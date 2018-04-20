Lexus NX, переживший плановый рестайлинг, показали в Шанхае, а затем на автосалоне в Женеве. Для нас автомобиль особенно интересен, так как это самый продаваемый кроссовер премиального японского бренда. Так что же в нем изменилось?

Повод: первый тест-драйв рестайлингового кроссовера Lexus NX.

Место действия: Цюрих, Швейцария.

Изменили дизайн бамперов, а у версии F Sport теперь более крупная решетка радиатора с рисунком веретена.

Впечатления: внешних изменений у машины немного, и первое, на что обращаешь внимание, — это шильдик. Самую динамичную версию с 238-сильным мотором, которая раньше называлась NX200t, переименовали в NX300. По мнению представителей компании, это больше соответствует ее статусу.

В дизайне заднего бампера стало больше острых углов. Чуть изменили и дверь багажника, фонари стали больше.

У машины появились новые опции: можно подойти к автомобилю сзади, поводить ногой — и дверь багажника откроется.

В салоне появился более крупный сенсорный монитор диагональю 10,3 дюйма вместо прежнего 7-дюймового. Также увеличен размер тачпада для управления медиакомплексом.

Появились системы распознавания дорожных знаков и предупреждения о выезде из полосы движения. Работают они точно: как только колесо задело разметку, на руле появляются небольшие вибрации.

Камера без проблем читает знаки ограничения скорости, как на обычных столбах, так и временные, которые европейские дорожники размещают на корме своих машин или щитах. Информация выводится на проекционный дисплей. Он доступен в качестве опции.

Прежний Lexus NX нередко критиковали за недостаточную плавность хода. Шасси тут от кроссовера Toyota RAV4, который тоже отличается плотной подвеской. Инженеры учли критику и поработали над ходовой.

Теперь тут адаптивные амортизаторы, которые также стоят на купе Lexus LC500.

На швейцарских дорогах прочувствовать изменения по части плавности хода оказалось сложно. Дороги тут ровные и гладкие, как бильярдный стол, потому к ходовой части вопросов не возникло.

Рулится кроссовер, как и прежде, неплохо. Особенно если включить режим «Спорт»: баранка наливается правильным усилием, отклики педали газа становятся острее. Лично мне понравилась более мощная версия, так как ей полагается гидромеханический автомат, который работает четче, нежели вариатор на менее мощной. Гидромеханика дает возможность крутить мотор, при этом трансмиссия не досаждает лишним шумом.

В целом машина оставляет приятные впечатления. У нее добротный и качественный интерьер. Пожалуй, по уровню отделки это лучший «японец», играющий в премиум-сегменте. Оснащение стало богаче, и это еще один плюс.

Базовая переднеприводная версия NX200 с двухлитровым мотором в 150 сил и вариатором стоит 2 257 000 рублей. Полноприводная машина с таким же силовым агрегатом — от 2 525 000 рублей.

NX300 AWD с наддувным двухлитровым двигателем в 238 л.с. и автоматом обойдется минимум в 2 659 000 рублей. Гибрид NX300h AWD совокупной мощностью 197 л.с., работающий в паре с вариатором, стоит 2 873 000 рублей.

Перспективы: что касается продаж, то уже можно сказать, что они будут высокими. Lexus чуть дешевле представителей большей немецкой тройки, при этом он предлагает схожее оснащение и комфорт.

Оценка: удачный автомобиль, который будет популярен на многих рынках. Модель предлагает силовые агрегаты на любой вкус, качественную отделку интерьера. Ну а оценку за плавность хода мы поставим после теста кроссовера в России.

Подробности: ЗР, 2018, №06.

Фото: Lexus