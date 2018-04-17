Хэтчбек Audi A7 Sportback и семь смертных грехов: что между ними общего?

Audi A7 Sportback

Audi A7 Sportback 50 TDI Длина/ширина/высота/база 4969/1908/1422/2926 мм

Объем багажника (VDA) 535/1390 л

Снаряженная/полная масса 1955/2535 кг

Двигатель дизельный, V6, 24 клапана, 2967 см³; 210 кВт/286 л.с. при 3500–4000 об/мин; 620 Н·м при 2250–3000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 5,7 с

Максимальная скорость 250 км/ч

Топливо/запас топлива ДТ/63 л

Расход топлива: смешанный цикл 5,8 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А8 Audi A7 Sportback 55 TFSI Длина/ширина/высота/база 4969/1908/1422/2926 мм

Объем багажника (VDA) 535/1390 л

Снаряженная/полная масса 1890/2470 кг

Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2995 см³; 250 кВт/340 л.с. при 5000–6400 об/мин; 500 Н·м при 1370–4500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 5,3 с

Максимальная скорость 250 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/63 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,1 л/100 км

Трансмиссия полный привод; Р7

Всё время свидания с красавицей «семеркой» я притягивал к себе взгляды чернокожих прохожих. И буквально нутром ощущал сопровождавшую меня зависть, а иногда и гнев. Мало того что я раскатывал на машине, которую даже в сытой по меркам Африки ЮАР могут позволить себе лишь единицы, так еще и руль в этом Спортбеке расположен слева — особый шик и вызов в стране с левосторонним движением. Но зависть и гнев не единственные грехи, с которыми я столкнулся при знакомстве с новым Audi A7 Sportback.

Грамотная лень

Дизайнеров Audi вряд ли можно назвать трудоголиками, они явно склонны к праздности. От поколения к поколению машины меняются едва, а внутри модельной линейки граница совсем размыта. Audi A7 нового поколения прекрасен: острые грани, лаконичный силуэт и невероятно стильные задние фонари, слившиеся в единое целое, - но все эти приемы мы уже видели на нынешнем седане А8. Потому слова инженеров о том, что нынешний А7 теперь куда ближе к «восьмерке», чем к А6, обрели новый смысл.

Интерьер — торжество тактильности. Великолепная кожа, холодный металл, теплое матовое дерево. Консоль развернулась к водителю. Жаль, что рояльный лак быстро собирает всю пыль.

При отсутствии физических кнопок упоминать про то, что панель приборов виртуальная, даже как-то неудобно. Основные приборы можно уменьшить, отдав место навигационной карте.

«Сенсору» поручили буквально всё, вплоть до управления климатической системой. Отзывчивость кнопок и силу вибрации при касании можно регулировать.

Сзади — свой двухзонный климат-контроль. Панель управления тоже сенсорная.



В салоне возникает чувство, близкое к вожделению: хочется бесконечно трогать всё и щупать. Изобилие фактур превращает интерьер в тактильный рай: кожа высочайшего качества, настоящий металл, великолепное матовое дерево и почти полное отсутствие физических клавиш. Пользоваться сенсорными кнопками ­неудобно, но придется смириться — уже растет поколение, не знавшее кнопочных телефонов. Им поменять настройки сиденья через меню или написать цель маршрута пальцем на тачскрине будет в кайф. Я тоже долго не мог наиграться — но на парковке.

На презентации машины немцы столько времени уделили сенсорному управлению и прочим «плюшкам», что совсем забыли про эргономику. А она великолепна. Кресло подгоняется под любую фигуру, словно индивидуально сшитый костюм.

У водительского сиденья и профиль бесподобный, и диапазон настроек. Второстепенные параметры регулируются через основное меню.

Материалы по теме Новый Audi Q5 quattro ultra — первый тест

Смотрю на заботливо размещенную перед глазами табличку «Держись левой стороны» и бужу V‑образную бензиновую «шестерку» мощностью 340 л.с. - это еще одна вещь, космическая для 99,99% африканского населения. Радикальный даунсайзинг не дошел до больших Audi, и в гамме «семерки» — два трехлитровых шестицилиндровых мотора, бензиновый и дизельный. В паре с первым работает «семизарядный» преселектив S tronic. Их связке адресована трансмиссия quattro ultra, в которой вместо привычного механического дифференциала quattro, как на дизеле, трудится многодисковая муфта. Алчность маркетологов, желающих сэкономить на всем и вся, тут ни при чем — «ультратрансмиссия» дороже традиционной. Всё дело в желании сэкономить лишние сто граммов топлива на сотню километров пробега. Потому между осями трудится не одна муфта, а две, дабы избавить А7 от необходимости вхолостую ­крутить карданный вал с дифференциалом.

Неуместная гордыня

Не знаю, гордятся ли инженеры результатом, но прожорливость и чревоугодие для бензинового А7 не пустые слова. На горных серпантинах «семерка» легко выпивала 15 л на 100 км пути, и опуститься ниже этого порога у меня не вышло. Да и заниматься экоралли при 340 силах совсем нет желания. «Турбошестерка» без промедления разгоняет A7 Sportback до незаконных значений под еле слышный рык. Тот случай, когда с шумоизоляцией моторного отсека явно перестарались. Впрочем, сам тембр едва ли зацепит струны души.

Трехлитровый дизель V6 мощностью 286 л.с. выдает ломовые 620 Н·м, благодаря чему такой А7 почти не отстает от более мощной бензиновой машины, а топлива расходует в полтора раза меньше.

То ли дело дизель! Он звучит гораздо сочнее бензинового собрата. Выдает на полсотни «лошадей» меньше, но максимальный момент — свыше шести сотен ньютон-метров, готовых вступить в бой уже с низов. Дизельная «семерка» под невероятно красивую моторную арию почти не отстает от более мощной сестры. Я даже ожидал победы дизельной версии в спурте до 100 км/ч, но увы: этот мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, который не в силах соревноваться в «скорострельности» с преселективом, подающим передачи с двух валов. Тем не менее упрекнуть дизельный А7 в медлительности — значит совершить вопиющую несправедливость. А трип-компьютер выдает еще один «аргументный аргумент» в пользу тяжелого топлива — 9 л/100 км при том же стиле езды.

В паре с дизелем работает не только классическая коробка, но и классический привод quattro. Тот самый, что стал иконой с момента появления одно­именного купе в далеком 1980 году. Никаких муфт — между осями тут честный Torsen. Правда, на сухом серпантине разницы между трансмиссиями двух типов я не учуял. Хороши обе!

В задней пятирычажной подвеске есть дополнительная рейка, толкающая нижние поперечные рычаги и поворачивающая таким образом задние колеса на несколько градусов. Потому диаметр разворота у столь большой машины всего 11,1 метра.

А7 не только полноприводный, но и полноуправляемый. В задней многорычажке есть еще одна рейка, поворачивающая колеса. Причем она делает это и на парковке, наделяя пятиметровую машину завидной маневренностью. Но сливки лучше снимать на извилистой дороге.

Материалы по теме Супертест 10 «проходимцев»: чей полный привод лучше?

Не важно, какой режим движения активирован, обычный или «динамический», - А7 смело посягает на законы физики, в каждом повороте со вселенской уверенностью опираясь на заднее внешнее колесо. Подруливающая задняя ось довершает процесс, ввинчивая машину в шпильку любой степени сложности. Со мной такого еще не было — пришлось привыкать к управлению не по причине его несовершенства, а наоборот! Меняющееся в зависимости от скорости отношение активной рулевой рейки позволяет отклонять руль на небольшой угол.

Уже через несколько минут пилотажа по левостороннему (главное — не забыть!) южноафриканскому серпантину я весь во власти опасной и неуместной гордыни. Но понимание, что с таким шасси быстро поедет любой, отрезвляет.

Настроение подпортили стыки на асфальте. Чудес не бывает, и филигранное шасси Audi достоверно считывает изъяны дороги и мелкую поперечную волну вне зависимости от того, какой режим пневмоподвески выбран. И это на ровных дорогах ЮАР — а что будет у нас?

По новой традиции Ингольштадта задние фонари слились в единое и совсем не бутафорское целое.

Берите, что дают!

Старт продаж в Европе намечен на эту весну. В России новый Audi A7 Sportback появится не раньше лета и лишь в бензиновой ипостаси. Какой-то значимой адаптации для нашего рынка не предвидится — мы получим жесткие настройки шасси и не увидим дополнительной защиты пневмоэлементов. Что касается дизельной модификации с классическими автоматом и приводом quattro, то ее стоит ждать не раньше следующего года. Но ради такого мотора и подождать не грех.

Красивый и невероятно быстрый хэтчбек с покоря­ющим сердце дизелем Подвеска могла бы быть комфортнее

Фото: Александр Виноградов и Audi