Новый спортседан BMW M5 показал себя на асфальте «Сочи Автодрома».

BMW M5 (F90)

Повод: презентация нового поколения суперседана BMW M5.

Место действия: Сочи, Россия.

Впечатления: нынешнее поколение BMW М5 стало воистину эпохальным. И дело не в шести сотнях лошадиных сил, выдуваемых битурбо-«восьмеркой» S63. А в том, что новая «эм-пятая» полноприводная! Даже самые отъявленные почитатели классических BMW (к коим и я принадлежу) понимали, что это рано или поздно произойдет. Но так ли страшна мама, как ее рисуют первоклассники? Для ответа мы отправились на «Сочи Автодром». Где же еще проверить способности новой «эмки», как не на гоночном треке?

Посадка в кокпите (по-другому рабочее место и не назовешь) образцово-показательная. Первое, что бросается в глаза по сравнению с посадкой в обычной «пятерке», — оригинальный руль с прострочкой обода нитками фирменных «эмошных» цветов.

Красными переключателями можно выбирать один из трех режимов работы трансмиссии.

Опасения были напрасными. Во-первых, один из трех режимов работы трансмиссии позволяет сделать новую «эмку» заднеприводной. Да, переднюю ось можно отключить совсем! А заодно в этом режиме отключается и страхующая электроника, оставляя водителя один на один с автомобилем. Шестьсот «лошадей» на задних колесах ошибок не прощают. Но если этот факт не вызывает ужаса у пилота, то «пятерка» послушно будет идти в управляемом скольжении.

Но и полноприводные режимы не хуже. По умолчанию момент делится поровну между осями. Но есть и режим 4WD Sport, где характер будет заднеприводным — 70% момента отдается задним колесам, а в некоторых ситуациях и все 100%.

Запас устойчивости просто запредельный. М5 совсем не производит впечатления пятиметрового седана массой под две тонны. Напротив, машина прописывает все повороты сочинской трассы с хищностью компактного купе. Кристальная обратная связь на руле, образцовые реакции на действия водителя… Упоминать все это не имеет смысла. М5 обладает всеми качествами в концентрированном виде.

Под стать шасси и динамика. Паспортные 3,4 секунды до первой сотни по ощущениям очень близки к правде. Вестибулярный аппарат этим цифрам охотно верит.

Битурбо-«восьмерка» S63 с индексом T4 выдает 600 л.с. Главные отличия от предыдущей модификации S63 T2 — иные коленчатый вал и поршневая группа.

Перспективы: тот факт, что вся первая квота для российского рынка уже продана, говорит сам за себя — несмотря на стартовые 6,7 млн рублей за базовую версию. Классические «эмки» от BMW всегда пользовались стабильным спросом. А наличие полного привода — еще один мощнейший аргумент в пользу хороших продаж в нашей стране.

Подробности: ЗР №6, 2018.