. Этот продукт рекомендуется применять для всех дизельных автомобилей с частотой раз в 2000 километров для поддержания чистоты форсунок.

Diesel, гармония: немецкие присадки для топлива к двигателю, созданному немецким изобретателем и носящее его имя.

4. Если из выхлопной трубы идет черный дым, можно ли с этим что-то сделать?

Да. Главной причиной появления такого выхлопа является неисправность топливной системы, ее загрязнение. Низкое цетановое число топлива также вызывает повышенную дымность. При использовании Langzeit Diesel Additiv или Diesel Spülung эта проблема может быть снята. Но если проблему запустить и если она не связана с качеством топлива, то надо ехать в сервис и серьезно копаться в двигателе.

Светлый дым, равно как и темный, свидетельствуют о неисправности в двигателе.

5. Надо ли выбирать специализированные присадки под каждую проблему?

Для дизельного топлива, в основном, делают присадки трех видов: цетан-корректоры повышают цетановое число, смазывающие присадки — соответственно смазывающую способность, антигели улучшают низкотемпературные свойства. Но есть и универсальные корректоры, например Langzeit Diesel Additiv. Главное его преимущество — комплексный подход к решению проблем.

6. Можно ли верить тому, что написано на этикетках этих средств?

Можно. Эти продукты производятся исключительно в Германии, прошли все тесты на безопасность и эффективность. В экспертных исследованиях самых уважаемых отечественных и зарубежных автомобильных ресурсов препараты Liqui Moly стабильно оказываются лучшими или входят в число лучших.

Современные присадки позволяют держать двигатель в чистоте.

7. Если я залил правильные присадки, мне больше ничего не надо делать?

Надо помнить, что присадки могут помочь, но, если вы залили непонятно что на непонятно какой заправке, с двигателем может случиться что угодно. Поэтому всё же старайтесь не заезжать на сомнительные заправки. Сегодня на дорогах уже достаточно много сетевых АЗС.