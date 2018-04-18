В ДТП пострадала уже поврежденная деталь: дадут ли компенсацию?

Рассмотрим тот неприятный для автомобилиста случай, когда отказ в страховой выплате может быть правомерным и ремонтировать деталь придется за свой счет.

Редкий автомобиль, проездивший хотя бы два года, не имеет повреждений кузовных деталей. Это могут быть даже не следы от ДТП, а результат контактов с бордюрами, ветками и т.п. И мало кто бросается перекрашивать панель сразу, как только заметит дефект. Расплата может наступить при страховом случае.

Юристам часто поступают жалобы на частичный или полный отказ в страховой выплате. Причина — наличие повреждений того же элемента, полученных до момента аварии. С точки зрения бизнеса и логики такой подход правилен. Страховщик отвечает за конкретное ДТП с конкретным ущербом. Если потерпевший получит компенсацию в полном объеме, он отремонтирует элемент полностью. В этом случае выходит, что компания оплачивает исправление и более раннего дефекта, чего делать не обязана. А пострадавший получает выгоду, на которую не имеет права претендовать. Конечно, иногда страховщик может закрыть на это глаза. Как правило, такой подход практикуется в отношении клиентов с полисом каско. А вот по ОСАГО на благосклонность надеяться наивно.

При осмотре машины эксперт зафиксирует все дефекты тех кузовных панелей, которые затронула авария. Часть из них к ней может не относиться. Например, при контакте левой стороной кузова царапина на правой стороне бампера явно будет признана к делу не относящейся. При более сложных случаях будет проводиться экспертиза. Бывает, например, что вмятина легла аккурат поверх старой царапины. Последнюю может выдать слой застарелой ржавчины.

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Получите ли вы компенсацию и в каком объеме, будет зависеть от того, как соотносится масштаб повреждений. Допустим, при ДТП бампер автомобиля поцарапали. Если на нем до этого присутствовали более серьезные дефекты (трещины, отколотые фрагменты), пострадавший не получит за эту деталь ничего. Под замену ее подвели неизвестно когда и кто, а страховщик должен вам только окраску.

Если на элементе была сопоставимая по размеру царапина, можно рассчитывать на частичную выплату. Грубо говоря, компания оплатит половину стоимости перекраски, а другую, за равноценную царапину, должны добавить вы сами. Конкретная сумма вытекает из методики расчета.

Можно не получить вообще ничего, если, к примеру, машина гарантийная и должна ремонтироваться у официального дилера. Частичной покраски фирменная технология не предусматривает, а выплата определяется именно этим. Между полной окраской (читай: выгодой для клиента) и отказом в выплате (читай: собственной выгодой) понятно, что выберет компания.

Важно отметить, что к уменьшению размера выплаты приводят не только повреждения в более ранних авариях, но также следы некачественного ремонта или обширная коррозия. Так что, небольшой размер компенсации или полный отказ могут быть вполне законными. Владельцы потрепанных жизнью машин в данной ситуации остаются в минусе.