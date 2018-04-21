Власти Китая, похоже, решили всерьез взяться за пешеходов, переходящих дорогу на красный свет либо в неположенном месте. В городе Дайе провинции Хубэй заработала экспериментальная система полива нарушителей.
Самые крупные битвы бронетехники, самые отчаянные марш-броски, самый большой опыт боевого применения, самые авторитетные конструкторские школы — Россия и Германия были и остаются танковыми сверхдержавами. Самые серьезные соперники для наших «тэшек» — по-прежнему немецкие машины семейства кошачьих.
Троянец, кувшин с йогуртом, бесправная, моргуновка… — о чем все это, что объединяет эти странные слова? Микрокары! Эти машинки у нас не то что непопулярны: они вообще проходят по разряду приколов. А вот в остальном мире компактная модель или даже линейка таких есть практически у каждого крупного автопроизводителя. Современные микрокары относительно одинаковые, а вот были времена…
ЗР в числе первых испытал новый китайский кроссовер Geely Atlas. Как проявила себя машина на бездорожье? С кем будет конкурировать Atlas на нашем рынке? И сколько будет стоить? На все эти вопросы готов ответить Александр Виноградов.
Lexus NX, переживший плановый рестайлинг, показали в Шанхае, а затем на автосалоне в Женеве. Для нас автомобиль особенно интересен, так как это самый продаваемый кроссовер премиального японского бренда. Так что же в нем изменилось?
12 самых знаменитых малолитражек
Троянец, кувшин с йогуртом, бесправная, моргуновка… — о чем все это, что объединяет эти странные слова? Микрокары! Эти машинки у нас не то что непопулярны: они вообще проходят по разряду приколов. А вот в остальном мире компактная модель или даже линейка таких есть практически у каждого крупного автопроизводителя. Современные микрокары относительно одинаковые, а вот были времена…
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