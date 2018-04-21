12 самых знаменитых малолитражек

Троянец, кувшин с йогуртом, бесправная, моргуновка… — о чем все это, что объединяет эти странные слова? Микрокары! Эти машинки у нас не то что непопулярны: они вообще проходят по разряду приколов. А вот в остальном мире компактная модель или даже линейка таких есть практически у каждого крупного автопроизводителя. Современные микрокары относительно одинаковые, а вот были времена…

12 самых знаменитых малолитражек

  • История BMW 600, который представлял собой один из вариантов культового автомобиля-«яйца», описана здесь.
  • Что взял у своих зарубежных собратьев ЗАЗ-965, читайте здесь.

Текст: Полина Немова


12 самых знаменитых малолитражек
Фото: Онлайн-редакция
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые