В эту подставу угодит любой водитель. Спасаемся правильно!

Оказаться в такой дорожной ситуации может каждый, но не всякий выйдет из нее достойно. А как будете действовать вы, исходя из собственного водительского опыта и навыков?

Вы нагоняете грузовой автомобиль, двигаясь во втором ряду со скоростью 60 км/ч. В правом ряду чуть позади вас следует автобус. Только у вас промелькнула мысль перестроиться в левый ряд, чтобы опередить грузовик, как его водитель резко снизил скорость и включил сигнал левого поворота. В этот момент он как раз оказался у разрыва осевой линии, в отведенном для разворота месте. Между вами метров 50. В чем состоит опасность данной ситуации и как вы поступите?

Приводим несколько вариантов поведения за рулем. Предлагаем выбрать оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. А прокомментируем действия водителя и дадим им оценку на следующей странице.