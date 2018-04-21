Наш Т-72Б3 против немецкого Леопарда-2: пришельцы из прошлого Самые крупные битвы бронетехники, самые отчаянные марш-броски, самый большой опыт боевого применения, самые авторитетные конструкторские школы — Россия и Германия были и остаются танковыми сверхдержавами. Самые серьезные соперники для наших «тэшек» — по-прежнему немецкие машины семейства кошачьих. 12 самых знаменитых малолитражек Троянец, кувшин с йогуртом, бесправная, моргуновка… — о чем все это, что объединяет эти странные слова? Микрокары! Эти машинки у нас не то что непопулярны: они вообще проходят по разряду приколов. А вот в остальном мире компактная модель или даже линейка таких есть практически у каждого крупного автопроизводителя. Современные микрокары относительно одинаковые, а вот были времена… OSRAM — сила света Современный рынок автотоваров предлагает лампы на любой вкус и кошелек. Как выбрать правильный источник света, чтобы не возвращаться к проблеме замены лампы как можно дольше?